NUĆI KONAČNO JAVNO OTKRIO SVE O ODNOSU SA MAJOM MARINKOVIĆ: Priznao da li je bilo nešto između njih

Ovo je istina!

Bivša zadrugarka Maja Marinković provodila se na nastupu repera Nućija na crnogorskom primorju. Naime, oni su imali i blizak susret u Budvi, a reper je sada priznao da li je bilo nešto sa starletom.

- Ništa nisam radio sa njom. Zatvoreni su tamo, šta će drugo, nego da pričaju. Sa njom ne postoji priča nikakva, došla je na moj nastuP, opalili smo selfi. Te priče su prazne - rekao je Nući.

Podsetimo, Maju su spajali i sa Desingericom kad su zajedno uhvaćeni na jednom bazenu u Budvi, on konačno priznao kako je njegova žena reagovala na to.

- Kad sam bio u Crnoj Gori tad su me mediji izbacili iz takta, jedini put. To je bilo ono na bazenu sa Majom. Spavao sam, budim se, žena me je probudila. U devet ujutru mi zvoni telefon, radi viber... Ja se javljam, a ona kaže: "Šta radiš? Uđi na viber". Znao sam da nešto jeste, ulazim na viber, ono link... Spustio sam joj slušalicu i onda ide agonija - govorio je svojevremeno Desingerica.

Autor: M.K.