Anđela u strahu da joj Gastoz sprema ŠUT- KARTU: Progovorila o njegovim emocijama, pa otkrila zašto je postao HLADAN prema njoj! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Anđela Đuričić je prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u "Šiša baru". Njih dvoje su razgovarali o njenom trenutnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji nakon laži u kojima je uhvaćena u odnosu sa Pavlom Jovanovićem, nikako ne ide u dobrom smeru i deluje kao da je raskid na pomolu.

- Ispraćaš tenzičnu i stresnu nedelju, kakvi su utisci? - pitao je voditelj.

- Ja na kraju uvek sijam. Ne osećam se najbolje, ali čim sam pričala sa Nenadom lakše mi je - odgovorila je ona.

- Pričali ste o svim temama, sa kakvim utiscima si završila taj razgovor? - dodao je Darko.

- Ne mogu da kažem da sam ga povredila, ali mislim da sam bila dosta bezobrazna prema njemu. Mislim da je bio uvek tu za mene i da nije zavrednio da budem drska, i da budem ljuta i na njega jer nije zaslužio. Ima pravo da bude ljut. Možda je dobro što se sve tako izdešava, pa izvučemo nešto iz toga. Shvatila sam da je njegova emocija prema meni sve veća, koliko god da se on opire, stvarno mislim da je emocija sve veća. Nisam fer i okej, iako su to moji trenuci nervoze, jer on nalazi razumevanje, a ne bi trebalo. Mislim da želi da mi pokaže svoj stav, da ja malo patim. Ja osećam da je njegova emocija sve jača - govorila je Anđela.

- Jačina nije presudna za opstanak u odnosu. On je tokom razgovora pričao šta mu se sve skuplja, na koji način si to shvatila? Više puta ti je rekao da te neće ostaviti do kraja i da će ti biti podrška, šta to znači? Da li će doći do promena kad se rijaliti završi? - pitao je Darko.

- Ja sam ga i pitala šta će da bude napolje. Niko ne može da gleda u budućnost, ali ja znam da mogu da budem drska, a da je pravo stanje nakon toga. To je bio moj inat i bes, pa sam i njega ocrnila. Prema njemu sve najlepše, verujem da i njegovi planovi i želje postoje i dalje - rekla je ona.

- Da li imaš neki strah od ostavljena? - pitao je voditelj.

- Iskreno, imam. Otkako je on rekao da ćemo da bude zajedno do kraja, kad mi on kaže nešto slično pitam se kako to kaže i probudi mi crv sumnje - rekla je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić