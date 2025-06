Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Novinari Darko Tanasijević i Jovan Ilić - Joca novinar, noćas su učesnike ''rešetali'' pitanjima, te su se mnoge stvari oboledodanile. Voditeljka Ana Radulović, bila je njihov domaćin u studiju, kao i svake nedelje.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" podigao je Anđelu Đuričić kako bi progovorila o svom odnosu sa Pavlom Jovanovićem i informacijama koje su njih dvoje izneli, a ne poklapaju se.

- Naravno da mi je stalo do njegovog poverenja. Ja se ne sećam detalja. Nebitno mi je bilo. Nisam bila sa njim u vezi i nije neko ko mi je bio od životnog značaja. Da sam znala da ću biti pitana veruj mi da bih zapamtila. Nije mi bio niko toliko bitan da bih pridala značaju koju smo kafu pili i da li je bila ceđena narandža - rekla je Anđela.

- Ali detalji da li ste išli sa dva automobila bi se setila. Ne mislim da te sitnice kao što si dala za primer - rekao je Darko.

- Slažem se. U tom trenutku sam mu tako rekla, možda zato što sam bila nervozna. Nevira me od kad su svi detalji počeli da ga zanimaju. Da mi Milan nije rekao, ja se ne bih setila. Setila sam se i autobusa i svega, posle sam se toga setila da je morala u određeno vreme da dođe na posao. U tom trenutku je bio inat i bes - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" nastavio je da rešeta Anđelu Đuričić o odnosu sa Pavlom Jovanovićem.

Kako bi reagovala kad bi znala da se Pavle oglasio i ispričao da je kuma otišla dan ranije, a da te on naredni dan vozio na granicu? - pitao je Darko.

- On dečko ima pravo da priča šta hoće. Očigledno nema šta pametnije da radi nego da se bavi sa mnom. Moja jedina želja je da nikad ne sretnem tog lika. Jedino se on nalazi na mojoj grbači. Želim da svim tim koji ga podržavaju, njegovim sestrama takav lik id epo televizijama i priča neke stavri. Ko će pristati posle ovakvih stvari da bude sa njim, svaka čast - rekla je Anđela, pa progovorila o čestitkama koje je dobila od Pavla:

- Nisam mislila da će mi to proći. Stigla mi je čestitka iz Zadruge 6 od njih dvoje. Pokušavao je na svaki mogući način da dođe do mene, preko nje. On je pokušavao i na taj način da me muva. Ona je njemu dala moju kućnu adresu. Mislila sam da se misli na čestitku iz Zadruge 6. Meni je Milan rekao: "Da li si u Zadruzi 6 primila čestitku?", ja sam tad primila čestitku od njih dvoje zajedno. Jeste on mene to leto muvao. Nedostajem mu jer je mnogo ranije zaljubljen u mene. On mene poznaje bolje od mene same jer je pratio. Pogledajte da li sam od njega i nje zajedno dobila čestitku tad - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" podigao je ponovo Anđelu Đuričić kako bi progovorila o svom napuklom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Zamolila bih njegove drugove da komentarišu. Ja sam na sedmom nebu kad kažu da imaju fasciklu za mene i Bog zna šta još. Meni je isto prijalo kad je imao loše postupke o meni. On nije došao da sedi pored mene jer mi nije bilo dobro sredom i četvrtkom. Baš sam ga ponizila što sam u svađi rekla da je niko i da se pravi pametan. Baš sam ološ. Treba ga odbraniti od ovakvog ološa. Ne bih bila u vezi sa nekim likom koji je glup. Imam pravo da budem malo nervozna i ne mogu da se prisetim nekih stvari - rekla je Anđela.

- Često poludiš kad pričaš o susretu Pavla i Gastoza, što te to toliko nervira i uzbuđuje? - pitao je Darko.

- Određeni deo stavrno izmišlja i laže. Ovo drugo nešto on nadoda, a nekad ja. Čujem ovde da ona i dalje priča tu neku priču, a on i dalje ćuti i ne priča ništa o tome. On ne ustaje i ne demnatuje. Nikad nije stao i rekao kako stavri stoje. Mislim da će i sa Pavlom kao i sa njegovom prijateljicom biti da će napolju nešto srediti. Jedino vas Anđela ne prati, brige će vas pratiti. Volela bih da me demantuje i sada, ali on ponovo nema tu potrebu. Moj Instagram će grmeti od slika ako ne nađemo zajednički jezik. Dosta je bilo što se tiče rijalitija. Na njemu je da li će mi oprostiti - rekla je Anđela.

Nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, novinar Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Anđelom.

- Reci mi tvoj utisak nakon Anđelinog izlaganja? - upitao je Darko.

- Mene zanima da li ona stoji pri svemu o našem odnosu - upitao je Gastoz Anđelu.

- Ne znam, ne stojim , ne znam šta sam se rekla - rekla je Anđela.

- Ok, mene zanima je l stojiš pri tome - upitao je Gastoz.

- Ja imam pravo da budem nervozna, meni niko ne pravi gore, ja sama sebi pravim. Ja sam sama kriva ali mi nije prijatno što neko svaki dan ide po emisijama, ne osećam se dobro, ne ispadam dobra prema njemu. Ja ne verujem da neki lik ide po televiziji i priča o meni, a nije ni bio sa mnom. Meni nije dobro, ja moram da kažem da sam bezobrazna, da ljudi ovde misle da ja nemam šta da kažem, imam ja mnogo toga, a ja da želim da kažem to, postoje ljudi koji bi znali kada bih ja rekla jednu rečenicu svima bi bilo jasno - rekla je Anđela.

Nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, novinar Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Anđelom.

- Kako reaguješ na Anđeline predpostavke da ćete se ti i Pavle družiti nakon Elite? - upitao je Darko.

- NEma šta ja da pijem piće sa njim i to, ali ću popričati da vidim koliko sam kratak zbog njega pa mi to prebacuje. Iskreno mene ta priča više ne zanima - rekao je Gastoz pa se osvrnuo na to što ga je Anđela stavila u isti koš sa Pavlom:

- Ma to tek terba da se vidi, ja žrtva neću biti, to malo sutra. Nije mi se svidelo kada me je tako nazvala, a to sam joj i rekao. Ja sam njoj rekao više puta da kaže kako jeste, ali ona to ne radi, i šta da radimo - rekao je Darko.

- Ja sam rekla da je on psihopata i potrčko, a on rekao da sam mu ja k*es šema, a to nije istina. - rekla je Anđela.

Tokom reklama Nenad Marinković Gastoz je razgovarao sa Anđeom kada im se u razgovor umešao Stefan Karić nakon ćega je Anđela otišla.

- Nije mi jasno što je lagala, a ne sada da se ovde polemiše toliko dana o tome, trebala je da kaže sve - rekao je Karić.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" upitao je Uroša Stanića za mišljenje o Anđeli Đuričić.

- Dosta sam opravdavao i ćutao, smatram da ni ona ne bi ćutala na moje laži. Ja je nikad neću uvrediti i povrediti, ali neću ćutati na njene kontradiktornosti. Ona je patološka lažovčina. U ovoj situaciji Pavle je izdat i izigran, i od Anđele i Gastoza. Kao bivši drug i bivši partner ga nisu ispoštovali. Drugarstvo Anđele i Pavla je smešna priča. Ili je bila veza ili se*s kombinacija ili da joj neko bude potrčko. Imala je mnogo kontradiktornosti, počev od advokata i tužbi, pa aprtmana, Zlatibora, kola, večera. U jednom satu promeni deset priča. Jako se puno uplela u laži. Ona je sama sebi smešna i blam je šta dopušta sebi, da na ovaj način sebe degradira.Lažno se predstavljala. Jako je rezervisana prema ljudima, a dopušta sebi da joj osoba koju upozna na žurki daje automobile, stan. Pravi rogonju i magarca od Gastoza, a te iste rogove njih dvoje nabijaju Pavlu. Gastoz kao da se izuzima iz ove priče i sebe ograđuje. Ne čuh da je pričao o svom odnosu sa Pavlom. Mislim da ne veruje ništa Anđeli, a da veruje ispao bi donji u odnosu sa Pavlom. Ja donekle razumem Pavla jer bih i ja verovatno tako reagovao. Pavle ima argumente i barata činjenicama i po svemu sudeći ne vrda, a Anđela vrda i ima velike kaži. Prvo sam kumu stavio u priču da bi opravdao Anđelu, ali mislim da ona nema tu veze. Ljudi traže razlog da bi opravdali Anđelu. Karić i Kačavenda su spominjali da je možda kuma imala nešto sa Pavlom i mislim da će na kraju kuma nedužna naje*ati. Ona ne može da se seti najednostavnijih stvari, a ja je smatram inteligentnom osobom koja jako brata informacijama. Ako vidiš da je lik navalentan i ima neke druge pretenzije, moraš distancirati tu osobu od sebe, a ona je toj osobi i dalje davala pristup - ispričao je Uroš.

Darko Tanasijevića je nakon razgovara sa Urošem Stanićem podigao Stefana Karića.

- Smatram da ću ispasti budala ako budem ovo komentarisao, ako je njen dečko prihvatio sve,što bih ja to radio. Ja smatram da on njoj ne treba da bude neko ko ima cigare ili šta već. ANđela je sama dovela sebe u ovu situaciju. Da je prvog dana ispričala kako je bilo i šta je bilo pre dve godine. Ona svaki dan dodaje nešto., dosta je nelogičnosti, dosta kontraditkornosti kod nje - rekao je Karić.

- Koje stvari tebi smetaju? - upitao je Darko.

- Meni je jasno da on nema poverenja, iako to pokušava da sakrije, sada ona njegova rečenica da će oni ostaiti zajedno. Moram da kažm da njemu Anđela nije najbolji prijatelj u kući Gastozu - rekao je Karić.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" upitao je Lepog Miću za mišljenje o Anđeli Đuričić.

- Ovde je sve jasno kao dan. Davno sam rekao te stvari. Čovek da bi verovao u krupne stvari mora da ima krupne dokaze u sitnim malim stvarima. Ona je pala tu. Da joj veruje Gastoz, ništa ne bi spominjao. Ti ako veruješ nekome nećeš slušati šta kaže Lepi Mića. Kad neko dođe iz provincije u Beograd i bude jako primećen, pozitivno, ona je zaboravila šta joj se desilo u dva meseca. To se pamti jako, ko ti je davao stan, auto. Ja ljubav pamtim. Ona sve pamti, ali je sada boli ono što je radila tada. Ima dve opcije, ili da je bila se*s kombinacija ili u vezi. Normalno je da će da reguje kad kaže da ima šest tužbi za njega. Gastoz, normalno to nije očekivao. Nije mu lako, doznaje svaki dan nove informacije. Ispalo je da je Pavle dovukao njene stvari, ne zna se šta je bilo na Zlatibotu, ničeg se ona ne seća. Ja nju kapitam. Njoj nikakva priča sa Pavlom više ne interesuje jer joj je u vezi lepo i pokušava da sačuva to. Ovo se ne oprašta. Oprašta se velika stvar, ali ovo šaltriranje ne, ovo ne vodi ničemu. Gastoz će da joj vrati prvom prilikom. Ona je patološki lažov - ispričao je Mića.

- Ajde kaži, moj prijatelj - rekla je Anđela.

- Nećeš na slavu da ga zoveš - odgovorio je Gastoz.

Anđela Đuričić bila je glavna tema u Beloj kući zbog specifičnosti svog odnosa sa Pavlom Jovanovićem.

Doživela je napad mnogih cimera zbog laži u kojim je uhvaćena, te se odvojila sama u dvorištu kako bi isplakala sve što je muči.

Darko Tanasijević je podigao Aneli Ahmić kako bi komentarisali njenu potencijalnu trudnoću.

- Darko ja sam bre u osmom mesecu - rekla je Aneli pa dodala:

- ŠAlim se naravno, nisam trudna, nema potrebe da se priča o tome, mene jako čpogađa priča o ropme - rekla je Aneli pa dodala:

- Mojoj mami sigurno nije lako da sluša ovo, jer je slušala to i prošle godine, a ja nisam trudna. Ja sam se zapetljala u lažima, htela sam sebge zaštititi.

- Ja nisam pila lelkove iako sam imala recept. Nakon nekoliko dana sam dobila lekove i počela sam da ih pijem,e sada što ja volim da me grle i ljube. Ja nisam trudna, to je siguirno. JA sam kriva što sam ikoga pitala kako te tablete deluju, ako treba uradiću test da vide svi.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" upitao je Luku Vujovića da prokomentariše potencijalnu trudnoću Aneli Ahmić.

- Došlo mi je da je više ne pogledam u oči. Ja snosim svaku odgovornost. U slučaju da radi test ja je podržava, u slučaju da odbija, ja je podržavam. Kaže da ja ovo radim zarad teme. Ja sam bio ubeđen da nije trudna, gde smo oboje rekli Milanu. Počelo je tada kad je rekla da je bole grudi. Ja sam ćutao i to nikad nisam rekao nikome. Ona je rekla na debati da hoće Terza da kaže da je trudna, a bole je grudi samo. Ona je to rekla, ja sam se tad iznervirao i rekao da mi je dosta više. Nepojmljivo mi je da ide kod Terze - rekao je Luka.

- Sve laže! Ja sam alergična na njegov glas! Izdao me je! Ovo mi je on napravio. On me doveo do ovog ludila u glavi da mi se priča o lažnoj trudnoći. Slagao je u startu da je meni Terza došao - ubacila se Aneli.

- I ja ću da odradim, ali ću da ga umočim u šolju. Nju je*e to što niko od ukućana neće da vređa potencijalnu trudnicu. Nećemo da je vređamo. Nema reprize serije - rekla je Milena.

Nakon Luke Vujović reč je dobio Bora Terzić Terza koji je komentarisao trudnoću Aneli Ahmić.

- Ja moram da se izvinim Luki za ono što se desilo. Ja sam Luku uvek branio više puta i onda u suzkobu sa Aneli ona je pomenula moje dete i rekla je da Rajačić šeta moje dete. Ja to od Aneli nisam očekivao, očekivao sam od mnogih drugih od ne nisam - rekao je Terza.

- Ja sam njoj prišao ona je kukala kako je bolegrudi i posle toga se pokrivala preko glave, a što bi to radila ako nije trudna. Ona je sama sebe ukanalila, je*ala se sa Lukom, a pravi sama od sebe žrtvu - rekao je Terza.

- Ovo je mržnja, on mene mrzi i provocira, monstrume upropastio si onu devojku i narušio zdravlje svom detetu - rekla je Aneli.

- Ćuti ti, ti si abortirala dete, ona je upropastila ovog momka kao što je Janjuša prošle godine. Ona sve ponižava i uništava - govorio je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" upitao je Enu Čolić o situaciji sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem.

- Mislim da je pokušala da napravi nešto kao prethodne sezone. Sa Lukom joj ne ide baš. Ja sam njemu rekla dokle će ovo ići. Sve se slažem sa Terzom. Teroriše ga, pravi žrtvu od sebe. Dečko je ustao da priča normalno, ona ovde skače. Ja sam njemu nakon testa rekla da pazi šta radi i da se ne zaje*ava. Upoznala sam njegovo dete i videla sam njegovu bivšuz ženu, znam kakvu porodicu ima, kome je ovo potrebno!? Ovo sve što mu priređuje svakodnevno, da li treba nekome ovakvom praviti dete? Da li želi sa ovakvom ženom da ima dete? Šta bi bilo napolju? Neki dan je rekla da joj dođe da se naguta tabletama, a majka je. Čime bi njemu pretila napolju? Videla sam da nije normalan, ali mi se čini da prihvata savete nekih ljudi. Ne želim nikome ovakvu sudbinu - rekla je Ena.

- Ne bih voleo da se nameće da sam nekome hteo da pravim dete - ubacio se Luka.

- Koga bre zezamo? Kakvo je ono ponašanje? Naravno da sve folira da bi ona ispla žrtva. To su i želeli da budu prva ili druga tema. Pokušavaju opet mene da uvuku da bi dobili na značaju. Kao što su Karića pokušali da uvuku, ali im nije uspelo. Videli smo da su oni ti koji mene ne vade iz usta, a ne ja njih - rekla je Sandra.

Jovana Tomić Maqtora je govorila o njenom odnosu sa Stefani Grujić i njenoj vezi sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Meni je zasmetalo kada je Stefani pomenula Dunju, nije mi jasno što je ona to pominjala - rekla je Matora.

- Ermina je rekla da je moj očuh muvao mene - rekla je Stefani.

- To nije istina, ja sam rekla da je muvao tvoju drugaricu, a to me sada ne zanima. Što se tiče Munjeza i Stefani oni pokazuju svoju nemoć jer pominju moju porodoicu, a ja njjihovu - rekla je Matora.

Danijel Dujković Munjez dobio je sledeći reč kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

-Žao mi je ako sam rekao da je babuskara, ali ću da joj govorim sve što je uradila. Ne slažem se da žudi sa Samirovom alatkom. Ona se ne seća ni utorka, tako da mi je jasno da se ne seća Samira. Ne želim da njoj u 50 godina dajem savete. Meni je bezveze da joj sinovi nisu poslali čestitke. Ja nisam ništa slagao. Mislim na video čestitku. Zamisli da je ona neka tema ovde, preskočila bi zid i zabola se u mišiju rupu - rekao je Munja.

- Je l' se sećaju ljudi kako su mene u sedmici ovde komentarisali? Ovaj je zaboravio. U utorak je on tamo odreagovao najstrašnije psovkama i uvredama jer nisam htela da prihvatim izvinjenje. Ja sam spremna da trpim. Ovaj dečko je bolestan. Tu noć je najstrašnije vređao Stefani, hteo je da skrene sa teme. Rekla sam mu da mu je*em sve žensko jer mi je psovao mrtvu mamu. Sebe je od žrtve napravio monstrumom - rekla je Kačavenda.

- Zašto me branila? Kad je videla da će joj Matora trebati okrenula je - rekao je Munja.

Darko Tanasijević je nakon toga podigao Matoru kako bi progovorila o svom odnosu sa Draganom Stojančević.

- Da li nam se Dragana malo umirilia ? - upitao je Darko.

- Super je sve, ovde je bitno da se družimo zajedno, jer nas napolju čeka susret sa njenom porodicom. Mi smo ispoštovali taj krevet gde ne spavamo zajedno, ali mazimo se. Trudimo se da ispoštujemo sve, ali svakog dana imamo strepnju kako će njeni reagpovati - rekla je Matora.

- Dragana je primetila da je ponekad i meni teško, često se dešava da sanjam mamu, a ovde se često polemiše o njenim pismima od porodica, a sada je i ona videla da je i meni teško io ona je tu - rekla je Matora.

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Sanjom Grujić koja je nedavno pokazala svoju intimu.

- Retko ima hrabrosti i retko ko ima takav smisao za humor. Za to moraš biti unikatan. Ja ne smatram da sam uradila nešto strašno. Meni je zanimljiva celokupna situacija. Ja sam se okrenula i pokazala Jordi. Meni to nije prvi put, u sred sastanka sam pokazala zadnjicu i udarila se po njoj. Imala sam milion pozitivnih komentara mislim da će tako biti i sad. Za mene to nije blam nego šala. Ako će da mi morališu ove zakopčane do grla, mogu. Ponosna sam na sebe. Kačavendu nije sramota što je urnirala u gaće, a mene da je bilo sramota ja to ne bih uradila - rekla je Sanja.

- Ja ovo nikad nisam videla za 40 godina. Ovaj ološ pokušava u jeftinoj haljinetini sa duplim si*ama. Ova žena je nakaza ljudska, nakaza prirode. Ono što ona izgovara nisam videla u životu. Znamo da Sofija ima dokaze i jedva čekam da izađemo napolje, lično ću se pozabaviti sa njom. Govori o deci, a nije je još niko ni verio, a kamoli oženio. Umesto da oduzima očeve maloletnoj deci, mogla bi da nauči pesmice koje će da im peva- rekla je Kačavenda.

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Teodorom Delić i Nenadom Macanovićem zbog njihovog nedavnog raskida.

- Nikad nisam rekla da sam se ohladila. Rekla sam da se hladim zbog njegovog ponašanja i brecanja. Pljunuo me, izvređao mi porodicu i mene, mislim da je to dovoljan razlog. Nemam neku potrebu da se mirim. Zaključili smo šta meni smeta, a i njemu, ali ne verujem da će to da se promeni. Mi smo imali planove, ali je mene tim stvarima što radi gurnuo od tih planova. Ne bih volela da mi se na letovanju desi da mi pljune u facu - rekla je Teodora.

- Od subote do utorka su bile provokacije na jedan način. Ne mislim da je namerno nego nesvesno. Za nju to i nije tolikos tašno. Za mene jeste, zato tako i reagujem. Rekla je da se hladi, što sam se ja ponašao drugačije, to je njen razlog raskida. Ne znam kako trebam da se postavim nakon razgovora i svega - rekao je Bebica.

- Kako zračiš tako i privlačiš. Ponašaš se lepo, dobićeš lepo, a ponašaš se ružno tako ćeš i dobiti - rekla je Teodora.

Autor: S.Z.