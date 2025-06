Anđela ni ne sluti kakva je šut-karta čeka: Gastoz priznao da je spreman da nastavi život bez nje jer je željan slobode! (VIDEO)

Šok preokret!

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijević, te je tom prilikom progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Provociraju me po kući kako idem na intervju u 20 do pet - rekao je Gastoz.

- Kakva je situacija s tobom i Anđelom? - upitao je Darko.

- Besan sam, moram da vidim šta ću. Ne znam da li da nastavljam ovo ili da zaustavim ovde. Hoću da sačuvam nju ili mene od loših komentara, imam 300 k*raca u glavi. Ne želim da je eliminišem iz života, ali poljuljan sam do j*ja. Moram neke stvari da vidim kad izađem da budem na čistom - rekao je Darko.

- Je l' joj veruješ? - upitao je Darko.

- Pa ne, ali joj pričam da joj verujem. Ja sam u subotu očekivao da će mi reći nešto što niste znali, a ona je meni prepričala sled događaja. Ona i dalje priča da nije bila s njom. Ja verujem njoj, ali nije mi normalno da on toliko grize da dokaže. Ja moram neke stvari da vidim napolju da bih bio na čistom. Juče smo pričali, danas ona već hoće da me poljubi. Meni fali slobode i svog života. Fali mi da zadovoljim sebe, a hvala Bogu je Crna Gora tu. Ja nju volim, ali neke stvari moram da stavim na mesto. Meni više nije prioritet da s njom nešto radim, sve mi je to izbačeno iz glave zbog njenog ignora. Neću da je odvojim od sebe, od početka smo tu - rekao je Gastoz.

- Mnogi primećuju da si ti s njom iz sažaljenja? - upitao je Darko.

- Ja imam emocije i to velike, čekam mesec dana, pa ćemo videti - rekao je Gastoz.

- Zar nije pametnije da budeš iskren s njom i kažeš joj, a ne mesec dana da joj daješ lažnu nadu? - upitao je Darko.

- Hiljadu puta smo rekli da se nećemo pomiriti, pa se pomirimo. Ona mene nije gledala kao partnera i ruku spasa, nego me je bacala po strani. Ja hoću da pređem preko svega, ali malo je previše. Mora da se nauči pameti. Prelazim joj lako preko gluposti i ona se osilila. Ja sam rastrgan na nekoliko delova i ona sad mene mora da razume. Ja želim da njoj bude dobro do kraja, pa ćemo posle stati na loptu da vidimo gde smo i šta smo. Moram da vidim kad izađem napolje da li će se stvari poklopiti. Ne smem da brzam, rekao sam joj da me pusti - rekao je Gastoz.

- Deluješ kao da hoćeš da se iščupaš - rekao je Darko.

- Ja hoću stvari u svoje ruke. Hoću da povučem konce i da rešim stvari za deset minute. Ja se sad ovako osećam, ali ne znam kako ću da se osetim za deset dana - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić