RADI BRUTALNA VREĐALICA: Kačavenda razvezala jezik i žestolo urnisala Marka i Sanju, donela važnu odluku o Munji i Terzi! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom u "Šiša baru" o svim gorućim dešavanjima iz Bele kuće.

- Šta te je najviše povredilo u ovim sukobima i svađama? - pitao je Darko.

- Ozbiljno me nervira što više ništa ne može da se kaže. Munja jeste ispao žrtva u priči, ali mislim da će na kraju da ispadne monstrum i od drugih da napravi žrtve. Najahali su me kao smrt na babu. Ja mislim mene da neko probudi u četiri ujutru da bih sve njihove uvrede ponovila. Svi oni su počeli prvi i prešli granicu noramalne. Terza kad me je vređao i kad sam ja rekao i ja njemu sve žensko, a on kaže da sam mu vređala dete, a to mi nije palo za tri života. Mislim da će biti žestoko baš. Oni nemaju na koga, Bebica i ja, a na Karića i Đedovića ne smeju. Neću više nikome da popustim, preko glave mi je. Terzi posle tri dana bude žaoi jer se izlupetao, više mi nije žao - govorila je Milena.

- Što ti toliko smetaju Sanja i Marko? - upitao je voditelj.

- Moje mišljenje o njemu je bilo dobro ne do njenog ulaska, nego i nakon dok nisam videla kakva je zlotvorka. Ajde što on brani svoju devojku, pusti me tih priča... Šta njih boli uvo za moje prezime? Treba to da objasnim teletabisu koji je prodao tatu za 30.000. Ja mislim da jeste oblatio porodicu, uvek ističe da je mama posebna priča, a isprovocirala sam ga kad sam rekla da mama ne sme da pošalje čestitku. Sanja provocira sve ljude, a onda ode kod njega i kuka. Jutros ga gledam izašla sam na cigaretu, a on je bio u svađi sa Džordi. a on kaže: "Evo je k*rva stara". Sanja provocira van stola, spavamo jedno do drugih, a ona kaže: "Bože Marko, ne mogu taj miris staračke kože". Ona spava sa šminkom, izgleda kao rakun, a onda joj treba još pola sata da se dodatno mumificira - nastavila je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić