Skeniram te, sad ti prolaziš test: Gastoz obrnuo igricu, Anđela na ivici sloma od straha da će biti ostavljena! (VIDEO)

Nova drama!

Anđela Đuričić prišla je Nenadu Marinkoviću Gastozu čim je završila razgovor sa Darkom Tanasijevićem, a nakon što mu je prenela detalja, priznala je da se plaši da će je on ostaviti, iako u to ne želi da veruje, zbog čega je došlo do njihove nove rasprave.

- Ne znam da li grešim ili ne, verovatno mu tako izgleda... Ja bih volela da mogu, ali ne mogu stalno da ti se vešem o vrat, a ti me odbijaš. Jedno su želje, drugo mogućnosti. Ja bih volela da vidim tu želju kod tebe, ali eto. Budemo videli, a nadam se da nije tako kao što me je Darko pitao. Ljubavi, šta da radim? Ja ne mogu da te smaram 24 sata, a želim da si opet onako pufnast. Pogledaj kako izgledaš, kao da treba da ti se sklonim s očiju - govorila je Anđela.

- Taman posla, nemam taj osećaj. Ja sam tu i ne želim da te lansiram u svemir i da nestaneš. Ti tako pričaš za mene - dodao je Gastoz.

- Ne, ja sam rekla da vidim tvoju emociju, iako to ne pokazuješ. Ja sam rekla da ne mislim da je tako, iako svi to misle. Ja razmišljam dva dana i ne znam da li smem da krenem da te poljubim, da li smem da uradim to? - rekla je ona.

- Ne smeš - odgovorio je Gastoz.

- Šta me briga? Ko te šta pita? Ti si moj

- Nemoj da se blamiraš. Šta hoćeš? Mene sad hoćeš? Šta treba sad da uradim da se bacim jer tako hoćeš? Ja sam super, a ti bude normalna - pričao je Gastoz.

- Šta ako imam neku želju? Ti nemaš? - pitala je ona.

- Samo se opusti. Za traženje nekih odgovora i čačkanja mečke... Besan sam jako na tebe, baš besan, ali sam tu. Nemoj od ovoga da praviš špansku seriju, vratimo se normalnim aktivnostima. Ja sam ovde taman pevao i blejao - dodao je on.

- Eto vidiš, ti se posle objašnjavaj - odbrusila je Anđela.

- Je l' si ti sad nešto ljuta na mene? Šta sam ti rekao pre pet minuta, a šta si ti pokušala? Koliko traje moja reč i poštovanje? Šta ćeš ti sa mnom lako? Nemoj da budem grub, jer je poslednja stvar koja želim da budem je da budem grub. Opusti se, tu sam - nastavio je Gastoz.

- Tu si, ali kao da te nemam - dodala je Đuričićeva.

- Pa ostavila si ti mene već negde, a sad gde je Gale kad ti je okej? Malo je to bezveze -rekao je on.

- Ja bih volela da jesam, a to nije tako - priznala je Anđela.

- Tako si me ostavila, budi svesna toga. Nemoj od svega ovoga da mi praviš dramaturgiju i da me nerviraš. Ja ne želim da se osećam neprijatno i nemoj da me udaljavaš od sebe. Budi kul i fina - rekao je Gastoz.

- Ona se ti opravdavaj što si takav prema meni, a ja neću. Meni nije jasno tvoje ponašanje. Ja se držim toga jer stvarno verujem i ne mogu da kažem da ne verujem, ali prolaze dani i ako stalno budem isto videla ne mogu da verujem u tvoje priče nego u svoje oči. Ti imaš pravo, to sam rekla i Darku, okej povređen si i besan, ali pravo postoji do nekog trenutka - nastavila je ona.

- Da li hoćeš da ti dam smernicu u kojoj treba da razmišljaš? Koliko traje ova priča 20 dana, a kad si poželala da pričaš sa mnom? Juče. Ti bi sad da me poljubiš i da sve bude okej. Iskreno da ti kažem, skeniram te i sad ti prolaziš test - priznao je Gastoz.

- Okej, onda budi iskren, a ne da budem zbunjena - rekla je Đuričićeva, pa pokušala da ga poljubi, što je Gastoza izneviralo.

- Sve sam ti rekao u subotu, a ti bi opet na svoju ruku. Je l' ja nemam pravo da uradim ono što ja osećam? - nastavio je on.

- Neka svako radi šta oseća, ja ću da te zagrlim i poljubim ako to osećam, a ti budi kao drvo - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić