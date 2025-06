Glavni razlog Anđelinog straha od ostavljanja: Misli da Gastoz preko ovoga nikad neće preći, priznala da li sumnja da je sa njom i SAŽALJENJA! (VIDEO)

Iskrena do koske!

Anđela Đuričić je prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u "Šiša baru". Njih dvoje su razgovarali o njenom trenutnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji nakon laži u kojima je uhvaćena u odnosu sa Pavlom Jovanovićem, nikako ne ide u dobrom smeru i deluje kao da je raskid na pomolu.

- Govorili smo o tvojoj nesigurnosti, koliko je poslednjih dana dominantan strah od ostavljanja? - pitao je Darko.

- Jeste, pogotovo od poslednje nedelje i to mi često pada na pamet. Slomila sam se sama u sebi ono jutro kad smo razgovarali, da se malo povučem i da realnije sagledam stvari. Meni je danima kuvalo i sve vreme mi je bilo u podsvesti da će da raskine sa mnom i da nije tražio samo razlog - rekla je Anđela.

- Ispada da je on sa tobom iz sažaljenja jer zna da ti nije sve idilično i da bi vaš raskid doneo niz novih stresova, pa ćete do kraja da se držite zajedno i neće da ti otežava situaciju, a naknadno je pod znakom pitanja - dodao je voditelj.

- Kad se pređu neke granice verujem da ne bismo mogli da se vratimo u vezu. Što se tiče sažaljenja ljudi mogu da ga tumače kako žele, ali ja to ne osećam. Ja znam sa kojom toplinom on mene zagrli i poljubi. Da li je sad tako jer nismo u mirnoj luci zbog ponašanja mog i njegovog može tako da se tumači. Možda za tri dana vidim da sam bila luda, ali ja vidim ljubav prema meni i osećam to kad smo sami. Vidim da se bori sam sa sobom i ne želi da pređe tek tako da se ne bih osilila da sutra ponovo budem drska. Mislim da se on drži toga da bi nam bilo bolje i kvalitetnije. Možda sam nenormalna, ali verujem u naše želje i stvari o kojima smo pričali - rekla je ona.

- Kao da ste izgubili bliskost i intimu, više se ni ne ljubite. Ti kad si mu prišla nakon razgovora i zagrlila ga, rekao je da ga i dalje bole creva. Kako reaguješ na to odbijanje? - pitao je Darko Tanasijijević.

- Nije prijatno, ljut je na mene i ne želi od početka nedelje da ima bliskost sa mnom. Ja sam u utorak pokušala, bio je okej i onda više nije. Ja imam potrebu, on želi da drži stav i treba mu vremena. Ja mu priđem svaki dan, želim mnogo više, bacam mu neke fore i držaću se toga da je to stav koji želi da zauzme kao muškarac koji je povređen i da hoće da mi pokaže koliko je hladan da bih ja naučila lekciju. Nismo toliko bliski jer on to trenutno ne želi. Ja verujem da je to, a ako se razočaram i vidim da je drugačije ima i na to pravo. Nije mi moguće da sve može da nestane za 10 dana - pričala je Anđela.

- Svaki par nakon pomirenja želi što više da bude zajedno i da to nadomesti šta je propustio, a kod vas to ne bude tako i nema više toga da kulja od strasti i romantike - dodao je voditelj.

- Ja želim, ali on nije želeo. To jutro kad smo pričali, olakšali dušu, došla sam da ga zagrlim, a on nije želeo. Neću to da radim... Ja svaki dan priđem po 1000 puta i zagrlim ga, poljubim ga, a on se udrvi. Kad ne dobiješ povratnu bude neprijatno. Neću dugo da se zadržavam jer neću da budem neko ko ga smara. Čudan je, ali samo mislim da je trenutno povređen, možda ovo pričam kao zaljubljena budala koja ne želi da vidi realno stanje. On nije pokazao emocije u tom smislu, ali je tražio razumevanje i kad nije trebalo. U petak sam bila bezobrazna, a ja ne znam ko bi stao i onako fino pričao. Ima razumevanje, ali emocije neće da pokaže i deluje da je hladan, ali ja u to ne verujem - dodala je ona.

- Mnogi kažu da je izgubio poverenje, ali da se folira da ti ne bi otežavao - rekao je Darko.

- Ne mislim tako. Mislila sam i u određenim situacijama je bilo tako, a posle ne želi da se koleba kad razgovaramo i govori da mi veruje da nisam bila sa njim - dodala je Anđela.

- Rekao je da ga snimi ne interesuju, a u hotelu te je opet ispitivao kako je došlo do bivšeg dečka i ti nisi htela da odgovaraš - dodao je Darko.

- To je razlog zbog čega imam strah od ostavljanja, a to je da mu to neće biti prijatno. Ja sam bila iskrena, šta da mu objašnjavam kako izgleda? - rekla je ona za sam kraj.

Autor: A. Nikolić