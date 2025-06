ZBOG OVOGA SU SVI BILI PRIKOVANI ZA MALE EKRANE: Aneli Ahmić saznala da li postaje majka, pa nakon urađenog testa i konačnog ishoda BRIZNULA U PLAČ!

Noćas su svi bez treptaja pratili ''Elitu!''

Voditelj Milan Milošević saopštoio je učesnicima da će Aneli Ahmić pre emisije ''Pretres nedelje'', uraditi test za trudnoću, kako bi saznala da li je blagoslovenom stanju. Ona se, zajedno sa svojim bivšim pertnerom, Lukom Vujovićem zaputila ka hotelu, gde su oboje ošćekivali trenutak saznanja o njenoj trudnoći. Ono što je sasvim sigurno je da noćas niko nije ni trepnuo, do trenutka njenog saznanja.

Voditelj Milan Milošević odveo je Aneli Ahmić kako bi uradila test za trudnoću, a sa njom su krenuli Luka Vujović i Milena Kačavenda kako bi nadgledala.

- Aneli Ahmić će sada raditi test za trudnoću. Luka Vujović će krenuti s nama, ali i Milena Kačavenda će direktno sa Aneli biti u toaletu kako bi ovog puta bio regularan - rekao je Milan.

- Ja nikada nisam ništa namerno aludirao jer da jesam, ja bih otišao kod Miće ili Stefana - rekao je Luka.

- Ovo me sada porazilo, najveće poniženje u životu - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u hotelu, dok je Aneli Ahmić radila test za trudnoću, a Milena Kačavenda je nadgledala da li sve radi kako treba.

Kad je završila Milan je u kameru pokazao rezultat testa. Test je bio jako sumnjiv, jer Milena nije lepo ubacila u čašicu, zbog čega su doneli odluku da ponovo urade test.

Kad je završila test, Milan je odmah pokazao novi rezultat u kameru, a test je pokazao samo jednu crtu, što znači da Aneli nije u drugom stanju.

- Je l' ti lakše sad? - pitao je voditelj.

- Ja sam znala da nisam trudna, drago mi je da su se uverili - odgovorila je ona.

- Lakše mi je zbog nje i cele situacije jer znam da nije želela, pogotovo da opet radi test i razumem me. Žao mi je jer plače - dodao je Luka.

Aneli Ahmić otkrila je da je znala da nije trudna obzirom da je imala ciklus, a Luka Vujović joj je sve vreme pružao podršku i grlio je kako bi znala da je uz nju.

- Dođi da te zagrlim - rekao je Luka.

- Ostavi me - rekla je Aneli.

- Dođi, uradila si test i to je to. Sada si sigurna i to je to - rekao je Luka.

Autor: S.Z.