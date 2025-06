PUCAJU PO SVIM ŠAVOVIMA! Gastoz skinuo rukavice i priznao da NE VERUJE Anđeli ništa, ori se Bela kuća (VIDEO)

Haos na samom početku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima "Elite" prvi video snimak na kom su imali priliku da vide raspravu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, u kojoj Gastoz pokušava da sazna detalje o Anđelinom odlasku na Zlatibor s Pavlom Jovanovićem.

- Ja joj ne verujem oko tih detalja jer nešto pokušava da sakrije, ne znam iz kog razloga, kao da je kuma terorista, kao da je autobus pun nečega - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da kažem da sam bila s nekim, kada stvarno nisam. On kada hoće da me ponizi on bude viralan, poniziću ja tebe, pa ću da ti pokažem šta je viralnost. Kome je bitan taj dečko, ja njemu pričam da je sve ovo da nije njegov prijatelj - rekla je Anđela.

- Pavle, izvini, skinuo sam ti ribu - rekao je Gastoz.

- Nisi mu skinuo ribu, mi nikada nismo bili zajedno! - urlala je Anđela.

- Više ne znam u pi*ku materinu, malo pre je u klipu rekla da sam joj poverovao ovako - rekao je Gastoz.

- Ja se ne sećam, ne znam da li sam slagala, stvarno se ne sećam - rekla je Anđela.

- Treba onda da kaže: "Slagala si me, m*š u pi*ku materinu, ološu, navukla si me" - rekao je Đedović.

- Želim da ispadnem najgori drug Pavlu i da izađem s Anđelom. Ne verujem da su bili zajedno, ali je dečko toliko bolestan da ide po emisijama...Tebi je bitna bivša - rekao je Gastoz.

- Ne, evo biram Matoru, hajde da raspravimo priču o 60.000 evra - urlala je Anđela.

- Ne verujem Anđeli Đuričić ništa, ali ništa do kraja rijalitija - rekao je Gastoz.

- Kada su svi najgore pričali o meni, njih 50, ti si u meni video nešto, ma daj bre - urlala je Anđela.

- Ne može on da se uporedi sa...On meni jeste drug - rekao je Gastoz.

- Ovde onaj ko ne bi trebao da ima nepoverenje sam ja zbog tvojih postupaka u vezi, a ne ti. Ja biram da ti verujem - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić