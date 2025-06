PRIŽELJKUJE MOJU SMRT: Rada Vasić zgrožena ponašanjem Stefana Korde i time što se sladi zbog njene teške bolesti! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić, Joca novinar, posetio je dom Rade Vasić. Ona je prokomentarisala odnos njene ćerke Ane Nikolić sa Stefanom Kordom, te je istakla da je ogorčena njegovim ponašanjem, ali nije štedela reči ni kada je u pitanju njena naslednica.

Kako ti deluje odnos Ane i Korde?

- Videla sam da je vratio na staro čim sam ja otišla. Uzeo je onaj kofer, planirao da pobaca njene stvari. Počeo je Anu da provocira jer joj je otac preminuo, a onda je rekao ''sad će i majka da ti umre od raka''. Priželjkuje moju smrt. Učesnici su me zaštitili, osudili su njegove reči. Videla sam da su me oni zavoleli za kratko vreme, a on mi se sveti.

Autor: S.Z.