KUMA JE BILA PARAVAN?! Karić novom teorijom o odnosu Anđele i Pavla bacio sve u REBUS, Jovanović bio ŠVALER Đuričićevoj?! (VIDEO)

Skandal!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza iz hotela, kada je Gastoz ispituje sve o Pavlu Jovanoviću.

- Nisam skupljao pare za more, bio sam u zatvoru, hvala mu na tome, hvala svima koji su na tom spisku...I ja sam odlepio za njom i šta sad?! On je nikada više nije u životu pomenuo, a on sada drvi ku*ac jer sam je ja izneverio. Malo je sve prepumpao - rekao je Gastoz.

- Čudi me da je kuma išla na Zlatibor, mislim da je ona imala nekoga, a da je ona prikrivala to druženje sa Pavlom, vodila je kumu da bi zamaskirala - rekao je Karić.

- Demantujem! Ja sam i tada bila slobodna, nisam bila sa Pavlom, kraj, nemam potrebe da se pravdam ovde - rekla je Anđela.

- Neće da kaže da ne bi bila gora. Mislim da nije bila u vezi, mislim da je bila u nekoj vrsti kombinacije - rekla je Matora.

- Čemu potreba da se non stop gura kuma u priču?! - pitao je Karić.

- Ona mi je bila drugarica. Rekla sam milion puta i neću se ponavljati, mi smo zajedno otišli, ona je par sati ranije morala da ode na posao, javili su joj - rekla je Anđela.

- Ako ćeš sada posle svega da napadneš Anđelu... - rekao je Gastoz.

- Meni ovde svi lažu! Filip Car je rekao da je lagao, ti pokazuješ Gastoze da joj ne veruješ ništa i sada ja kao njen drugar ne mogu da kažem da je folirant, lažov i mufljuz! Fokus je to da je Pavle izigran, bio potrčko i da je na kraju šutnut i nisu ispali pravedni prema njemu. Njeno učešće ovde i napolju život mi se kosi. Meni Anđela više laže, njegovo drugarstvo sa Pavlom je jako upitno i to ne komentariše. Iskreno, mislim da Gastoz svoje du*e izvlači, oboje su krivi, a forsira se da je samo Anđela kriva - rekao je Stanić.

- Rekla sam da nisam znala u nekim trenucima da li je istina, a govorila sam da jeste - rekla je Anđela.

- Okej, shvatili smo, ja sam ispao loš prijatelj - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić