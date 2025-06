Prvo oglašavanje Andrejevog oca nakon sinovljeve žendibe: Evo šta je imao da kaže na pomen 20 godina starije snajke!

Juče je kao plamen odjeknula vest o ženidbi Andreja Savkovića 20 godina starijom ženom, a sada se za Pink.rs oglasio njegov otac, Darko!

Bivši učesnik "Elite 8", Andrej Savković u rijalitiju imao je turbulentnu vezu sa Jelenom Nedeljković Mrvicom, a po diskvalifikaciji, on je nastavio sa svojim Onlifens nalogom, ali se totalno povukao iz javnosti.

Naime, juče je tokom dana osvanula vest o Andrejevoj ženidbi i to ni manje ni više nego 20 godina starijom ženom. Kako se i sam oglasio na tiktoku, istakao je da ju je upoznao na Tinderu (aplikacija za upoznavanje) i da je ona generacija njegovih roditelja.

Sada, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njegovim ocem, Darkom Savkovićem, koji se po prvi put oglasio za naš portal i otkrio je kako on, ali i njegova supruga, Andrejeva majka, gledaju na njegovu odluku da se oženi.

- Što se nas tiče, puna podrška. On sam bira sebi svoju ljubav, vole se, a što se tiče žene, žena je prelepa i to je to što imam da kažem - rekao je Darko, Andrejev otac, za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić