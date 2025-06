Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić, Joca novinar, posetio je dom Rade Vasić, koja je nedavno hitno napustila ''Elitu'' zbog naglog pogoršanja zdravstvanog stanja. Ona je u iskrenom razgovoru otkrila da je nakon brze dijagnostike saznala da joj se kancer ponovo vratio, te je otkrila kako stvari sada stoje.

Rado, kako si?

- Joco, hvala ti jer si došao, hvala televiziji ''Pink''. Nisam dobro, izašla sam iz rijalitija, tako je moralo zbog mog zdravlja. Imala sam nameru da tokom svog učešća smirim onu budalu Kordu, dok sam bila tamo, u tome sam i uspela. Smirila sam Anu i njega, ali nisam mogla da izdržim. Strah me je bio da se ne srušim, Ana bi kukala i plakala. Rade je preminuo, već nas je snašlo veliko zlo.

Rado, rak se ponovo vratio. Da li se nalazi na istom mestu, na kom je bio pre?

- Rak se nalazi na istoj dojki. Metastazirao je na pluća. Idem stalno kod doktora, tresem se konstantno. Šta da radim, tako je kako je. Terapije su mi veoma oštetile vene.

Kako si reagovala kada si saznala da se rak ponovo vratio?

- Joco, kad sam prošli put saznala da sam obolela od raka, mislila sam da ću lako sve to prevazići. Međutim, sada kada znam kako je to, u depresiji sam. Znam šta me sve čeka i kakve su to muke. Sad sam baš na*ebala.

Rado, kako sada izgleda tvoj dan?

- Svaki je teži i teži. Gore je i gore. Ne očekujem da mi i bude gore, ali ja ne želim da se predam. Doktori mi daju snagu, brinu o meni i tu su za mene.

Rado, tvoja deca su sad toja najveća snaga, koliko ti znači jer su ti oni najveći oslonac?

- Imam šestoro dece. Oni su mi najvažniji. Oni su mi sve. Slusašaju me, brinu o meni. Nanela sam im sad veliki stres jer sam ja bolesna. Videću da se borim zbog njih dok mogu. Kako Bog bude rekao, ja ću tako postupati. Teško mi je, kad mi je moj Rade preminuo, otišlo mi je sve iz kuće. Mislila sam da ni ja ne moram da živim, ako njega nema. Sada imam želju da se borim, jer moja deca ne mogu da podnesu i da ja preminem nakon njega. Zadesilo ih je sve loše.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.