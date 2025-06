Snuždio se i želi da bude oštećena strana: Ena stala u Anđelinu zaštitu, sigurna da Gastoz svim silama želi da bude njena ŽRTVA! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Enom Čolić o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Kakva je situacija sa Pejom? Opet si ga molila za pažnju - rekao je Darko na samom početku.

- Ja sam tipična Vaga, ne znam šta hoću. Ja ne želim da se pomirimo, ali želim da bude kao da smo zajedno. Ja sam zauzela stav da nema šanse da budemo zajedno. Rekla sam da su mama i tata moji protiv naše veze, pa da neće biti ništa od nas, a on je rekao: "Kad izađemo objasnićeš im". Muka mi je da budem jaka, očekujem od njega malo da zauzema stav - rekla je Ena.

- Šta se dešava sa Aneli i Lukom, kako ti izgleda ta priča? - pitao je voditelj.

- Eno on leži izbedačen u krevetu, ali mislim da on pati za Terzom. Luka tako priča samo jer tako misle Luka i ostali. Luka sa mnom ne može da se pomiri jer se prvi smuvao sa mojim neprijateljem. Terzin i njegov odnos je baš intezivan, ne znam odakle ta odanost za tri meseca ovde. Mislim da se Luka poverio Terzi da je to sa Aneli neki dogovor i rijaliti. Videli smo kako reaguje Gastoz kad neko povredi njegovu partnerku ili kako Matora reaguje na Stefani ili Draganu. Ono njeno bacakanje za stolom mi je izgledalo kao serija sa plaćenim glumcima koje nađu u supermarketu, kao isterivanje đavola na prvom času glume, a onda profesor kaže da to ne rade - dodala je Ena.

- Po čemu ćeš pamtiti Aneli? - pitao je voditelj.

- Jao, videću da odem na hipnozu da mi je izbace. Baš ne želim da je pamtim, zamisli tu paralizu sna sa Aneli - rekla je Ena.

- Šta si zaključila o Anđeli i Gasotzu? Zbog čega se ona pogubila, da li joj Gastoz veruje? - pitao je Darko.

- Pogubila se jer joj nije prijatno da priča o tome, a stalno joj je do njega. Oboje su se zaljubili, ne želi da ga izgubi i boji se da će detaljima da mu stvori sve i svašta, a ne shvata da ljudi shvataju još goru sliku jer priča drugačije. Mislim da joj se ne uklapa u imidž da kaće da ga je muzla za lovu. Meni to nije sponzoruša, podrzumeva se da se neko iscima za lepu devojku. On je postao psihopata kad je krenuo da iznosi da bi njoj zeznuo vezu, to je osujećen muškarac i ima pravo, ali to je zbog Gastoza i povredil ga je jer ga je on izigrao. Meni sad deluje da se Gastoz bori za plasman protiv Anđele jer je ona oštećena strana. Zašto bi on znao detalje da li je bila u istom apartmanu ili su išli sa dvoje kola? On vidi da njoj ovo ide u prilog, pa se snuždio. Sav je nešto sj*ban, a treba da ustane i da kaže da ostave devojku na miru i da joj veruje, ali on taj stav nema i želi da bude oštećen, a ne može jer je znao da je devojka njegovog drugara kad je ušao ovde i rekao je da ga je baš briga - rekla je Ena.

Autor: A. Nikolić