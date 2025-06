MORAO DA IM SE OSVETI: Bebica našao način da potkači Anđelu i Gastoza pa ponizio Luku i nazvao ga LAŽOVOM (VIDEO)

Imao šta da kaže!

U toku je anketa u kojoj takmičari Elite biraju najneuljudnijeg učesnika. Naredna koja je navodila bila je Mrvica:

- Ljudi komentarišu da se ja ne sređujem kada su emisije, ja to ne volim, ali ako su im problem moje tange, i moje akcije, a nije im problem što im decu nazivaju ku*vama, ja ću da navedem osobe koje se ne libe da nazovu nečije dete ku*vom, i da pominju majku Ivanu Marinkoviću, prvo mesto Ena, drugo Kristina.

- Meni je najprimitivnije to kada ljudi koji imaju decu koriste decu da se operu i da bi dokazali nekome da li je nešto istina, meni je to primitivno, to mi je neuljudno. Prvo ću navesti Kordu prema Ani, Mrvica je tu naravno - rekla je Matora.

- Ja ću navesti ljude koji ne znaju da se ponašaju, Munja, Stefani, Jordanka - rekla je Dragana.

- ANđela na prvo mesto, ona je pokazala nepoštovanje voditelja, broj dva Gastoz koji je pokazao da se neuljudno obratio ocu svoje devojke, da ga dr*a zbog nje, a treće je Luka, koji je rekao da sam mu psovao decu, a svi znaju da to nije istina - rekao je Bebica.

- Rekao bih da je prosta reč ovo što je se traži, ovde ljudi ne poštuju ništa. Jordanka je prva, Gastoz i Anđela - rekao je Ivan.

- Gastoz, Anđela zbog Pavla, šta god da ste bili niste trebali tako da uradite - rekao je Marko.

- Čim vidi da joj je ugružen boravak ovde ona krene na najbliže, Slađa, Jordanka, verni kmetić, osoba koja nema granice prema nikome, i na trećem mestu je Mima, ali glasaću ovako i MAtora i Stefani zbog ono što su uradili Munju, drugo mesto Terza i Sofija zbog Milice, i Mima - rekla je Sanja.

Autor: N.B.