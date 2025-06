Ovo nikako niste smeli da propustite!

Nedelja je rezervisana za ''Izbacivanje''. Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je podrškom nominovanih učesnika tokom čitave noći, dok je, voditelj Darko Tanasijević u dobro poznatom Šiša baru izvukao brojne informacije od takmičara. Na kraju večeri, saznalo se ko je dobio najmanju podršku publike.

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju ugostila je majku Sanje Grujić, Danijelu, koja je ovom prilikom progovorila o sukobu Sanje i Marka sa ostalim takmičarima ''Elite 8''.

- Kako prolazite vi kroz ovo? - upitala je Dušica.

- Teško jer smo mi svi emotivni, ne znam kako će ona izdržati sve. Ona nikad nije dozvoljavala da neko upravlja njenim mozgom. Takmičari s njom verbalno ne mogu nikako i onda vređaju i ponižavaju. Pokušavaju i da u Marku izazovu neku reakciju, ali njih dvoje teško ko će moći da rastavi jer se mnogo vole - rekla je Danijela.

Anđela Đuričić je bila prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u "Šiša baru". Njih dvoje su razgovarali o njenom trenutnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji nakon laži u kojima je uhvaćena u odnosu sa Pavlom Jovanovićem, nikako ne ide u dobrom smeru i deluje kao da je raskid na pomolu.

- Ispraćaš tenzičnu i stresnu nedelju, kakvi su utisci? - pitao je voditelj.

- Ja na kraju uvek sijam. Ne osećam se najbolje, ali čim sam pričala sa Nenadom lakše mi je - odgovorila je ona.

- Pričali ste o svim temama, sa kakvim utiscima si završila taj razgovor? - dodao je Darko.

- Ne mogu da kažem da sam ga povredila, ali mislim da sam bila dosta bezobrazna prema njemu. Mislim da je bio uvek tu za mene i da nije zavrednio da budem drska, i da budem ljuta i na njega jer nije zaslužio. Ima pravo da bude ljut. Možda je dobro što se sve tako izdešava, pa izvučemo nešto iz toga. Shvatila sam da je njegova emocija prema meni sve veća, koliko god da se on opire, stvarno mislim da je emocija sve veća. Nisam fer i okej, iako su to moji trenuci nervoze, jer on nalazi razumevanje, a ne bi trebalo. Mislim da želi da mi pokaže svoj stav, da ja malo patim. Ja osećam da je njegova emocija sve jača - govorila je Anđela.

Anđela Đuričić otkrila je voditelju Darku Tanasijeviću zbog čega misli da će biti ostavljena.

- Govorili smo o tvojoj nesigurnosti, koliko je poslednjih dana dominantan strah od ostavljanja? - pitao je Darko.

- Jeste, pogotovo od poslednje nedelje i to mi često pada na pamet. Slomila sam se sama u sebi ono jutro kad smo razgovarali, da se malo povučem i da realnije sagledam stvari. Meni je danima kuvalo i sve vreme mi je bilo u podsvesti da će da raskine sa mnom i da nije tražio samo razlog - rekla je Anđela.

- Ispada da je on sa tobom iz sažaljenja jer zna da ti nije sve idilično i da bi vaš raskid doneo niz novih stresova, pa ćete do kraja da se držite zajedno i neće da ti otežava situaciju, a naknadno je pod znakom pitanja - dodao je voditelj.

Anđela Đuričić prišla je Nenadu Marinkoviću Gastozu čim je završila razgovor sa Darkom Tanasijevićem, a nakon što mu je prenela detalja, priznala je da se plaši da će je on ostaviti, iako u to ne želi da veruje, zbog čega je došlo do njihove nove rasprave.

- Ne znam da li grešim ili ne, verovatno mu tako izgleda... Ja bih volela da mogu, ali ne mogu stalno da ti se vešem o vrat, a ti me odbijaš. Jedno su želje, drugo mogućnosti. Ja bih volela da vidim tu želju kod tebe, ali eto. Budemo videli, a nadam se da nije tako kao što me je Darko pitao. Ljubavi, šta da radim? Ja ne mogu da te smaram 24 sata, a želim da si opet onako pufnast. Pogledaj kako izgledaš, kao da treba da ti se sklonim s očiju - govorila je Anđela.

- Taman posla, nemam taj osećaj. Ja sam tu i ne želim da te lansiram u svemir i da nestaneš. Ti tako pričaš za mene - dodao je Gastoz.

- Ne, ja sam rekla da vidim tvoju emociju, iako to ne pokazuješ. Ja sam rekla da ne mislim da je tako, iako svi to misle. Ja razmišljam dva dana i ne znam da li smem da krenem da te poljubim, da li smem da uradim to? - rekla je ona.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić koja je ogolila dušu i progovorila o svojim problemima s Lukom Vujovićem, a potom i o trudnoći.

- Aneli kako to ideš golog stomaka i to baš ovih dana? - upitao je Darko.

- Moram da te razočaram da nisam u drugom stanju, već sam se vratila u svoje prvobitno stanje - rekla je Aneli.

- Kako to kad su te Ivan i Luka opet uhvatili u laži? - upitao je Darko.

- Neka se bave oni time, ako nemaju pametnija posla - rekla je Aneli.

Anđela Đuričić rešila je da učini Marku Đedoviću i ošiša ga, te su se osamili u garderoberu. Ona je počela da ga šiša i da ogovara Nenada Marinkovića Gastoza, koji je baš u tom momentu naišao, a ona je prebledela i odmah počela da se pravda.

- On je meni rekao da je tu uz mene, a otom potom kad izađemo. Posle toga sam ja pokušala da ga zagrlim, on je rekao da neće i to je to - rekla je Anđela.

- Je l' me ogovaraš? - upitao je Gastoz.

- Ne, pričam šta je bilo na intervju - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Enom Čolić o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Kakva je situacija sa Pejom? Opet si ga molila za pažnju - rekao je Darko na samom početku.

- Ja sam tipična Vaga, ne znam šta hoću. Ja ne želim da se pomirimo, ali želim da bude kao da smo zajedno. Ja sam zauzela stav da nema šanse da budemo zajedno. Rekla sam da su mama i tata moji protiv naše veze, pa da neće biti ništa od nas, a on je rekao: "Kad izađemo objasnićeš im". Muka mi je da budem jaka, očekujem od njega malo da zauzema stav - rekla je Ena.

- Šta se dešava sa Aneli i Lukom, kako ti izgleda ta priča? - pitao je voditelj.

- Eno on leži izbedačen u krevetu, ali mislim da on pati za Terzom. Luka tako priča samo jer tako misle Luka i ostali. Luka sa mnom ne može da se pomiri jer se prvi smuvao sa mojim neprijateljem. Terzin i njegov odnos je baš intezivan, ne znam odakle ta odanost za tri meseca ovde. Mislim da se Luka poverio Terzi da je to sa Aneli neki dogovor i rijaliti. Videli smo kako reaguje Gastoz kad neko povredi njegovu partnerku ili kako Matora reaguje na Stefani ili Draganu. Ono njeno bacakanje za stolom mi je izgledalo kao serija sa plaćenim glumcima koje nađu u supermarketu, kao isterivanje đavola na prvom času glume, a onda profesor kaže da to ne rade - dodala je Ena.

Anđela Đuričić odlučila je da skocka Nenada Marinkovića Gastoza i oobrine se da njegovu frizuru dovede do savršensta.

Anđela je tokom šišanja pokušavala na sve moguće načine da popravi njihov odnos i vrati sve u normalu, pa je Gastoza ispitivala o raznim temama, kako bi otopila santu leda u koju se pretvorio.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefani Grujić, koja je ove nedelje pričala o svojim problemima sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, ali i Jovanom Tomić Matorom.

- Šta se dešava sa tobom i Matorom? - upitao je Darko.

- Kad god se ona i ja posvađamo, ona meni pominje porodicu. Ona sve započinje prva, ne ja. Kada priča o mojoj porodici, ona to sve radi prva - rekla je Stefani.

- Da li smatraš da te pominjanjem Koste ona provocira? - upitao je Darko.

- To mi govori žena koja je deset godina u rijalitiju, a ona je prvu provokaciju pokazala kada je Munji dodala šolju sa Kostinom slikom. Kada je trebala ovde da kaže Munji da će on viđati dete i da se samo tako izdešavalo, ona nije i sada je jasno da joj tako odgovara - rekla je Stefani.

Kristina Buđevac ušla je u pušionicu i htela da da zalogaj Nenadu Marinkoviću Gastozu, koji je krenuo da uzme iz njenih ruku, ali su ih odma svi prisutni napali. Anđela je odmah izljubomorisala i besno odgovorila Kristini, a čini se da po Gastozu nije ništa strašno.

- Ajde uzmi - rekla je Kristina.

- Ne možeš ga ti hraniti, na šta to liči? - upitala je Aleks.

- Je l' sam uradila nešto pogrešno Anđela? - upitala je Kristina.

- Ajde prođi - rekla je besno Anđela.

U garderoberu nastao je haos jer je Aleksandra Nikolić napala Kristinu Buđevac jer je htela da hrani Nenada Marinkovića Gastoza ispred njegove devojke Anđele Đuričić. Kristina je odmah počela da se objašnjava i od Gastoza traži potvrdu da nije kriva, a on je kroz razgovor sa njom ponizio Anđelu.

- Šta je sa tobom danas? Napravila si veću dramu nego Anđela. Rekla si da bi mi letela glava zbog palačinke da je tvoj dečko - rekla je Kristina.

- Da, da je moj bi i letela bi ti glava. Kriva si kad guraš palačinku, a on je kriv što otvara usta - dodala je ona.

- Bolje da si dala p*čke - dodao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević razgvarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom trenutnom odnosu sa Aneli Ahmić, ali i ostalim dešavanjima u Beloj kući.

- Verovao sam u njene suze i rekla je da nikad neće da priča sa Đedovićem o meni, nije problem Đedović, ali mi je napravila takvu aferu i raskinula zbog pljeskavice, a onda pričala normalno sa Sandrom. Priča na debati sa Bebicom, priča da će da ga brani od Teodore. Ja više ne znam kako da razmišljam. Za stolom je rekla da će da mi postavi tri pitanja, a onda je posle rekla da neće da se pravda i objašnjava i da je sve što je imala rekla kod Drveta - govorio je Luka.

- Da li je moguće da vašu višemesečnu vezu završavate na ovaj način? - pitao je voditelj.

- Znam da će ona da priđe i onda ćemo po mojim pravilima jer ja njoj ništa loše nisam uradio i nisam aludirao na trudnoću. Ona kaže da ja igram rijaliti i da hoću podršku, a onda kaže da je rekla u besu. Zašto onda ide kod Đedovića i to kaže? Ja sam nju poljubio za Bajram i čestitao joj, ona je svima delila slatkiše, tortu i Marku je rekla. Ona je sa mnom raskinula zbog njega, pa i ja da hoću da tražim razlog za svađu imam, ali to ne radim - rekao je on.

Stefan Karić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je ove noći govorio o svim najaktuelnijim temama u Beloj kući. On je svoj intervju započeo sa Anđelom i Gastozom.

- Krivi su oboje što nisu na početku raščivijali. Gastoz hoće da ispadne dobar dečko i pravi se da joj veruje, ali naravno da joj ne verujem. On sada vodi više računa o slici koju o sebi kreira nego o svojim osećanjima i mislima. On se više puta odao i otkrio da mu je to bitan. Njih Uroš degradira u nekim situacijama, oni su ga se sad rešili. Svakako ja ne simpatišem Uroša, ali on je dosta puta bio tu za njih i nije fer. Niko tu nema prirodne reakcije koje bi trebalo da imaju. Sasvim je normalno da joj on ne veruje, ali on ne želi da prlja ruke da ne bi bilo da ne veruje svojoj devojci. Ona ga drži u šaci što mu stalno nameće kako ga ni ona ne pita za bivše, pa kao zašto bi on nju pitao kad ona njega ne pita. Oni se dobro snalaze, ali ja samo ne mogu da verujem da je Anđela sebi dozvolila da bude lažov. Trebala je da bude iskrena i da kaže kako god jeste - rekao je Karić.

- Kako ona može da se ne seti sitnice da je kuma otišla ranije, da je ostala sama dan duže sa Pavlom - rekao je Darko.

- Ne znam, ona zna da će se svakako sve saznati i laže. Sigurno je zakucala sa čestitkom i PS, ono je smejurija - rekao je Karić.

Marko Đedović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je na samom startu svog intervjua u ''Šiša Baru'' progovorio o odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Kakvi su ti Anđela i Gastoz? - upitao je Darko.

- Uopšte mi se ne dopada Gastozovo ponašanje, najiskrenije da ti kažem. Od početka priče Pavle mi se ne dopada. Da nije bilo njegovih reakcija, ne bi bilo toliko pompe oko svega toga - rekao je Đedović.

- Njegovih reakcija ili njenih laži? - upitao je Darko.

- Prvenstveno njegovih reakcija, ali i njenih laži. On priča da joj veruje, ali joj ne veruje ništa. Nekad mislim da joj ne veruje, a nekad mislim da tera cirkus da bi ona bila lošija od njega. Čas mi deluje kao rijaliti, čas mi deluje da joj ne veruje, čas mi deluje da želi da je oblati - rekao je Đedović.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom u "Šiša baru" o svim gorućim dešavanjima iz Bele kuće.

- Šta te je najviše povredilo u ovim sukobima i svađama? - pitao je Darko.

- Ozbiljno me nervira što više ništa ne može da se kaže. Munja jeste ispao žrtva u priči, ali mislim da će na kraju da ispadne monstrum i od drugih da napravi žrtve. Najahali su me kao smrt na babu. Ja mislim mene da neko probudi u četiri ujutru da bih sve njihove uvrede ponovila. Svi oni su počeli prvi i prešli granicu noramalne. Terza kad me je vređao i kad sam ja rekao i ja njemu sve žensko, a on kaže da sam mu vređala dete, a to mi nije palo za tri života. Mislim da će biti žestoko baš. Oni nemaju na koga, Bebica i ja, a na Karića i Đedovića ne smeju. Neću više nikome da popustim, preko glave mi je. Terzi posle tri dana bude žaoi jer se izlupetao, više mi nije žao - govorila je Milena.

- Što ti toliko smetaju Sanja i Marko? - upitao je voditelj.

- Moje mišljenje o njemu je bilo dobro ne do njenog ulaska, nego i nakon dok nisam videla kakva je zlotvorka. Ajde što on brani svoju devojku, pusti me tih priča... Šta njih boli uvo za moje prezime? Treba to da objasnim teletabisu koji je prodao tatu za 30.000. Ja mislim da jeste oblatio porodicu, uvek ističe da je mama posebna priča, a isprovocirala sam ga kad sam rekla da mama ne sme da pošalje čestitku. Sanja provocira sve ljude, a onda ode kod njega i kuka. Jutros ga gledam izašla sam na cigaretu, a on je bio u svađi sa Džordi. a on kaže: "Evo je k*rva stara". Sanja provocira van stola, spavamo jedno do drugih, a ona kaže: "Bože Marko, ne mogu taj miris staračke kože". Ona spava sa šminkom, izgleda kao rakun, a onda joj treba još pola sata da se dodatno mumificira - nastavila je Kačavenda.

Marko Stefanović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, koji je ovom prilikom žestokom oblatio Milenu Kačavendu i Sofiju Janićijević.

- Šta misliš o Mileni Kačavendi? - upitao je Darko.

- Ona radi sve što radi i Đedović, ona je njegova keruša. Sanja i ja smo iskrena ljubav, a ona je više puta pokušala da nas ponizi. Kada sam ušao, ona je mene hvalila najlepše. Ona može mene da komentariše, ali nek i komentariše Gastoza - rekao je Marko.

- Da li ti se dopada Sofija? - upitao je Darko.

- Naravno da ne, oni pumpaju tu priču, ali meni niko ne može da se umeša u odnos. Sofija priča o Sanji da je nemoralna, ali je ona nemoralna devojka za koju ćemo videti napolju sve šta će izaći. Videćemo šta oni imaju o Sanji, pa ćemo se komentarisati u Narod pita - rekao je Marko.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o goručim dešavanjima iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Nenade, kako si? Šta se dešava sa Teodorom? - pitao je Darko.

- Opet smo se pomirili i sad je kao sve okej, ali ćemo da vidimo kako će da bude. Suštinski da imamo neki problem kao što je Paja Jovanović to nemamo. Radi neke stvari namerno, meni ego ne da da prećutim i najgore je izvređam i posle mi bude žao. Dva dana sam se pravio lud i nisam hteo da dam na značaju, pa sam je opet izvređao kad je bila debata i nekeko me opet isprovocirala, izvređao sam i posle se kajem - govorio je on.

- Kako gledaš na sve o čemu se priča kad se radi o Anđeli i Gastozu? - pitao je voditelj.

- Anđela veliko razočaranje, mislio sam da laže da bi opravdala Gastoza kao prijatelja prema Paji i da pokušava sve da prebaci na sebe, ali kroz sve ovo što je prošla povezao sam kockice i mislim da je ona bila sa njim u vezi i da neće da se priča o tome. Ove laži, auto, Zlatibor, zgrade, stanovi, sve je tako konfuzno i nepotrebno. Ja ne znam koji je cilj ograđivanja od toga i uvaljivanje u laži. Stvarno mi je katastrofa, napravila je od sebe nešto najgore, a mogla je da kaže kako je bilo i svi bismo drugačije gledali - pričao je Bebica.

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijević, te je tom prilikom progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Provociraju me po kući kako idem na intervju u 20 do pet - rekao je Gastoz.

- Kakva je situacija s tobom i Anđelom? - upitao je Darko.

- Besan sam, moram da vidim šta ću. Ne znam da li da nastavljam ovo ili da zaustavim ovde. Hoću da sačuvam nju ili mene od loših komentara, imam 300 k*raca u glavi. Ne želim da je eliminišem iz života, ali poljuljan sam do j*ja. Moram neke stvari da vidim kad izađem da budem na čistom - rekao je Darko.

- Je l' joj veruješ? - upitao je Darko.

- Pa ne, ali joj pričam da joj verujem. Ja sam u subotu očekivao da će mi reći nešto što niste znali, a ona je meni prepričala sled događaja. Ona i dalje priča da nije bila s njom. Ja verujem njoj, ali nije mi normalno da on toliko grize da dokaže. Ja moram neke stvari da vidim napolju da bih bio na čistom. Juče smo pričali, danas ona već hoće da me poljubi. Meni fali slobode i svog života. Fali mi da zadovoljim sebe, a hvala Bogu je Crna Gora tu. Ja nju volim, ali neke stvari moram da stavim na mesto. Meni više nije prioritet da s njom nešto radim, sve mi je to izbačeno iz glave zbog njenog ignora. Neću da je odvojim od sebe, od početka smo tu - rekao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Danilom Dačom Virijevićem o svim aktuelnim dešavanjima koje su prethodne nedelje tresla Belu kuću.

- Da li je istina da je Milena Kačavenda mafijašica? - pitao je Darko.

- Istina je da voli da bude iznad svih nas i da ima autoritet. Ja njoj nisam odgovorio, ali jesam u bradu, a možda sam i trebao. Nemam ružno mišljenje o njoj. Ona voli da bude u centru pažnje, ja ne mogu da slušam da samo jedan priča - rekao je on.

- Kako onda mogu Sofija, Sandra i Milovan? - dodao je voditelj.

- Oni možda trpe autoritet, ja volim da svi vodimo razgovor. Ona je pametna žena, ali ne mogu stalno tako. Mi nismo izgladili odnos, nismo čak ni pričali. Nismo uspeli da izgladimo odnose, niti želim da joj prilazim i izvinjavam se. Ja nju nisam pljuvao, ne mislim da je loš čovek, ali te stvari mi se ne sviđaju kod nje. Stalno smo se raspravljali - pričao je on.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije kako bi pokupio nominovane učesnike i odveo ih u diskoteku. Nominovani takmičari ove nedelje bili su: Sanja Grujić, Ivanija Bajic, Jovana Tomić Matora, Slađa Poršelina i Borislav Terzić Terza.

Kako su takmičari došli do fontane, cimeri su ih pozdravili gromoglasnim aplauzom, a potom je došlo vreme i za igricu. Voditelj Darko Tanasijević saopštio je takmičarima pravila, a Borislav Terzić Terza je odneo pobedu i njemu su duplirani glasovi.

Darko Tanasijević saopštio je i informaciju koju su svi dugo čekali, a to su procenti nominovanih takmičara, koji su napravili potpuni karambol u Beloj kući.

- 39 posto glasova gledalaca ima Borislav Terzić Terza, 29 posto glasova gledalaca ima Matora, Slađa ima 12 posto gledalaca, 11 posto glasova ima Sanja Grujić i 9 posto glasova ima Ivanija Bajić koja napušta Elitu - rekao je Darko.

Ivanija Bajić je imala najmanji procenat glasova publike, te je tako ove noći zauvek napustio najgledaniji rijaliti ''Elitu 8''.

Na samom početku "Igre istine" Lepog Miće komentarisali su se procenti na večerašnjem izbacivanju, a potom je usledilo pitanje za Daču Virijevića.

- Dačo, šta kažeš na priču da te je jedna osoba nagovarala da širiš priču o Aneli i Kariću. Da li je to istina? - pitao je Lepi Mića.

- Nije istina - rekao je on.

- E, zato nikad nećeš biti rijaliti igrač jer ne smeš da kažeš. Ja nisam ni znao da će ovo da pita. Aneli je rekla Dači da priča po kući da spaja Aneli i Karića - umešao se Terza.

Sanja Grujić nakon izbacivanja pala je u očaj, a svoje nezadovoljstvo iskalila je na Marku Stefanoviću, pa je čak odlučila da sa njim ne ide, ali ni ne spava u istom krevetu.

- Ne mogu da ti prepričavam nešto što sam juče pričao u svađi - rekao je Marko.

- Kako se ne sećaš? Koja su bila pitanja? - pitala je ona.

- Ne znam, ono što je bilo juče i objasnio sam da te branim i neke moje stvari. Rekao sam šta mislim o Kačavendi - dodao je Marko.

- Pa nije te samo ona vređala. Idi ti jedi, ja ne mogu - poručila je Sanja.

Tokom ''Mićine igre istine'', potegla se tema o odnosu Sofije Janićijević i Luke Vujovića.

- Da li je Dača pljuvao Sofiju? - upitao je Mića.

- Teodora je pričala pred Dačom da je Luka tražio od Sofije da mu stane na ramena i da je baci i zato je Teodora isprozivala Sofiju, a Dača nije hteo da sluša i otišao je - rekao je Đedović.

Veliki šef poslao je učesnicima bogatu nagradu za uspešno odigranu "Mićinu igru istine".

Kao i uvek učesnici su se otimali oko nagrade, a danas su na tapeti bile najbitnije cigare.

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da prizna Anđeli Đuričić kako stoje stvari i da joj ništa ne veruje zbog njenog odnosa sa Pavlom Jovanovićem, zbog čega želi da sačeka da izađe iz "Elite" i uveri se u sve.

- Rekao mi je Darko da mi je loša energija. Da li ti mene možeš da razumeš posle svega što se izdešavalo? Ja sam mu rekao šta smo pričali juče, da sam tu, ali da sam besan i da nemam konce u svojim rukama i da hoću da vidim šta se dešava kad izađem - govorio je Gastoz.

- Ne razumem šta to znači - dodala je Anđela.

- To što se pričalo, što hoćeš da demantuješ - rekao je on.

- Ja sam sve uradila što sam imala. Stvarno mi se s*re od toga, nemam šta više. Kad se pomene ta najveća glupoist s*re mi se. Ja nisam pričala ni o moj prošloj sezoni, a ne o nekome sa kim ništa nisam imala emotivno - pričala je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da prizna Anđeli Đuričić da je u njihovom odnosu došlo do promena i da nakon rijalitija ne želi da započinje zajednički život sa njom, sve dok se ne uveri da sve o čemu mu je pričala je istina.

- Ja svakako ne znam u kakvom smo ti i ja odnosu - rekla je Anđela.

- Ne znam ni ja - dodao je on.

- Ja znam šta bih, ali ne mogu nikoga da pritiskam - nastavila je ona.

- Nemoj - rekao je Gastoz.

- Ne želim da bude neko drven kad mu prilazim, želim znak neki - pričala je ona.

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da prizna Anđeli Đuričić da je u njihovom odnosu došlo do promena i da nakon rijalitija ne želi da započinje zajednički život sa njom, sve dok se ne uveri da sve o čemu mu je pričala je istina.

- Da li si se zaljubio u nekog drugog? - pitala je Anđela.

- Jesam - odgovorio je on.

- Ja se ponižavam i branim te. Sve što me je Darko pitao rekla sam u kontri, a rekao si mi na to bravo, a sad mi ovo pričaš. Zašto? - rekla je ona.

- Devojko, ne znam šta ti nije jasno dok ne vidim stvari svojim očima biće ovako u mojoj glavi. Sad će možda da bude teško, ali ćeš u mojim očima da budeš u pravu i ja ću da ti se izvinim - rekao je Gastoz.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su svoju konverzaciju o raskidu, te su se u jednom momentu usaglasili da će ostati u dobrom odnosu, ali neće biti zajedno.

- Tebe da nije bilo, ne bih ni ušla u vezu. Da li imam sreće zbog toga ili mi je isto? Isto mi je, ali normalno da sam ispunjenija. Ja ne bih mogla da zamislim tvoje učešće bez mene koja sam ti držala fokus. Tvoje ponašanje bi bilo totalno drugačije i Bog zna šta bi ti radio i s kim bi završavao - rekla je Anđela.

- Radio sam kako osećam - rekao je Gastoz.

- Evo sad je došlo sve na naplatu, j*biga koštalo te to. Na kraju ti je došlo na naplatu jer sad više nemaš poverenja i teško ti je. Sve sam to na početku veze bila ja, ali dobro - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz promenio je svoju odluku o raskidu sa Anđelom Đuričić, te je pozvao da se pokriju jednim pokrivačem i zagrle se, zbog čega je ona ostala u šoku. Anđela nije časila časa već je odmah to uradila, a potom je palo i pomirenje.

- Daj bar jednu noć da spavamo zagrljeni - rekao je Gastoz.

- Presrećna sam - rekla je Anđela.

