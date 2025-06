Stefan Karić britka sablja: Otkrio Gastozovu taktiku da nadmudri Anđelu, progovorio o njenim lažima, pa priznao da Aneli igra rijaliti! (VIDEO)

Obelodanio sve!

Stefan Karić bio je naredni gost voditelja Darka Tanasijevića, te je ove noći govorio o svim najaktuelnijim temama u Beloj kući. On je svoj intervju započeo sa Anđelom i Gastozom:

- Krivi su oboje što nisu na početku raščivijali. Gastoz hoće da ispadne dobar dečko i pravi se da joj veruje, ali naravno da joj ne verujem. On sada vodi više računa o slici koju o sebi kreira nego o svojim osećanjima i mislima. On se više puta odao i otkrio da mu je to bitan. Njih Uroš degradira u nekim situacijama, oni su ga se sad rešili. Svakako ja ne simpatišem Uroša, ali on je dosta puta bio tu za njih i nije fer. Niko tu nema prirodne reakcije koje bi trebalo da imaju. Sasvim je normalno da joj on ne veruje, ali on ne želi da prlja ruke da ne bi bilo da ne veruje svojoj devojci. Ona ga drži u šaci što mu stalno nameće kako ga ni ona ne pita za bivše, pa kao zašto bi on nju pitao kad ona njega ne pita. Oni se dobro snalaze, ali ja samo ne mogu da verujem da je Anđela sebi dozvolila da bude lažov. Trebala je da bude iskrena i da kaže kako god jeste - rekao je Karić.

- Kako ona može da se ne seti sitnice da je kuma otišla ranije, da je ostala sama dan duže sa Pavlom - rekao je Darko.

- Ne znam, ona zna da će se svakako sve saznati i laže. Sigurno je zakucala sa čestitkom i PS, ono je smejurijo - rekao je Karić.

- Otkud njoj poriv da svom parnteru kaže: ''Ti si moja žrtva'' - rekao je Darko.

- Verovatno ona uviđa njegove momente kad on onako pokunjen, smirenim tonom i želi od sebe da napravi neku žrtvu. Ja verujem da će se on pomiriti s Pavlom kad bude izašao, a to isto misli i Anđela i zato to Gastoz radi. Sad možemo samo da nagađamo, a ovde razbijamo glavu - rekao je Karić.

- Da li bi išao na Gastozov stand up? - upitao je Darko.

- Da jer smatram da je profesionalan, ali to je dosta. Nikada ne bih provodio vreme i družio se s njim - rekao je Karić.

- Kako gledaš na Aneli i Luku? - upitao je Darko.

- Ne dopada mi se. Otkad se pomirila sa Đedovićem, dosta je krenula da igra rijaliti. Ništa mi tu nije prirodno i ništa mi nije lepo. Deluje mi sve to fejk, ušli su u taj odnos zarad rijalitija. Mislim da je Luka odlepio, ja sam pomislio da on zna šta radi, ali on onim glupostima prikriva emocije. Aneli ima neke emocije, ali joj je preči rijaliti. Njoj je bitnije da je ti i Milan prozovete nego Luka. Čuo sam da je i sa mnom htela priču i to me je uvredilo i povredilo. Nisam joj to rekao jer znam da bi okrivio Daču. Vidim da svi komentarišu kako se kupa u bazenu ako je dobila? Verujem da dosta stvari koje se sad dešavaju, potiču iz rehaba - rekao je Karić.

- Navedi mi tri stvari na kojima zavidiš Urošu Staniću? - upitao je Darko.

- S moje strane ne postoji mržnja, čak mi je nekad i zanimljiv - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić