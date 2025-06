Cilj mu je STO HILJADA EVRA: Đedoviću prekipelo i otkrio Gastozov pakleni plan da uništi Anđelu i otme joj potencijalnu pobedu! (VIDEO)

Više ne može da ćuti!

Marko Đedović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je na samom startu svog intervjua u ''Šiša Baru'' progovorio o odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Kakvi su ti Anđela i Gastoz? - upitao je Darko.

- Uopšte mi se ne dopada Gastozovo ponašanje, najiskrenije da ti kažem. Od početka priče Pavle mi se ne dopada. Da nije bilo njegovih reakcija, ne bi bilo toliko pompe oko svega toga - rekao je Đedović.

- Njegovih reakcija ili njenih laži? - upitao je Darko.

- Prvenstveno njegovih reakcija, ali i njenih laži. On priča da joj veruje, ali joj ne veruje ništa. Nekad mislim da joj ne veruje, a nekad mislim da tera cirkus da bi ona bila lošija od njega. Čas mi deluje kao rijaliti, čas mi deluje da joj ne veruje, čas mi deluje da želi da je oblati - rekao je Đedović.

- Kako komentarišeš što on u emisiji u petak priča onako vrlo mirno i brani je? - upitao je Darko.

- Aneli je iznela mišljenje koje ja mislim isto od a do š. Rekla je da Gastoz od starta glumi žrtvu i da to hoće da ispadne to u celokupnom odnosu. Ja ne volim tu temu da komentarišem jer bih morao od početka da krenem. Ne slažem se s ostalima i nemam mišljenje s njima. Ova tema je bila idealna da ukućani pokažu koliko mrze Anđelu. Druga stvar, kakav mu je ovo odnos? Jeste raskid ili nije? Ne može to tako - rekao je Đedović.

- On je rekao u petak da ne želi da mu najveći prijatelj u kući postane najveći neprijatelj? - upitao je Darko.

- Sve je time rekao. Ne bih baš tako olako da donosim zaključak da je ovo takmičenje za 100.000 evra. Vidim u određenim situacijama šta on radi, nisam lud. Pet puta ide isto pitanje, niko nije lud. Svi bi se drugačije ponašali i komentarisali da nemaju mržnju prema Anđeli koju su dobili jer je ona branila Gastoza. Zato i ćutim, neću da kokošarim - rekao je Đedović.

- Da li si ukačio onaj trenutak na nominacijama kada je Sofija dobacila Gastozu: ''Što me nisi sprečio, da ne budem s Terzom?'' - upitao je Darko.

- Naravno, a on je na tu njenu repliku nastavio da se šali i onda je problem da li se kuma vratila sa Gastozom. Pusti me tih priča, molim te. Ona da se posvađala sa mnom, bila bi najveća svetica svih vremena koja se ovde pojavila - rekao je Đedović.

- Koliko se Aneli upetljala u laži kada pričamo o ciklusu i kontracepciji? - upitao je Darko.

- Invazija muškaraca na žene koje neće da pričaju ko ih je j*bao i kad su popile antibebi pilulu. Daj da te pitamo ko je svrš*o u tebe, pa da vidimo da li ćeš pričati o tome. Danas je ogovaraju da se kupa u bazenu, ali to su menstrualni komentatori i menstrualni analitičari. To samo ovde ima i nadam se da više nigde. Molim te kao Boga, Ivan komentariše da li je Aneli dobila m*nstruaciju ili nije, a ima dete 18 godina. Aneli i Luka trebaju da porazgovaraju, ali deluje mi da on namerno pumpa priču o trudnoći - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić