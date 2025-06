Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljkskog para, bivši učesnik Elite Nenad Ćubić Ćuba i njegov brat Stefan Ćubić.

- Ćubo, kako izgleda tvoj svaki dan? upitao je Joca.

- Išli smo do grada. Čovek nam je stao, pitao da li bi da postavljamo neke panele. Nakon dva dana smo pronašli posao. Obilazimo Srbiju, okruženi smo ljudima. Veoma nam je lepo.Nasledio sam tatu. Taj čovek je radio s mojim ocem. Reč je o ocu koji me je odgajao - kazao je Ćuba.

- Nakon rijalitija si krenuo da radiš kod biološkog oca, bila je priča o tome da ćeš dobiti auto, šta se tu desilo?

- Ona je rekao da ima posao za nas. Njemu se navodno nije svidelo kako smo radili. Ni mi ne znamo šta nam se nije dopalo. Zamerao nam je jer nismo provodili vreme sa njim. Prevario nas je za platu. On je nas oterao. Rekao nam je da idemo kući, mi nismo želeli dan se raspravljamo. Jedva sam čekao da ja odem kod svoje majke. Našli smo posao. Što se posla tiče, desilo se par puta da zakasnimo par minuta na posao, a on je to predstavio kao veliki problem. Mesec dana je sve to trajalo. Majka nam je rekla da slobodno budemo sa njim u drušvu, ali da nas ne pritiska da budemo stalno pored njega - kazao je Ćuba.

- U kakvom ste sada odnosu sa ocem? - upitao je Joca.

- Ne slušam se više sa ocem. On mi je sve obećao, a nije ispunio. Javno je dao obećanje da će sve ispuniti, ali nije. Nemam više šta da pričam - istakao je Ćuba.

- Da li misliš da je Nenade tebi otac bio naklonjeniji, nego Stefanu? Da li je sve uradio zarad publiciteta? - upitao je Joca.

- Da, mislim da je tako. Nismo razočarani, bili smo spremni na sve ovo. Došli smo očigledno da radimo kod njega, a ne da nam pomogne. On je rekao da auto koji mi je namenio rešio da mi ne pokloni, jer je previše brz za mene. Auto zapravo ne postoji. On nam piše, ali ne odgovaramo. Ne želim više nikakav kontakt - kazao je Ćuba.

Autor: S.Z.