Drama u hotelu!

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da prizna Anđeli Đuričić kako stoje stvari i da joj ništa ne veruje zbog njenog odnosa sa Pavlom Jovanovićem, zbog čega želi da sačeka da izađe iz "Elite" i uveri se u sve.

- Rekao mi je Darko da mi je loša energija. Da li ti mene možeš da razumeš posle svega što se izdešavalo? Ja sam mu rekao šta smo pričali juče, da sam tu, ali da sam besan i da nemam konce u svojim rukama i da hoću da vidim šta se dešava kad izađem - govorio je Gastoz.

- Ne razumem šta to znači - dodala je Anđela.

- To što se pričalo, što hoćeš da demantuješ - rekao je on.

- Ja sam sve uradila što sam imala. Stvarno mi se s*re od toga, nemam šta više. Kad se pomene ta najveća glupoist s*re mi se. Ja nisam pričala ni o moj prošloj sezoni, a ne o nekome sa kim ništa nisam imala emotivno - pričala je Anđela.

- Da li ćeš ti to da dokažeš? - upitao je Gastoz.

- Nemam šta da dokažem, znam da je tako. Kome da se dokazujem? Ne može da postoji nešto što se nije desilo. Kakva su ovo pitanja sad? Objasni ti meni sad, kakva su ovo pitanja kad si rekao da mi veruješ? - pričala je Anđela.

- Sve mi je sumnjivo - rekao je Gastoz.

- Onda si lagao u oktobru da mi veruješ, sad znam da si me lagao tad - dodala je ona.

- Je l' imam pravo na to? Je l' imam pravo da čekam neke stvari da mi se otvore? - pitao je Gastoz.

- Imaš. Onda mi nisi verovao ni u oktobru, nego ti je tako odgovaralo. Ne možeš do juče da mi tvrdiš da mi veruješ da nisam bila sa njim, ovo je sad prvi put. Ti si u oktobru verovao njemu, ali ti je odgovaralo - pričala je Anđela.

- Pošteno. Ti onda nemoj da se ljutiš na mene, ako idemo tom logikom. Želim da ti budem podrška - rekao je on.

- Ti si lažna podrška. Meni ne treba neko ko će odjednom da se prebaci. Ti si mene lagao celo vreme da mi veruješ, a sad si to promenio. Ja idem i objašnjavam da verujem tebi, a ti sad kažeš da mi ne veruješ. Nije mi problem da budem debilka -

- Ali ti nije problem ni ja da budem debil? Imamo mesec dana onda do toga. Hoću da mi dokažeš da ništa nisi imala sa njim kad izađemo, kako znaš i umeš - govorio je Gastoz.

- Je l' si normalan? Ja znam da sam čista. Nemoj sa mnom da se zaj*bavaš, ako si se ohladio od mene to priznaj, a ove izgovore preko noći ko može da popije? Meni je fer da kažeš, a ovo molim te nemoj - dodala je ona.

- Daješ mi mnogo razloga da ti ne verujem, mnogo ti je tanka priča. Ti se naljuti na mene jer sam poljuljana - rekao je on.

- Uhvatio si se za pogrešnu priču, možeš za Zlatibor, a ne za to što pričam od početka da nisam bila sa njim. Imam pravo da budem sa kim hoću, ko si ti da mi biraš? Rekla bih ti još u oktobru mesecu. Nisam bila sa njim. Ispala sam loša prema nekome ko je bio zaljubljen i sad da vratim vreme ne bih ispala tako loša, ne sad zbog ovoga, nego nije okej da budeš takav prema nekome ko ima takve emocije. Šta imam da krijem tu? Kao da čovek ima 100 godina i šestoro dece, pa treba da ga sakrijem - govorila je Anđela.

- Zašto on priča suprotno? - pitao je Gastoz.

- Pa ako je rekao tebi rekao je svima, svi njegovi bliski misle da smo bili zajedno, kako da se blamira sad? Slagao je da je bio sa nekim, a da ga niko nikad nije ni video sa tim nekim. Šta ljudi da misle da umišlja? Izbacio je sve osim toga jer se to nikad nije desilo. Da li bih ja govorila da objavi ljubavne poruke i slike, a da znam da to postoji? Nemam potrebu da se pravdam. Ti si meni verovao u oktorbu, a ušao si sa predznanjem - nastavila je Đuričićeva.

- Otvorilo se sad mnogo polja - rekao je Gastoz.

- Briga me za polja, ako znam da sam čista ne zanima me šta će bilo kod od mojih kući, preko tebe do nacije da misli jer znam da je tako. Nikad ne možeš da vidiš takav vid dokaza, osim ako ti srce u poruci ne predstavlja neki problem. Neću te pritiskati, imaš pravo, a za to znam da sam čista - govorila je Anđela.

- Da li će to da pokvari naš odnos? - pitao je on.

- Ne, ali ću da se naljutim kad izađemo i kad vidiš da nisam imala ništa sa njim i možda više neću biti tako fina. Ti imaš pravo, ali mi se ne sviđa što to tako radiš. Kako se to preko noći upalilo ili je bilo i kad sam govorila da nemaš poverenj? - govorila je Anđela.

- Da, želeo sam da budem na tvojoj strani. Sad mi je lakše. Žao mi je da te sj*be priznanje da ti ja ne verujem, da budeš smorena i ne želim da te pustim. Strah me je da te povredim mojim priznanjem da ti ne verujem. Ne želim da te povredim, ali ne mogu da ćutim i trudio sam se maksimalno - odgovorio je Gastoz.

- Razumem te i biću verovatno nenormalno ljuta - rekla je on.

- Vidi, neću uopšte da pričam sa tobom - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić