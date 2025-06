Pametnija sam od njega: Stefani žestoko isponižavala Munjeza, pa udarila na Matoru i otkrila da li će je provocirati! (VIDEO)

Spremna da ratuje!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Stefani Grujić, koja je ove nedelje pričala o svojim problemima sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, ali i Jovanom Tomić Matorom.

- Šta se dešava sa tobom i Matorom? - upitao je Darko.

- Kad god se ona i ja posvađamo, ona meni pominje porodicu. Ona sve započinje prva, ne ja. Kada priča o mojoj porodici, ona to sve radi prva - rekla je Stefani.

- Da li smatraš da te pominjanjem Koste ona provocira? - upitao je Darko.

- To mi govori žena koja je deset godina u rijalitiju, a ona je prvu provokaciju pokazala kada je Munji dodala šolju sa Kostinom slikom. Kada je trebala ovde da kaže Munji da će on viđati dete i da se samo tako izdešavalo, ona nije i sada je jasno da joj tako odgovara - rekla je Stefani.

- Je l' Munjez nesiguran u sebe? - upitao je Darko.

- Pa mi smo imali neku svađu za stolom i on je kao furija izleteo. On mene treba da pusti jer možda ja imam nešto pametnije da kažem i moja izlaganja traju 15 min, a njegova sat vremena - rekla je Stefani.

- Ukoliko tebi Munjez na sve ove teatralne načine govori u Eliti, da li se plašiš kako će biti napolju? - upitao je Darko.

- Ne znam iskreno, ja sam sa Matorom doživela i lepe trenutke i ne znam zbog čega on priča o meni. Ona jeste bila uz mene i motivisala me, a njemu to smeta - rekla je Stefani.

Autor: N.Panić