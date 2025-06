Anđela izvisila za život u Zemunu sa Gastozom: Poručio joj da pravo posle Elite pali za Đenoviće, ona na ivici totalnog sloma! (VIDEO)

Ovo nije očekivala da će čuti!

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da prizna Anđeli Đuričić da je u njihovom odnosu došlo do promena i da nakon rijalitija ne želi da započinje zajednički život sa njom, sve dok se ne uveri da sve o čemu mu je pričala je istina.

- Ja svakako ne znam u kakvom smo ti i ja odnosu - rekla je Anđela.

- Ne znam ni ja - dodao je on.

- Ja znam šta bih, ali ne mogu nikoga da pritiskam - nastavila je ona.

- Nemoj - rekao je Gastoz.

- Ne želim da bude neko drven kad mu prilazim, želim znak neki - pričala je ona.

- 24 sata sam drven, do sad mi nisi ni prilazila. Šta je tebi teško? Nisam ti ja dostava da naručiš i da ti se donese - nastavio je Gastoz.

- Ja želim samo da sarađuješ sa mnom - dodala je Anđela.

- Svako moje zbližavanje sa tobom će da preraste u pomirenje - rekao je on.

- Šta je problem? - pitala je Anđela.

- Ne znam, u glavi su mi gromovi. Ja hoću da budem na čisto kad izađem odavde i da vidim sve što me zanima - govorio je on.

- Znači klipovi su problem i zanima te - rekla je ona.

- Nabijaj mi to. Ja sam ti se zakleo, a ti rokaj tvoje. Jedva čekam da vidim i šta ću da se zgrozim? Mene će da zgrozi ako si me slagala u oktobru, a klipovi neće - odbrusio je Gastoz.

- Bez svakoga mogu, bez sebe neću. Ovo će da mi nabija tenziju svaki dan, a već ne mogu da se kontrolišem - dodala je Anđela.

- Sad znaš kako je meni, ali sam smireniji od tebe. Želim da vidim da me nisi slagala, a ako nisi ja ću da okrenem sve da dođem do tebe - rekao je on.

- Da dođeš do mene? To je neka promena planova? - šokirala se Anđela.

- Da. Ja ću biti u svom stanu. Razilazimo se u superfinalu - rekao je on.

- Kakva je to promena planova? Objasni mi ovo - nastavila je ona.

- Ovde se rastajem na finalu - rekao je Gastoz.

- Je l' te čeka neko u stanu? - pitala je Đuričićeva.

- Tvoji klipovi - odbrusio je on.

- Fascikla? Kakva je ovo promena? Sve si odjednom izbacio i odakle to? Znači ti i ja nismo u vezi i sve si odjednom promenio. Ovo je samo izgovor, kao što sam i rekla. Tebi odgovara sad da mi ne veruješ, a ne znam za šta i to ćemo da saznamo - govorila je Anđela.

- Čekao sam nešto da se desi? Okej, ako ti tako odgovara. Ja znam šta mislim - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić