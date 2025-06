BUKTI RAT ANELI I TERZE: Napravili karambol u emisiji, Ahmićeva priznala da ga mrzi: Prešla sam preko svega, a dobila pljuvanje u facu! (VIDEO)

Razvezali jezike!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Teodore Delić i Borisalva Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić.

- Moj i Terzin odnos od očaja i sjaja, pa ponovo do očaja. Neko sa kim sam imal najstrašnije uvrede, psovao mi je dete i prešla sam posle preko toga. Znala sam da ću da dobijem osudu i preko toga sam prešla. Sad ova situacija za svih devet meseci ovde nisam zaslužila da me posle svega pljune u gacu, moja porodica mu je prešla i pogazila po sebi. Asminu je pretio, ja sam i preko toga prešla. Ja sam prešla da pazim šta izgovaram da ne bih došla u konflikt sa Asminom. Preko svega sam prešla da bih dobila pljuvanje u facu ni zbog čega jer mi tad nismo imali svađu. Smatram da je uzrok svega odnos sa Lukom jer mu je on privržen. Ogrešio se i nikad više neću mooći da komuniciram sa njim. On je mene pljunuo i ponizio kao ženu. Probudio je u meni da ga gazim i da ga mrzim - govorila je Aneli.

- Ovo je jedina nominacija koju neću daslušam, nemam ništa protiv nje. Da li je ona udaria na moje dete i rekla da ga Rajačić šeta? - dodao je Terza.

- Da li znaš šta si mi izgovorio, šljamu? Dva puta si mi rekao da ćeš mi j*bati Noru. Pokrivala sam ga u njegovim sr*njima. Trebao si da brineš ko će da ti bude Miličin partner kad si je ovde varao. Što nisi brinuo kad si se ovde j*bavao? - nastavila je ona.

- Pa i ti si se j*bavala kad si dva puta ovde trudna - rekao je Terza.

- Ja sam imala poverenje u njega... Milice, nadam se da stoji naš dogovor i da me čekaš za leto - dodala je Aneli.

- Videćemo za mesec dana gde ste, palite tamo - poručio je Borislav.

- Imala sam poverenje da mu kažem jer sam plakala kad je naišao i sve sam mu oprostila. Milica ne treba da ti da da vidiš dete jer si klošar. Jedna mala princeza zaslužuje da uživa u životu, a ti je nisi doveo u situaciju da nosi tvoje prezime, nego nosi Veličković po majci. Mislim da mu smeta moja veza sa Lukom, da sam ja smetanja i da oni imaju svoje planove. Luka u početku nije bio toliko zagrejan, vremenom se zaljubio u mene. Smatram da je Terzi rekao kad su bili pijani da me pusti i da će oni napolju. probudio je mržnju u meni za sve što je izgovorio. Što se tiče Teodore, Bebica, ona i ja smo bili najbolji prijatelji i svaki dan smo bili zajedno. Teodora me je par puta nap*šila kad je bila pijana i ja sam na to prećutala, a on to dobro zna. Bila sam nerazdvojna sa njima. Bila sam pristrasna prema Bebici, videla sam neek stvari koje ona radi i zna da ih ja ne podržavam. Teodora je neko sa kim se nijednom nisam posvađala prošle godine. Ja sam njih gotivila... Ove sezone se drugačije predstavila, flertovala je, a onda je očekivala da je podržim u tome i da kažem da to nije istina, a i jesam je pokrivala. Bebica mi je okrenuo leđa zbog nje. Ja posle vređam jer mene to povredi. Bebica mi je uvek bio draži, a nju sam poštovala. Ostaviću Teodoru jer nisu pale tako teške reči i nemam mržnju - nastavila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić