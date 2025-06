GASTOZ PRIZNAO DA SE OHLADIO OD ANĐELE: Puče veza nakon osam meseci, ona doživela slom živaca i počela da urla na sav glas! (VIDEO)

Više nije mogao da ćuti, odlučio da prizna sve!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu oko odnosa Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić koji je na tankom ledu otkako je on priznao da joj ne veruje i promenio planove o njihovoj vezi nakon rijalitija.

- Rekao je da vrtim u krug priču, ali to su detalji oko istih događaja. Suština jeste ista jer ja da sam bila sa njim, ko je meni Gastoz u oktobru da mu ne kažem da sam bila sa Pavlom? On je sve planove promenio preko noći i ima pravo da donese takvu odluku - govorila je Anđela.

- Nije preko noći, u petak kad sam čuo kako priča rekao sam da je gotovo. Mi smo juče našli zajednički jezik, a sad to predstavlja drugačije - rekao je Gastoz.

- Tebi je trebalo da smeta dok me muvaš i svaki put kad me vidiš si trebao da pomisliš da sam bivša devojka tvog druga. Ja sam rekla da se ne uvredi, ali ovo je meni sve traženje nekog izgovora. Nisam ja bila najsjajnija i povredila sam ga, verovatno i razočarala nekim postupcima - nastavila je Đuričićeva.

- Da li je problem Sofi? - pitao je Milan Milošević.

- Da, pošto se oboje smeju, a ja bih svima glave izlomila kad pričaju da mi se sviđa Karić - dodala je Anđela.

- I ja bih tebi polomio glavu kad si me slagala i zaboravila ceo autobus. Ja se sad mirnije osećam, ali nisam dovoljno miran. Ti ako si miran treba da te boli d*pe. Ja prirodno osećam da ne želim da je ostavim ovde, a to sve može da se promeni - govorio je Gastoz.

- Mi smo pričali, ja sam odmah rekla da on menja planove. Ja sam rekla da ću da se smirim, rekao mi je to, a onda je došao i zagrlio me je. Meni nije dobro od njegovog menjanja priča i od njegovih emocija. Ja sam jasna i znam šta želim. On je meni to ispričao i kao idemo dalje. On meni priča da ima emocije prema meni, a ja moram da budem iskrena da to sad ne vidim. Ja sam ga pitala što me je zagrlio i što je bio prisan sa mnom, a on je rekao: "Video sam kako se smeješ i bilo mi je žao" - dodala je ona.

- Ko bi napadao Anđelu da je Gastoz ostavi? Niko. Smatram da nju niko ne bi napadao i pre bi njega - govorio je Karić.

- Da li si se u celoj gonguli od Pavla ohladio od Anđele? - pitao je Milan Milošević.

- Jesam - priznao je Gastoz.

- Ovo mi nije rekao, završili smo i ne prilazi mi - odbrusila je Anđela.

- Ja sam rekao da ovo može da se promeni u dva dana - rekao je Gastoz.

- Izblamirao si me sad. Ovo nisu postupci, nego tebi odgovara. Više nećemo da komuniciramo, ja sam previše kvalitetna osoba, čak i da sam ispala loša i da sam lagala, a nisam, na treba neko da mi priča da si se ohladio od mene. Sram te bilo, što mi nisi rekao nasamo kad smo bili nego si me grlio i ljubio? Ja sam verovala u ono što mi priča jer znam da mu treba po pet dana da ga to priđe. Ti misliš da ću da trčim za tobom, pa nema tog za kog bih trčala. Nemoj da očekuješ da ću da se ponižavam i da se blamiram - urlala je Đuričićeva.

- Hvala što me stavljaš u gomolu. Samo da ti ponovim da smo juče našli zajednički jezik. Želim da znam i to je to. Anđela, ja želim da budem miran. Sad ću da ti ponovim još jednom, ako želiš da radiš priču da meni nešto odgovara ja ću u sekundi da završim i mi nećemo imati kontakt, a to mi je najlakše da uradimo. Samo da te podsetim da ti imaš želju za svim i svačim od subote, a da te želje nije bilo jedno 20 dana. Ovo si sve ti napravila, dokaz pogledaj u ogledalo - nastavio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić