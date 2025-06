Nisam trudna, vratila sam se u prvobitno stanje: Aneli zapušila usta svim dušmanima, pa otkrila da li bi se pomirila s Lukom! (VIDEO)

Nema trudnoće ipak?

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Aneli Ahmić koja je ogolila dušu i progovorila o svojim problemima s Lukom Vujovićem, a potom i o trudnoći.

- Aneli kako to ideš golog stomaka i to baš ovih dana? - upitao je Darko.

- Moram da te razočaram da nisam u drugom stanju, već sam se vratila u svoje prvobitno stanje - rekla je Aneli.

- Kako to kad su te Ivan i Luka opet uhvatili u laži? - upitao je Darko.

- Neka se bave oni time, ako nemaju pametnija posla - rekla je Aneli.

- Kako ti i Luka ne obavite razgovor? - upitao je Darko.

- Ja jesam za to, ali on ne želi. Iako me u momentima iznervira i budem jako ljuta na njega, ipak želim da razgovaram. Meni je možda još i bolje što on neće da razgovara sa mnom - rekla je Aneli.

- Zbog čega se zadnjih dana svađate? - upitao je Darko.

- Ne podnosim izdaju i toga se plašim. On je hteo da ispriča o mojoj trudnoći, ali sam ipak ja rekla za to. On je mene povredio i znam da nije završio s Terzom. Ja ne znam da li se oni druže, ali ja ih lično nisam videla ovde po imanju dok jesam za stolom. Ne želim sebe uopšte da opterećujem i zameram njemu nešto - rekla je Aneli.

- Ovo je vaš pedeseti raskid, ali drugačije mi je što je uvek trčao za tobom i pravdao ti se, a ovog puta je on baš ljut na tebe - rekao je Darko.

- Mislim da je razočaran u sebe jer ne može da odbije ljude koji nam donose nemir. On je ubeđen da će ovih mesec dana do kraja izgurati lagano. Ja sam pričala i pričam da ga volim, dok on priča da me voleo - rekla je Aneli.

- Šta se dešava s Terzom? - upitao je Darko.

- Terza je doprineo do našeg raskida kada je pukao i svemu ovome doprineo. On priča da sam mu ja udarila na dete, ali nisam već je on kriv što će mu drugi muškarac upoznati njegovu ćerku pre njega - rekla je Aneli.

- Zbog čega te ne podnose žene u kući? - upitao je Darko.

- Nazivaju me glumicom, ali ja sam u sredu morala sve da izbacim iz sebe i pukla sam - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić