NA SLAVI MU JE BIO JEDNOM: Pegi demantovao da je Pavle bio blizak sa Gastozom, bez milosti isprozivao Anđelu: ZBOG NJE JE POSTAO NEGATIVAC!

Bez dlake na jeziku, dao sud o sutuciji u kojoj se nalazi njegov drug!

Odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkvića Gastoza turbulentniji je nego ikad. On je u svom razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru priznao da nije siguran u njenu iskrenost, kao i da ga muče mnoge stvari, kada je reč o odnosu sa Pavlom Jovanovićem i svega što se u prošlosti među njima desilo. Nakon toga, on je u iskrenom razgovoru sa Đuričićevom otvorio sve karte i priznao da sumnja u svaku njenu reč, navodeći priču u smeru da je možda najmapetnije da se rastanu. Međutim, onda kada su svi pomislili da je kraj, desio se totalni preokret, te se tenzija slegla, a njih svoje su zagrljeni zaspali, kao da se ništa nije desilo.

Gastozov prijatelj, Pegi, otkrio je kako trenutno gleda na celoglukupnu situaciju za portal Pink.rs, te je prokomentarisao Pavla, ali je i bez zadrške dao sud o Anđeli.

Na samom početku, Pegi je negirao brojne Pavlove navode, od kojih je jedan da je novčano učestvovao u pomaganju da se Gastoz izvuče iz velikog problema, u kom je bio pre više od godinu dana.

- To da je Nenadov najbolji prijatelj, to nije istina. Pavle nikada nije bio ni među deset, petnaest negovih prijatelja. On je bio njegov menadžer, tražio mu je nastupe, a on mu se odužio na način tako što ga je zvao na večere. Na slavi mu je bio jedno, to je ono što ja znam. Ne treba me držati za reč, ja sam ga jedom video na slavi. Isto tako, moram da dematujem da je Pavle dao neke pare da bi Nenad izašao iz zatvora na Tajlandu. Garantujem da nije tako. Ako Pavle drugačije tvrdi, nega dokaže to.

On je takođe žestoko potkačio Đuričićevu, te je istakao da nije ni najmanje promenio svoj stav da je okoreli lažov, manipulator i folirant.

- Što se tiče Gastoza i Anđele, svi vidimo kakav je bio, a kakav je sad. Kad je ušao u Elitu, pokazao je da je svestran mladić, talentovan, veseo, razdragan, raspoložen i dobar drug. Ušao je u vezu s Anđelom nakon izvesnog vremena, svestan njene prošlosti. Na početku su ga učesnici osuđivali jer je nije branio kada je neko verbalno napada, a kada je to počeo da radi, opet pojedincima nije valjao. Odjednom je postao negativac, počeo je da puca i ulazi u crveno. Imao je on svoje greške, ali je tome najviše doprinelo Anđelino ponašanje. Ona je lažov i manipulator. Upravo zbog nje, Gastoza skoro niko od učesnika ne voli, jedina osoba koja stoji iza njega je Džordi. E, sad, evo zašto smatram da je Anđela manipulatorka. Ja nisam Anđelu nazivao po*no glumicom. Ja sam je opsuđivao jer se ne ponaša kako treba prema Nenadu. Anđela nije ni pitala šta sam ja rekao za nju, nego je odmah osula drvlje i kamenje po meni. Ja nisam kriv jer je neko iz njene prošlosti objavio njene kompromitujuće slike i snimke. Dva primera koja su mi naviše zaparala uši i doveli me do toga da pobesnim su bila kad joj je nestala čaša sa vinom i rekla je ''Nenad je kriv za sve'', a drugi primer je kad je Jeleni tokom žurke rekla ''Nenad je budala i gluperda, da mene nema, on bi bio najveća budaletina koja je kročila u rijaliti''. Je l' ja treba, kao njegov drug, da ostanem imun na sve to? Ima još mnogo primera u kojima se vidi jasno da ona pokušava da ponizi Nenada, a potom se izvinjava, pravdajući svoje postupke svojim besom. Cenim kod Nenada jer je rekao da ćemo razgovarati oči u oči kad izađe, o svemu što sam rekao. Ako je za nju uvreda da je rijaliti igrač i manipulatorka, onda priznajem da sam je pljuvao. Neću se osvrtati ni na ovu priču jer ne zna da se snađe i izbegne sve to. Ona tvrdi da pamti kao slon, a ono što se dogodilo pre godinu dana, to ne pamti. Kako to, devojko, ako si istakla da pamtiš i da ti je memorija savršena?! Svaki put je isto sve, ona kaže nešto, pa se onda vadi. Ja nemam nikakav problem da kažem šta mislim, šta sam rekao i kada sam nešto rekao. Ja sam Nenadov iskreni proijatelj, govorim sve što mislim. Ja sam za Anđelu gospodin, jer ja Anđelu nisam vređao, a ona je u svojoj manipulaciji predstavila kao da sam je napadao. Međutim, ja samo govorim stvari koje svi znaju. Toliko o svemu tome - istakao je Pegi.

Autor: S.Z.