Saterana u ćošak: Anđela priznala zbog čega iznosi laži o odnosu sa Pavlom, pa Gastoza odjavila: Ponos mi je trenutno jači... (VIDEO)

Istina izlazi na videlo!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" podigao je Anđelu Đuričić kako bi progovorila o svom odnosu sa Pavlom Jovanovićem i informacijama koje su njih dvoje izneli, a ne poklapaju se.

- Naravno da mi je stalo do njegovog poverenja. Ja se ne sećam detalja. Nebitno mi je bilo. Nisam bila sa njim u vezi i nije neko ko mi je bio od životnog značaja. Da sam znala da ću biti pitana veruj mi da bih zapamtila. Nije mi bio niko toliko bitan da bih pridala značaju koju smo kafu pili i da li je bila ceđena narandža - rekla je Anđela.

- Ali detalji da li ste išli sa dva automobila bi se setila. Ne mislim da te sitnice kao što si dala za primer - rekao je Darko.

- Slažem se. U tom trenutku sam mu tako rekla, možda zato što sam bila nervozna. Nevira me od kad su svi detalji počeli da ga zanimaju. Da mi Milan nije rekao, ja se ne bih setila. Setila sam se i autobusa i svega, posle sam se toga setila da je morala u određeno vreme da dođe na posao. U tom trenutku je bio inat i bes - rekla je Anđela.

- Zašto mu uporno govoriš da je trebao detalje da ti traži u oktorbu,a znaš da su mu detalji potrebni da ne bi morao da saznaje od voditelja. On tebi kaže da su mu potrebni detalji da bi znao o čemu priča i da ne bi crveneo za stolom? - pitao je Darko.

- Meni nisu bili potrebni detalji. Ja polazim od sebe i imam pravo. Kad mu nisam verovala za određenu situaciju, ja mu kažem da mu verujem, pa ga kasnije i te kako ispitam o tome nečemu. Kad sam se ja našla u nezgodnoj situaciji, mloj partner se zbunio. Nismo isti - rekla je Anđela.

- Zbog čefga uporno igrnoišeš što Gastoz kaže da mu nije problem Pavle i da li si bila sa njim nego tvoje ponašanje? - pitao je Darko.

- Nije mi jasno, ako je ušao sa tim da je verovao njemu, poverovao je meni u tih par rečenica da nisam bila sa njim, kako odjednom postade svakid etalj bitan i traži detalje. Ima pravo za te stvari, gde ja tebi kažem da smo išli sa dva automobila, pa se setim za autobus. Da mi nije Milan rekao ne bih se setila niakd. Kad me nije poznavao verovao je meni, a nije verovao nekome koga zna toliko dugo - rekla je Anđela.

- Mnogi kažu da si se na Debati napravila luda jer si prećutala da te u Hotelu Gastoz uhvatio u još jednoj laži - rekao je Darko.

- Istina, mnogo je nervozan zbog tih stvari. Ispostavilo se da smo se našlina pola, što se tiče tog odnosa. Nikad nisam izrazila nepoverenje, verovala sam u njihovo. Kad nisam bila za neke stvari sigurna, nisam ga zapitkivala i produbljivala. Meni je bilo bitno samo ono kada smo zajedno. On se time vodio u oktorbu, a ne sad. Ja njega ne krivim, ja ne mogu da promenim svoj karakter. Srž problema kreće od nečega drugog, a lomi se preko mene. On je to shvatio kao napad. On ne leči ništa, svakako je sa mnom u vezi, ali je poenta što je on njegov prijatelj i Pavle se iskompleksirao na svog prijatelja. Sve je krenulo od toga - rekla je Anđela.

- Kako bi reagovala kad bi znala da se Pavle oglasio i rekao da nije problem dečko sa kojim si ti nego niz uvreda koje si ti rekla? - pitao je Darko.

- Šta ga je izrevoltiralo u Zadruzi 6 dok je ljudima pisao da smo u vezi, tad sam ga predstavila kao gospodina? Ako on ne bude sa mnom, njih dvojica u julu piju piće, a ja se ovde rešetam da li sam bila sa njim ili ne. Evidentno se iskompleksirao. On nije uspeo da me ima, a on je uspeo sa jednim čajem. Kladim se, kad bi bilo suočavanje njih dvojice ne bi bilo prijatno za gledanje - ispričala je Anđela.

- U kom trenutku ti je bio neko, a kad je posato niko? - pitao je Darko.

- Nije mi nikad bio niko. Da ja njemu zabranim da mu smeta neštom je l' misliš da bi on mene poslušao i onda on meni zabrani...Imam i ja pravo da budem bezobrazna. Da mi je niko sad bih jednu cigaru zapalila napolju i baš bi me bilo briga. On sa mnom već danima ne želi da ima neki odnos. Opravdano je ljut. Kad god se posvađamo on je ljut par dana i ne želi da ima nikakvu komunikaciju. Ponos mi je jači od toga, nema veze sa ljubalju i emocijama. To ne znači da je moja emocija manja nego pre. Nisam ja plakala zato što je neko nešto rekao, nego što je on rekao da mu treba par dana da vidi šta će sa nama. Ostavlja prostor da ne zna da li će biti sa mnom. Ne dam na sebe - rekla je Anđela.

- Da li možeš da se setiš koliko si dana bila na Zlatiboru? Da li si u nekom momentu bila sama sa Pavlom u apartmanu? - pitao je Darko.

- Ne. Pa Bože, možda je optišla Suzana do prodavnice. Ona je otišla na autobus kad je trebala da ide na posao, a on me odvezao do granice - rekla je Anđela.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić