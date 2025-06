Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Učesnici su tokom noći iza nas birali između ovonedeljnih potrčaka, Teodore Delić i Borislava Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević na kraju večeri je otkrio koga su Odabrani izglasali, ali i kome je publika dala najmanju podršku.

Na samom početku ''Nominacija'', Sofija Janićijević je priznala koji je jedini razlog jer žali što je bila u emotivnom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Sve sam ispričala za Terzu i naš početak. Rekla sam da mislim da sam mu bila prelaz da bi završio sa Teodorom i ja to i dalje vidim. Oni imaju sličnu energiju i idu mi zajedno. Žao mi je što sam ja bila prelazna karta. U dobrom sam odnosu sa Teodorom, imale smo jedan sukob jer mi se neprijatno obratila. Kad sam u najgorem trenutnku trebala da komentarišem obratila mi se neprijatno. Ja sam je smatrala do tad rijaliti drugaricom. Ona je uvek bila dobra prema meni, nemam šta loše da kažem. Što se tiče Terze komunikacija nam je na minimalnom nivou. Bili smo zajedno, smatram i dalje da mi je najveća greška i da nisam smela da dozvolim da budem sa čovek kojeg ne poznajem dobro. Ugasile su mi se emocije, gledam ga kao bilo kog muškarca i samo mi je žao što sam mu bivša devojka jer je neozbiljan. Nema sigurnost kao muškarac, lako je manipulativan i to mi se ne sviđa kod njega. Drugari koji su ga savetovali da ne bude sa mnom ne komentarišu njegove postupke, a nisu se ni oni nešto snašli u ljubavnim odnostima. Šaljem Teodoru - rekla je Sofija.

Nenad Macanović Bebica istakao je da veruje u tvrdnje Teodore Delić da nema nikakve mocije prem Borislavu Terziću Terzi.

- Što se tiče Terze, mislim da smo on i ja ovde svašta rekli jedno o drugom i meni je to iskrenije nego kad se neko liže. Pred njim je najveća odgovornost i najveći problem, odnosno da reši sa Milicom šta ima. Ne verujem u priču nje i Terze, a on i ja smo sve rešili - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Teodoru:

- Ona i ja smo već 20 meseci u rijalitiju zajedno i sve što smo mogli da pokažemo lepo, mi smo pokazali ružno. Teodora i da je izašla pre mene mesec dana, znam da ona ništa ne bi uradila. Ja imam u nju poverenje sada. Mi nismo imali poverenje jedno u drugo, ali sada smmo vratili. Ja sam bio siguran da se neke stvari neće desiti, ali desile su se. Ostavljam Terzu i šaljem Teodoru - rekao je Bebica.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić, koja je žestoko zaratila sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Moj i Terzin odnos od očaja i sjaja, pa ponovo do očaja. Neko sa kim sam imal najstrašnije uvrede, psovao mi je dete i prešla sam posle preko toga. Znala sam da ću da dobijem osudu i preko toga sam prešla. Sad ova situacija za svih devet meseci ovde nisam zaslužila da me posle svega pljune u gacu, moja porodica mu je prešla i pogazila po sebi. Asminu je pretio, ja sam i preko toga prešla. Ja sam prešla da pazim šta izgovaram da ne bih došla u konflikt sa Asminom. Preko svega sam prešla da bih dobila pljuvanje u facu ni zbog čega jer mi tad nismo imali svađu. Smatram da je uzrok svega odnos sa Lukom jer mu je on privržen. Ogrešio se i nikad više neću mooći da komuniciram sa njim. On je mene pljunuo i ponizio kao ženu. Probudio je u meni da ga gazim i da ga mrzim - govorila je Aneli.

- Ovo je jedina nominacija koju neću daslušam, nemam ništa protiv nje. Da li je ona udaria na moje dete i rekla da ga Rajačić šeta? - dodao je Terza.

- Da li znaš šta si mi izgovorio, šljamu? Dva puta si mi rekao da ćeš mi j*bati Noru. Pokrivala sam ga u njegovim sr*njima. Trebao si da brineš ko će da ti bude Miličin partner kad si je ovde varao. Što nisi brinuo kad si se ovde j*bavao? - nastavila je ona.

Ena Čolić zahvalila se Terzi jer se zalagao za njihov odnosu, dok su drugi učesnici, kako je ona istakla, imali za cilj da ih rasteve.

- Teodora je najjača riba u kući i to pričam od prvog dana ovde. Ona je bomba, a njen dečko mi je bio prvi dušman. On a je mene uvek branila i od starta smo imale dobar odnos. Mi se družimo od samog starta, spojile smo se i od tad se ne razdvajamo. Ona je meni na žurki top, pričale smo da ćemo živeti zajedno napolju. O njoj stvarno imam sve najlepše da kažem - rekla je Ena, pa se osvrnula na Terzu:

- Ja sam Terzi odmah provukla da se smiri i provukla sam ga na anketi. On se naljutio na mene i rekao Mateji da to ne radim da me ne bi vređao. On je dobar, ali je izabrao lošu stranu (Aneli) i naravno se pokajao. Ne mogu da mu zaboravim što je poslao mene i Peju, kad niko nije hteo u izolaciju. Ja moram da sačuvam Teodoru. Mislim da se Terza osvestio jer je spustio loptu i sa Sofijom, a i deluje da je sazreo. Mnogo je stameniji i stabilniji, imam sve samo pohvale za njega - rekla je Ena.

Luka Vujović istakao žestoko je opleo po svom dojučerašnjem drugu Borislavu Terziću Terzi.

- Terza je neko ko je meni prirastao srcu kad sam ušao i u tom momku sam video iskrenost. Ljudi sa kojima sam od početka provodio vreme imali su samo reči hvale za njega. Pored toga Terza mi je sve vreme bio omiljeni muškarac. Život me je naučio da ono što danas bude u glavi sutra ne mora da bude, pa onaj dan kad je uradio šta je uradio, mislim da bih sve na svetu dao da vratim vreme i da je pljunuo mene. Ja bih voleo da se tako desilo... Bio ja sa Aneli ili ne nebitno je, zavšrena je priča između Terze i mene. Mislim da mu je ovo najgori postupak posle onoga što je uradio verenici. On mi je naneo najveću bol u ovoj kući kad je pljunuo Aneli. Znam koliko gaji prema meni nešto iskreno. Znam kako je porodica gledala na mene njegova, zna da smo iskreni i jako mi je krivo. Danima se borim, izbegavam ga, razočaran sam jer znam da se napolju nećemo videti. Ima žena koliko hoćeš, prijatelja ne možeš lako da nađeš. Boleo me je k*rac jer je vara trudnicu, boli me k*rac jer ga neko ne voli. Ne mogu da mu oprostim i nikad neću - govorio je Luka.

- Kome može da bude prijatelj čovek koji mi je glumio prijatelja i pljunuo me u facu? - pitala je Aneli.

- Mi smo iskrenij prijatelji nego što je bila njihova veza - dodao je Terza.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi, koja je oplela po Borislavu Terziću Terzi.

- Sa Teodorom sam imala raznovrsne sukobe. Ona je imala pravo da zamera Bebici Aleksandru, kad je on njoj zamerao Naju. Mislim da je ona našlja ljubav svog života i da će sto posto ostati sa Bebicom. Mislim da joj je greška izlazak sa Munjom, pa sad Bebica mora da rešeta sve. Bebica jeste bio psihopata kada joj je uvrtao ruku, ali ja njoj nemam šta da zamerim ove sezone. Jedino mi se dopada kada nisu zajedno da vidimo kako je ona slobodnija i kako komentariše. Šteta što je bila u Bebičinoj senki. Bebici se ovde ništa ne govori jer se njega ovde plaše. Ja ne bih volela da se Teodora u ovom momentu pomiri s Bebicom jer kida otkad je sama - rekla je Milena, pa se osvrnula na Terzu:

- Ja sam baš verovala da neće pući prijateljstvo Terze i Munje i moram da priznam da sam ja njega izdala ove godine. Ja njega jesam gurala u odnos sa Sofijom i jesam tad ispala smrad jer da nisam on sa Sofijom ne bi ostao. Ne bi doveo sebe u kišobran situaciju. Mislim da je on jedan sjajan momak i da to što je on mene izvređao je zasluženo. Smatram da je dobar drug i da je vredan, napravio je malu grešk sa Sofijom. Žao mi je što sam izgubila Terzu kao divnog prijatelja. Očigledno je moja nominacija izazvala ružnu reakciju i zato ću ostaviti Teodoru - rekla je Milena.

Marko Đedović iskazao je uverenje da je definitivno došao kraj odnosa Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

- Što se njih dvoje tiče, slušao sam ih večeras i mislili su da nisam tu. Teodora i ja nikad više nismo pričali nego u ovom periodu, u super smo odnosu. Ja sam super sa Bebicom i sa njom i za njihovu vezu sam rekao da je fetiš jer ne postoji razumno utemeljene zašto se vraćaju jedno drugome. Ona meni sad deluje odlučnije da se ne vrati u taj odnos, Terza i ona su ismevali Bebicu do iznemoglosti. Delovala mi je hladnije nego inače kad raskinu i mislim da je rešena da od tog posla nema ništa. Uvek sam govorio da će za dva sata da se pomire, a sad mi jako čudno deluje. Ja i dalje imam utisak da će da se pomire, ali to neće biti to jer je ona drugačija, radosna, vesela, druži se i smeje se. Što se Terze tiče milion puta sam mu rekao sve što sam imao i mislio. Mene nisu uvredio i milijarsku puta sam rekao šta sam imao. Kad budeš izašao najbolje ćeš znati šta je ispravno. Prvi put kad dopustiš da te partner uceni detetom anstavak života ti se svodi na ucenu - gvoorio je Marko.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu, koji je otkrio da li je flertovao sa Sofijom Janićijević, kao i da li je orgijao sa Teodorom Delić.

- Terza, ti ćeš meni uvek biti u sećanju kada si sipao pivo sebi u usta, oko i pivo u gaće. Ja sam gledao odakle je ovaj lik? Meni je ta slika uvek u glavi i toga ću se uvek sećati. Posle toga je smuvao ribu za koju nisam mogao da verujem da će te pogledati - rekao je Gastoz.

- Što nisi pokušao da ga sprečiš - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu, koji je istakao da očekuje da se sa majkom Teodore Delić susretne na sudu.

- Teodora mi nije mrska, naš konflikt je nastao od "Narod pita" kad je pokušala dsa me isponižava, pa je dobila sve crno na belo. Ja molim njenu majku da me tuži, ja sve imam crno na belo. Nisam nijednom rekao da sam opštio sa Teodorom, ali da sam bio sa njom jesam - rekao je Munja.

- Da li se sećaš poruka koje si mi napisao? Bolje se ne zaj*bavam. Ne zanimaš me za tri života, smešan si lik - dodala je Teodora.

- Uvek osuđujete Gastoza da je gurnuo Anđelu, a gde ste bili kad je skočio da štiti Teodoru od Bebice? Nije mi nje žao i treba ovo da proživljava. Nisam hteo da iznosim šta je na slikama, ali neka me tuži. Ja ću da se objašnjavam kad bude trebalo i iskreno jeva čekam. Bebica i on zaslužuju jedno drugo, isti su. Terza, za mojim stolom ćeš uvek moći da jedeš. Kad je Luka rekao da zna o čemu Terza priča, ja znam o čemu Terza priča i naravno da se sprda. Šaljem Teodoru - rekao je Munja.

Uroš Stanić se nije libio da kaže svoje mišljene o Borislavu Terziću Terzi, te mu je sasuo sve u lice.

- Teodora i ja smo ove godine u super odnosima i nismo imali nijednu svađu. Njena veza sa Bebicom je lakrdija i smešna priča. Ona flertuje sa drugima, a on je vređa i dobije se*s kao nagradu. Mislim da je Bebica zgrejaniji za Teodoru nego što je ona za njega. Teodora je za njega premija, ona je flertovala sa mnogo muškaraca. Prema meni je fer, ali mnogo prijatelja je izdala. Ona je s Bebicom zbog honorara, samo da bi imala. Jako mi je čudan njen odnos sa Gastozom, a ukoliko ne budu sad zajedno ona i Bebica, neće biti nikad - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Terzu:

- Ja Terzu ne podnosim, on je glup i tupav. Jako je kvaran i samoživ. On nije mario za svoje dete, to smo već videli. Pevao mi je pesme i pretio, diskriminisovao je moju se*sualnost, ali dobro. On je folirant uvek bio i ostao. Vidimo i sami njegov odnos sa Aneli i katastrofa mi je za svaku osudu. On pokušava svoje postupke da opravda, prebacivajući sve na Milicu. Ti nisi brinuo za Sofiju nego si se čerečio u hotelu i blatio svoju verenicu. Ti si jedan smrad, jedno smeće i blam me što sam u kadru sa ovoliko glupim ljudima. Naravno da ću njega poslati u izolaciju - rekao je Uroš.

- Teodora mi je bila prva osoba koja mi je odala utisak antipatične osobe. Ona i Bebica su mi bili katastrofa na početku. Jedva sam čekao njene i Bebičine klipove, ali sam shvatio da mora drugačije da se funkcioniše u ovoj kući. Mislim da se naš odnos popravio i da između nas nema zle krvi. Na početku kada su se družile ona, Sofija i Ena, ali sam shvatio da je Teodora ostala uz Enu i nikada me nije prodala ili rekla nešto. Bolje da Ena živi sa njom nego sa Sofijom. Mislim da Teodora voli Bbeicu i po meni će se oni pomiriti do kraja rijalitija - rekao je Peja, pa se osvrnuo na Terzu:

Jovana Tomić Matora priznala je da je Borislavu Terziću Terzi prešla preko najgnusnijih uvreda.

- Ti kad dobaciš Dragana to pogrešno tumači, a ja znam da je ironično, pa tw pravdam za stolom. Ja te branim, a ona misli da je ne gotiviš. Ne bi bilo normalno da bude previše dobri, a gori može. Što se tiče Terze imali smo jednu svađu, a ja osetim potrebu da mu to svaki put kažem jer je mene to stvarno zaboleo, iako se radilo o njihovom detetu. Ja mu to zamerim na svakoj nominaciji. To je bila morbidna uvreda da sam ja prstima džarala dete u njenoj utrobi. Ja sam ti to oprostila i više mi ništa loše isi uradio. Pričao si loše o Dragani, da joj jem majka u bolnici. Dragana i ja kad smo ulazile u odnos rekao si stvar koju je izgovorila Stefani, a ti si to demantovao, neću da ponavljam jer odvratno zvuči. On se kompleksira i kaže da ćuti za mnoge stvari, a mislim da Terza zna da će Luka da mu se javi i da ovo riča jer tako treba i zato je miran i sa njim ne ulazi u konflikte. Uljudno se ponaša prema meni, ne osećam nešto prema Dragani i meni. Mislim da smo ušli u sukob samo jer je branio svakog druga, a da nije bilo Munje ne bismo ušli u sukob. On ume da kaže izvini i ja to cenim. Ostaviću Terzu - govorila je Matora.

Ivan Marinković nije štedeo reči kada je reč o odnosu Nenada Marinkovića Bebice i Teodore Delić.

- Prošle godine sam pričao Teodori da je neko ko je preskočio određeni broj stepenika u životu time što je sebe išarala i ugradila silikone. Smatram da je njena veza sa Bebicom jedna od najgorih koja je bila u svim rijalitima. Neko si ko je prošle godine pokazao aposolutno nepoštovanje prema Bebici, koji doduše to ni ne zaslužuje. Ona je jednobrazna osoba i nemam velik spektar razmišljanja kada je ona u pitanju. Ona je u senci Bebice i takva je osoba. Ona ume često da povredi i uvredi ljude što je loše. Ona je sklona povređivanju svog muškarca tko što flertuje s drugima i očekujem od nje da eksplodira - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Terzu:

- Terza je neko ko je najviše sebi naškodio u poslednjih par godina. Nikada neću zaboraviti taj izbor za Miss i Mistera. Terza je bio iskompleksiran i sebe je stavio u prvi plan, pa je mislio da će sebi doneti dobro ukoliko smuva Missicu Elite. Terza za mene nije dobar domaćin, on je jako lak muškarac. Ova sezona ga je baš onako zapečatila i njegova sreća je što je ova sezona pokazala koliko su ove devojke lake. Terza je uspeo među nama da dobije status jednog od najboljih momaka i ljudi. Ja se tu nigde ne hvatam jer ne znam šta znači definicija lošeg i dobrog čoveka. U njegovom naletu za Miss izgubio je verenicu i dete. On je pokazao da nije mogao da izdrži i vidim da se odavno pomirio da od Milice nema ništa. Terza je branio svoju devojku više puta i pokazao je koliko je požrtvovan - rekao je Ivan.

Dača Virijević naglo je promenio stav o Terzi, te je isprozivao Milicu Veličković.

- Teodora i ja imamo dobar odnos od početka i ovde je smatram prijateljem. Nju i Bebicu uvek stavljam u isti koš. Imali smo neke svađe, ali sve je to odlika prijateljstva. Znamo šta mislimo jedno o drugom. Terza kad je mogao da bude sa Slađom, što ne bi bio sa Teodorom kad je 30 puta bolja riba? Što se tiče tvog odnosa sa Bebicom, on se jeste malo naljutio na mene, ali mislim da ste bili tu za mene. Imate patološki odnos, to sam već rekao. i taj odnos mi se ne dopada da ste od 30 dana 20 dobro, a 10 ne. U poslednjih mesec dana problem su bili Gastoz i Anđela jer imate drugačije mišljenje. Stefani kad se naljutila na Munju rekla je da se Munja prekrstio da ništa nije imao sa Teodorom, a da to mora da priča da bi uterao Bebici. Mislim da je Terza ispao glupan kad je u pitanju odnos sa Sofijom kad je slušao da ne bude sa njom u odnosu, a ne savetuju ga kad su u pitanju drugi odnosi koji samo njemu štete. Jako si pogrešio kad je u pitanju odnos sa Sofijom. Moram da kažem da si pogrešio prema Aneli, bolje da si pljunuo i njega. Ti imaš od početka loše mišljenje o Aneli i ne znam zašto si bio dobar sa njom, kad si mi pričao da želi da razdvoji tebe i Sofiju. Rekao si da i Sanji ništa ne veruješ, nego Sofiji kad je u pitanju njihov odnos. O Marku ništa loše nisi pričao, ali si ismevao Sanju kad sam rekao da nosi štikle iz Tutina. Bez obzira na sve što si uradio mislim da od Milice nis zaslužio neke reči i mislim da smo tad bili zaslepljeni da bilo šta kažemo jednoj trudnici. Što se tiče Milice čuo sam da je Teodora imala razgovor sa Milicom i da si bio prekretnica da postane još populčarnija. Uvek ću da ostavim Teodoru - rekao je Dačo.

Sanja Grujić isprozivala je Terzu, što je njega vidno šokiralo.

- Teodora ima krupne snove, a u ovako pospanoj vezi ih nikad neće stvariti. Mislim da si htela da se istakneš i postaneš poznata, ne slažem se da si u vwzi kako bi bila do kraja, mislim da bi to postigla i sama. Mislim da si u odnosu bila iskrena jer bi retko ko trpeo Miljanu Kulić. Ne sviđa mi se što Bebici teraš inat tako što ćeš da flertuješ sa drugima, a to šteti tvojoj slici koju šalješ. Prema meni si prijatna i uljudna, nemam šta da kažem loše. Terza kad je u pitanju volela bih da se komentarišu nominacije jer mi se nije dopalo ovo što čujem i ljudi su postali dupljaci. Ovo što je Dača rekao ponavlja treći put i sve više verujem u to. Ja sam Terzi rekla da razmišlja da li dete ima grčeve, a ne da misli koga grči, ali sam uvredila njega i izvinila se za to. Ja smatram da to nije daleko od istine. Ostaviću Terzu svakako, a da li je pričao tako videćemo - rekla je Sanja.

- Nije mi jasno ovako da me blati, a ja sam stvarno tu za njih. Ti veruješ u Dačine priče, gde je dokaz? Da li je istina da sam rekao da se j*beš u d*pe? U inat celoj kući ću da branim njih dvoje do kraja, a da li ćemo da se družimo koga boli k*rac. Hoćete mene da uvučete da se posvađam sa njima - rekao je Terza.

Marko Stefanović okrenuo leđa svojoj devojci Sanji Grujić, te je istakao da će uvek biti tu za Terzu.

- Što se tiče Sanjine nominacije, ne slažem se s tim da je Sanja uvredila njegovo dete. Ne slažem se da Sanja treba da veruje Dači jer je on nikada nije uvredio kao Dača i Sofija. Što se tiče Terze, ja s njim imam skroz korektan odnos. On meni ukazuje poštovanje, uvek me izdvajao i poštovao. Mene ovde Sofija stalno ponižava, ali to neće više moći tako - rekao je Marko, pa se osvrnuo na Tedoru:

- Mislim da nije trebao neke stvari da ti oprosti, ali dobro. Odnos vam je užasan, to mi se ne sviđa uopšte. Ostaviću Terzu naravno - rekao je Marko.

Lepi Mića osuo je drvlje i kamenje po Teodori Delić, kojoj je sasuo sve u lice.

- Terza već tri meseca misli da se šalim, ali ja sam stvarno zaljubljena u njega. On mene kanali, ali ja njega neću. Sofija se ograđuje od njega, a onda dođe pijana i traži od njega da je čuva. Meni je jako žao Terze, ali dobro - rekla je Slađa, pa se osvrnula na Teodoru:

- Ovo je k*rvetina kakva se ne pamti. Videli smo njene slike sa Takijem i ja moram njega da branim od ove devojke. Šaljem Teodoru - rekla je Slađa.

- Terza ume i da vređa i da bude prijatelj do daske.Terzina porodica je dobra i ja sam to shvatio. Što se tiče Teodore, ona je postala prepoznatljiva u narodu tako što se o njoj priča i povezivana je s ljudima od 86 godina -rekao je Mića.

Anđela Đuričić nominovala je samom kraju emsije, kao ovonedeljni vođa.

- Ja sam ih poslala u izolaciju, nisam ni mislila da će nešto da se dogodi i ne mislim da bi ona dozvolila to sebi, sve i da joj se dopada Terza, a to ne vidim. Terza prihvata flert sa svima. Ovo je priča koja je pratila celu sezonu, Sofija je govorila da je iskorišćena i da mu se sviđa Teodora. Čula sam da su prijatno komunicirali u izolaciji. Svoje mišljenje sam rekla o njima u ponedeljak i naravno da ću da ostavim Teodoru, a da pošaljem Terzu - rekla je Anđela za sam kraj.

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima ''Elite 8'' rezultate glasovna na nominacijama, ali i glasove publike za ovu nedelju.

- Terza ide u izolaciju. Od Odabranih je nominovana Matora, kao i Sanja i Slađa - rekao je Milan.

- Znali smo - rekla je Matora.

- Sofi, Gruja, Sanja Grujić i Mrvica neka ustanu, ali i Ivanija. Sanja, možeš da sedneš - rekao je Milan.

- Mrvica može da ostane, kao i Sofi. Gruja može da sedne, a Ivanija je nominovana - rekao je Milan.

Milena Kačavenda i Marko Stefanović brutalno su zaratili posle emisije ''Nominacije'' obzirom da je Sanja Grujić podignuta kao takmičarka čija je podrška zakazala, a potom otišla u izolaciju uz pomoć Odabranih. Njih dvoje su se žestoko svađali, a kako će se ovaj sukob na kraju završiti, ostaje nam da saznamo.

- Ti nećeš pričati o meni i mom moralu. Dr*ljo jedna raspala, slepice jedna mala odvratna - rekao je Marko.

- Tako je - rekla je Milena.

- Ti si jedna prostakuša stara, tebe niko ne dira - rekao je Marko.

Autor: S.Z.