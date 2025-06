POKUŠAVA DA SE OPRAVDA POSLE SVEGA! Gastoz otkrio da li će biti sa Anđelom, ona optužila Pavla da joj kvari vezu (VIDEO)

Šok!

Nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, novinar Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Anđelom.

- Reci mi tvoj utisak nakon Anđelinog izlaganja? - upitao je Darko.

- Mene zanima da li ona stoji pri svemu o našem odnosu - upitao je Gastoz Anđelu.

- Ne znam, ne stojim , ne znam šta sam se rekla - rekla je Anđela.

- Ok, mene zanima je l stojiš pri tome - upitao je Gastoz.

- Ja imam pravo da budem nervozna, meni niko ne pravi gore, ja sama sebi pravim. Ja sam sama kriva ali mi nije prijatno što neko svaki dan ide po emisijama, ne osećam se dobro, ne ispadam dobra prema njemu. Ja ne verujem da neki lik ide po televiziji i priča o meni, a nije ni bio sa mnom. Meni nije dobro, ja moram da kažem da sam bezobrazna, da ljudi ovde misle da ja nemam šta da kažem, imam ja mnogo toga, a ja da želim da kažem to, postoje ljudi koji bi znali kada bih ja rekla jednu rečenicu svima bi bilo jasno - rekla je Anđela.

- Kada si rekla prošli petak da je on olajavao svoje prijatelje i svi znaju da se radi o Luni i Marku - rekao je Darko.

- Ja nisam rekla da su to ti ljudi, ima on i druge prijatelje. Neću da mi se nameće da sam ja rekla nešto o njima, nisam rekla da su to oni - vikala je sa suzama u očima Anđela,

- Njoj je jako teško i ona se bori sa tim, puca na sve što može pogogtovo kada imaju takve informacije o svemu. Ja sam oguglao na mnoge stvari, ali pravim ja veći problem jer potenciram o tim stvarima. - rekao je Gastoz.

- On je rekao da sam ja njemu k*es kombinacija, a to što sam ja nešto prečutala ja sam problem - rekla je Anđela.

- Meni smeta Anđelino ponašanje, mi smo od početka zajedno a ja sam sada inventar ovde pored kojeg se prolazi, ja sam izgubio čulo sluha, čulo vida. Ona meni govori kako nema potrebe da se meni poverava, a onda da joj ja nisam roditelj da joj popujem, ne znam šta onda radimo ona i ja kada se ona tako ponaša. - rekao je Gastoz.

- Ja ne mogu da promenim svoj karakter, ali ja sam pokušala da pričam sa tobom, čak i da ti kažem izvini - rekla je Anđela.

- MAlo smo popričali od ponedeljka, prva konverzacija - rekao je Gastoz.

Autor: N.B.