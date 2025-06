Anđela Đuričić raskrinkana do srži: Stefan Karić otkrio njene skrivene namere, Gastoz sve svesniji da je bila s Pavlom - umalo usledila šut-karta!

Noć koja je skinula maske mnogima!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima "Elite" prvi video snimak na kom su imali priliku da vide raspravu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, u kojoj Gastoz pokušava da sazna detalje o Anđelinom odlasku na Zlatibor s Pavlom Jovanovićem.

- Ja joj ne verujem oko tih detalja jer nešto pokušava da sakrije, ne znam iz kog razloga, kao da je kuma terorista, kao da je autobus pun nečega - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da kažem da sam bila s nekim, kada stvarno nisam. On kada hoće da me ponizi on bude viralan, poniziću ja tebe, pa ću da ti pokažem šta je viralnost. Kome je bitan taj dečko, ja njemu pričam da je sve ovo da nije njegov prijatelj - rekla je Anđela.

- Pavle, izvini, skinuo sam ti ribu - rekao je Gastoz.

- Nisi mu skinuo ribu, mi nikada nismo bili zajedno! - urlala je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao odnos Anđele Đuričić i Gastoza, kao i celu priču oko Pavla Jovanovića.

- Ti si tu čestitku slikala i okačila - rekao je Karić.

- Nisam ja izbacila sliku, ja sam bila ovde kada je čestitka stigla - rekla je Anđela.

- Što je on napisao "anđeo čuvar"?! Ne mogu liku koji mi toči gorivo da kažem da mi je anđeo čuvar - pitao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza iz hotela, kada je Gastoz ispituje sve o Pavlu Jovanoviću.

- Nisam skupljao pare za more, bio sam u zatvoru, hvala mu na tome, hvala svima koji su na tom spisku...I ja sam odlepio za njom i šta sad?! On je nikada više nije u životu pomenuo, a on sada drvi ku*ac jer sam je ja izneverio. Malo je sve prepumpao - rekao je Gastoz.

- Čudi me da je kuma išla na Zlatibor, mislim da je ona imala nekoga, a da je ona prikrivala to druženje sa Pavlom, vodila je kumu da bi zamaskirala - rekao je Karić.

- Demantujem! Ja sam i tada bila slobodna, nisam bila sa Pavlom, kraj, nemam potrebe da se pravdam ovde - rekla je Anđela.

- Neće da kaže da ne bi bila gora. Mislim da nije bila u vezi, mislim da je bila u nekoj vrsti kombinacije - rekla je Matora.

Po povratku s reklama, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Možda je on bio u nekakvom odnosu s kumom, pa se u međuvremenu zaljubio u Anđelu. Setimo se za dovoženje u "Zadrugu", ona je rekla da ne želi da je upliće ovde - rekla je Kačavenda.

- Imam dogovor da ne pričam o njoj i o svim mojima, ne žele da se provlače ovde - rekla je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako se Gastoz ljuti na Anđelu što puši cigarete i zabranjuje joj da to radi.

- Ja imam dovoljan broj godina da znam šta želim ili ne želim, ne može moj dečko da mi zabrani nešto - rekla je Anđela.

- On misli da je počela da puši zbog Pavla, je l' ste vi ludi?! On je posumnjao u to - dobacio je Karić.

- Suština priče je da je pušila cigarete koje su jače od onih od kojih je dobila, tražila je ove cigare na koje može da se navuče. On se danas uzajmio za paklu cigara, a utorak je bila prodavnica. Mi smo se dogovorili, a nakon toga, oni su se izdomunđavali i ja sam je video da puši. Neka je, neka radi što ona poželi, pošto sam ja niko da mi se pravda. Moja devojka je meni to iza leđa uradila - rekao je Gastoz.

- Mi smo to odmah prokomentarisali, naravno da svaki njen postupak analizira i da je promatra - rekao je Mateja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda, Jelena Ilić i Marko Đedović blate na sva zvona Jovanu Tomić Matoru, te su otkrili da Matora ne voli Draganu Stojančević, već Stefani Grujić.

- Naravno da osećam prema Dragani nešto, više od zaljubljenosti. Jedna drugoj kažemo "volim te", to nije te jačine, samo su emocije jače iz dana u dan. Imala sam sto odsto poverenja u Stefani, nemam problem da kažem, ja Dragani ne verujem, dok mi se ona sto odsto prepustila. Nismo imali se*s...Jelena sve što je rekla je istina, kada sam prišla Stefani da joj pomognem, nisam razmišljala o psovkama i o svemu. Sada nikada ne bih prišla - rekla je Matora.

- Šta osećaš prema Stefani - pitala je Ivana.

- Apsolutno ništa. Situacija je bila jeziva iskreno. Ako ona nije ispala čovek, sada ne bih, možda bih dolila ulje na vatru da bih demantovala sve, nije zaslužila da je odbranim. To mi je instikt bio, kada razmišljam koje morbidnosti za mene, porodicu i prijatelje, ne bih reagovala, prošla bih - rekla je Matora.

Stefani Grujić, Jovana Tomić Matora i Danijel Dujković Munjez ušli su u žestok sukob, te su pljuštale uvrede i provokacije na sve strane.

- Drago mi je što sam baš ovako reagovala, jer ona meni nikada ne bi prišla jer je smrad i nije dobar čovek - rekla je Matora.

- Čuvala si tu tajnu zbog tvoje mame i tvog tate - rekla je Stefani.

- Jeste, sigurno je zbog njih. Ta deca kod kuće njene mi nisu kriva, a ni Nina, da bih ja iznosila - rekla je Tomićeva.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Sanja Grujić prebacuje Marku Stefanoviću kako je nije branio i nije joj ostavio večeru.

- Tu se radi oko Jordanke koja je prosula deo farbe i isflekala je sve, a mene je iznerviralo jer je Marko igrao kockice. Nema potrebe više da se nerviram, sa psihopatom moraš da budeš psihopata - rekla je Sanja.

- Šta treba da čujemo, kako ona tera muškarca da napadne devojku s gipsom?! Pametan muškarac je otera u pi*ku materinu, kao što smo čuli - rekao je Gastoz.

- Ja sam odlučila da izađu ili Gastoz ili Jordanka. Oni ako uspeju da izdrže, ali teško, shvatite kako god želite - rekla je Sanja.

- Plašim se jako, trebaće mnogi da se plaše. Marko nije bio tu noć tu kada je došla i provocirala me, ova mala zlotvorka, to radi sa svima - rekla je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Stefanoviću kako bi prokomentarisao klip svoje svađe sa Sanjom Grujić.

- Totalno bezazlena svađa, Sanja je u pravu što je rekla za farbu, Jordanka ju je provocirala. Ne znam šta im je Sanja uradila da je provociraju i vređaju ovako četiri meseca. Što se tiče ovih pretnji od Milene Kačavende, mogu da dođu i ona i muž i ko god hoće - rekao je Stefanović.

- Vi ste pi*ke i zentare, ko se pozvao na muža - rekla je Kačavenda.

- Još jednom joj pipni nos, slomiću ti prst, šta hoćeš, da te izvređam sada - rekao je Marko.

- Možeš da mi pop*šiš ku**c - ponavljala je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide raspravu Luke Vujovića i Aneli Ahmić oko druženja sa Borom Terzićem Terzom.

- Ovde se samo smejala, to je ono o čemu ja pričam danima. U pitanju je Sandra, došli smo do toga da sam opsednut Sandrom, spominje već tri utorka da gledam u Sandru. Bilo je onda da sam opsednut jer je njoj došlo pitanje... - rekao je Luka.

- Fokusirao se na to, ja bih volela da on bude sa njom, tj. da budu zajedno - rekla je Aneli.

- Ovo je nedelja uveče, jedna jedina komunikacija je kada sam odneo picu...Zašto je meni rekla na klipu da joj ne smeta - rekao je Vujović.

- Ne zanima me više taj odnos, prijatelj, on me ne zanima, ne želim da plače zbog njega, neka se druže. Danas sam ga pozvala na razgovor, nije pristao, nastaviće da se druži sa Terzom - rekla je Ahmićeva.

Voditeljka Ivana Šopić nastavila je razgovor sa Aneli i Lukom.

- Šta ćete ako si trudna - pitala je Ivana.

- Ne postoji mogućnost Ivana - rekla je Aneli.

- Idealizovao sam svoju partnerku, verovao sam u svaku njenu reč koju mi je rekla van crnog stola. Znam da je bila iskrena van ovog stola, neiskrena za stolom, koristila je priliku da mene unizi, a sebe da uzdigne za stolom - rekao je Luka.

- Njihova veza je katastrofa, blate se ovde... - rekao je Terza.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Sanja Grujić pokazuje Jordanki grudi.

- Jordanka voli žene, ovo je reakcija koju ima tako neko, sve mi je jasno, sviđa ti se Sanja - rekao je Stefanović.

- Ovde je blurovano, na strimu nije blurovano, tako da ako tebi ne smeta da tvoja devojka u kameru pokaže si*e, onda okej - rekla je Anđela.

- Anđela Đuričić se gola šetala po izolaciji kao po dnevnom boravku - rekao je Marko.

- Verujem da su Markovi mama i tata ponosni, bićeš skuplja za promet - dobacila je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Anđela traži dozvolu od Gastoza da zapali cigaretu, a on joj govori da je već pokazala nepoštovanje.

- Milovan je rekao da ništa ne veruje Anđeli i da je promenio mišljenje o njoj za 180 stepeni - rekao je Milovan.

- Narušila mi je to poverenje, pričala je prvo ovako, pa onako. Pričao sam i sa njim, on je birao da joj veruje na prvu da ništa nije imala sa Pavlom, ali mi nisu jasne stvari oko sitnica zašto se pričaju takve laži - rekao je Milovan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Aleks Nikolić čisti krevet, a Ivan Marinković je sve vreme hvali.

- Verujem Aleksandri da tu nema ničeg, Ivan joj zamera kada sedne sa mnom, ja ga ugrožavam najviše. Ovo mi je klasičan Ivan i ništa mi nije čudno - rekla je Ena.

- Pokazala sam ponovo da sam veće muško od pola kuće, pa i od njega, ja dižem krevet, on džogeriše. Ovde su mi dva bivša partnera i pokazala sam da sam od obojice veći muškarac - rekla je Aleksandra.

- Ja tebe ne provociram - rekao je Milovan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Uroš Stanić i Aleksandra Nikolić zajedničkim snagama pljuju po Aneli Ahmić.

- Sama sebe kanali tim stvarima. Demantuje ono što je pričala da smo drugari, rekao sam joj da to ne priča, da smo drugari. Ona hoće da me povredi da kaže Luki da sam je muvao, mislim, takva glupost - rekao je Terza.

- Važi, nekome ima smisla, nekome nema - rekla je Aneli.

- Rekla si da te je Terza muvao, pričaj o tome - dobacio je Uroš.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Ivan Marinković huška Aleksandru Nikolić da se posprda sa Bebicom.

- Poenta klipa je to što on huška, a mi smo se kao pomirili, meni Ivan nije drug. Ivan zna da je Aleksandra nama bila problem, vrlo pokvareno i kvarno, ali to govori o njemu - rekao je Bebica.

- Minut pre toga je bila tema za stolom - rekao je Ivan.

- Nenad je dao oružije jer je to spominjao, neosporno je da si ti kvaran, ali ti pričaš o nečemu što je bilo pre pet meseci. Treba da te gu*e i da se sprdaju s tobom, ko te je*e - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić