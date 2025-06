On me poznaje bolje od mene same: Anđela urniše Pavla, priznala sve o njegovim čestitkama, pa poželela da joj se skine sa grbače! (VIDEO)

Haos se sprema!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" nastavio je da rešeta Anđelu Đuričić o odnosu sa Pavlom Jovanovićem.

Kako bi reagovala kad bi znala da se Pavle oglasio i ispričao da je kuma otišla dan ranije, a da te on naredni dan vozio na granicu? - pitao je Darko.

- On dečko ima pravo da priča šta hoće. Očigledno nema šta pametnije da radi nego da se bavi sa mnom. Moja jedina želja je da nikad ne sretnem tog lika. Jedino se on nalazi na mojoj grbači. Želim da svim tim koji ga podržavaju, njegovim sestrama takav lik id epo televizijama i priča neke stavri. Ko će pristati posle ovakvih stvari da bude sa njim, svaka čast - rekla je Anđela, pa progovorila o čestitkama koje je dobila od Pavla:

- Nisam mislila da će mi to proći. Stigla mi je čestitka iz Zadruge 6 od njih dvoje. Pokušavao je na svaki mogući način da dođe do mene, preko nje. On je pokušavao i na taj način da me muva. Ona je njemu dala moju kućnu adresu. Mislila sam da se misli na čestitku iz Zadruge 6. Meni je Milan rekao: "Da li si u Zadruzi 6 primila čestitku?", ja sam tad primila čestitku od njih dvoje zajedno. Jeste on mene to leto muvao. Nedostajem mu jer je mnogo ranije zaljubljen u mene. On mene poznaje bolje od mene same jer je pratio. Pogledajte da li sam od njega i nje zajedno dobila čestitku tad - rekla je Anđela.

- Rekla si Milanu da si se distancirala od Pavla čim si shvatila da je zaljubljen u tebe. Svesno si po svemu ovome bila u prijateljskom odnosu sa njim - rekao je Darko.

- Jesam, šta me briga. Meni se vremenom nikakava emocija nije rodila. Samo sam shvatila da mi se ne dopada njegov karakter. Jesam mu napomenula u više navrata da nemam te vrste emocije i da nisam za to. Svoj deo krivice prihvatam zbog toga. Meni je on bio super da se zezamo, u drugarskom smislu. Dobar je za društvo, ali nije mi se desila veća emocija. Da jeste, ja bih to osetila odmah - ispričala je Anđela.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić