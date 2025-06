Spremna da ponovi test: Aneli otkrila da li je trudna, priznala u čemu je grešila pa oplela po Luki: Muva se sa ... (VIDEO)

Nerealno!

Darko Tanasijević je podigao Aneli Ahmić kako bi komentarisali njenu potencijalnu trudnoću:

- Darko ja sam bre u osmom mesecu - rekla je Aneli pa dodala:

- ŠAlim se naravno, nisam trudna, nema potrebe da se priča o tome, mene jako čpogađa priča o ropme - rekla je Aneli pa dodala:

- Mojoj mami sigurno nije lako da sluša ovo, jer je slušala to i prošle godine, a ja nisam trudna. Ja sam se zapetljala u lažima, htela sam sebge zaštititi.

- Ja nisam pila lelkove iako sam imala recept. Nakon nekoliko dana sam dobila lekove i počela sam da ih pijem,e sada što ja volim da me grle i ljube. Ja nisam trudna, to je siguirno. JA sam kriva što sam ikoga pitala kako te tablete deluju, ako treba uradiću test da vide svi.

Nakon toga Aneli je progoovrila o odnosu sa Lukom?

- -On je meni pokazao kakav je i šta on radi: On je rekao da će mene namerno sada ponižavati, muvati sa svima, sada osećam da to radi sa Sofijom. On je meni dao za pravo da gledam i komentarišem to, ali neću.

Autor: N.B.