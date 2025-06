Ovo mu najteže pada: Gastoz otkrio šta zamera Anđeli, pa najavio razgovor sa Pavlom nakon Elite (VIDEO)

Au!

Nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, novinar Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Anđelom.

- Kako reaguješ na Anđeline predpostavke da ćete se ti i Pavle družiti nakon Elite?

- NEma šta ja da pijem piće sa njim i to, ali ću popričati da vidim koliko sam kratak zbog njega pa mi to prebacuje. Iskreno mene ta priča više ne zanima - rekao je Gastoz pa se osvrnuo na to što ga je Anđela stavila u isti koš sa Pavlom:

- Ma to tek terba da se vidi, ja žrtva neću biti, to malo sutra. Nije mi se svidelo kada me je tako nazvala, a to sam joj i rekao. Ja sam njoj rekao više puta da kaže kako jeste, ali ona to ne radi, i šta da radimo. - rekao je Darko.

- Ja sam rekla da je on psihopata i potrčko, a on rekao da sam mu ja k*es šema, a to nije istina. - rekla je Anđela.

Autor: N.B.