Noć koju nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak je rezervisan za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje''. Voditelj Milan Milošević je ušetao u Belu kuću, kako bi prečešljao sve teme koje su takmičari tokom protekle nedelje izbegavali, ali je i poneo test za trudnoću, kako bi Aneli Ahmić saznala da li je u drugom stanju.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Bebici na samom početku emisije, kako bi prokomentarisao ''Podelu budžeta Lepog Miće''.

- Cela Mićina podela se zasnivala na mržnji prema Marku Đedoviću. On je pokušao da ponizi većinu ukućana kao i obično. Njegov stajling i dolazak ovde i jeste bio poslednji trzaj, ali on je želeo da stekne autoritet. Karića je nazvao svojim prijateljem, a gurao mu je Sofiju. Vrlo pokvareno i podmuklo, on je danas pokazao iživljavanje nad ovim ljudima. Svako od nas može po sedam sati da drži ljude, ali to je mlaćenje pratne slame - rekao je Bebica.

- Danas se očigledno videla Mićina mržnja prema meni. Mislim da taj stav i odnos ima zbog mog odnosa sa Markom jer ja nikada nisam išla u Pab i takve stvari. Dvostruki su mi aršini, više ne zna koga voli, a koga ne. Dao je Aneli pet hiljada dinara, a dan pre toga je rekao da će joj j*bati četiri majke - rekla je Milena.

- On je jedna budala i vreća puna g*vana. On ne zna ni ko mu je ko ni šta je, njemu kad bi devojku isk*rali na stolu, on bi rekao: ''Ja sam to znao unapred''. Zamisli da on priča o moralnim kodeksima, to je p*šac k*rca Marka Đedovića - rekao je Mića.

Tokom emisije "Izbor potrčka" nastao je opšti haos kad je voditelj Milan Milošević rekao takmičarima da komentarišu podelu budžeta Lepog Miće. Mića je poludeo zbog komentara Nenada Macanovića Bebice, pa su žestoko zaratili.

- Plače za Teodorom i Miljanom, a ne plače za decom koje je gurnuo da budu podstanari na Altini. Zamisli čoveka koji se odrekao dece, a dovodi k*rve kući - rekao je Mića.

- Neko k*rvu drži već 10 godina u kući. Razmisli ti gde je tvoje dete i ko ti je zet - dodao je Bebica.

- On je nazvao nju i njenu majku k*rvama, to su oni, dame i gospodo. Ti si slagao, a deca ti žive kao podstanari - nastavio je Mića.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi izabrao svoje ovonedeljne potrčke, a to su bile Ena Čolić i Aneli Ahmić.

- Neka ustane Slađa Poršelina i Terza, Matora i Dragana, Sofi i Mateja, Aleks i Ivan, Luka i Sandra, Peja i Džordi, Milovan i Mrvica i neka ustane Sofija. Neka sednu Matora i Dragana jer su one već javno zajedno. Takođe mogu da sednu Mrvica i Milovan, neka sednu Ivan i Aleks, Sofi i Mateja su drugari i mogu da sednu. Ovde imamo neke bivše odnose koji su se raspali, ali ja mislim da između Terze i Sofije nema više ničega i može Slađa da sedne. Mogu da sednu i Peja i Džordi. Mogu da sednu i Luka i Sandra, a u izolaciju će ići Ena Čolić i Aneli Ahmić. To je sukob koji traje od prvog dana, sukob koji je podelio kuću na dve strane i mislim da trebaju obe da budu tamo same - rekao je Mića.

- U šoku sam - rekla je Aneli.

- Ovo je tipičan primer onoga što Karić meni priča da uvek zaboravim najgore stvari, a kaže mi par lepih i ja to prihvatim. Ovo je nešto što ne bih očekivala ni od najgoreg neprijatelja, a kamoli nekog drugog. Ovog momenta je izgubio svako moje poštovanje - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Lepom Mići kako bi saopštio ko će biti njegova omiljena osoba.

- Omiljena ličnost biće Stefan Karić, on će da spava u duplom krevetu. Meni je drago da sam ove spavalice izludeo i da su pokazali šta misle i svoje pravo lice. Aneli će meni da bude zahvalna posle nominacije i kad bude čula šta misle njeni bivši, sadašnji i budući prijatelji - govorio je Mića.

Voditelj Milan Milošević odveo je Aneli Ahmić kako bi uradila test za trudnoću, a sa njom su krenuli Luka Vujović i Milena Kačavenda kako bi nadgledala.

- Aneli Ahmić će sada raditi test za trudnoću. Luka Vujović će krenuti s nama, ali i Milena Kačavenda će direktno sa Aneli biti u toaletu kako bi ovog puta bio regularan - rekao je Milan.

- Ja nikada nisam ništa namerno aludirao jer da jesam, ja bih otišao kod Miće ili Stefana - rekao je Luka.

- Ovo me sada porazilo, najveće poniženje u životu - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u hotelu, dok je Aneli Ahmić radila test za trudnoću, a Milena Kačavenda je nadgledala da li sve radi kako treba.

Kad je završila Milan je u kameru pokazao rezultat testa. Test je bio jako sumnjiv, jer Milena nije lepo ubacila u čašicu, zbog čega su doneli odluku da ponovo urade test.

Kad je završila test, Milan je odmah pokazao novi rezultat u kameru, a test je pokazao samo jednu crtu, što znači da Aneli nije u drugom stanju.

- Je l' ti lakše sad? - pitao je voditelj.

- Ja sam znala da nisam trudna, drago mi je da su se uverili - odgovorila je ona.

Aneli Ahmić otkrila je da je znala da nije trudna obzirom da je imala ciklus, a Luka Vujović joj je sve vreme pružao podršku i grlio je kako bi znala da je uz nju.

- Dođi da te zagrlim - rekao je Luka.

- Ostavi me - rekla je Aneli.

- Dođi, uradila si test i to je to. Sada si sigurna i to je to - rekao je Luka.

- Luka je l' ti žao što vas Mića nije stavio u izolaciju? - upitao je Milan.

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević vratio se u Belu kuću sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem, nakon što je test za trudnoću pokazao da ona nije u drugom stanju. Stefan Karić je prvi dobio reč, kako bi otkrio šta je razgovarao sa Lukom Vujovićem i kakve zaključke ima o njihovom trenutnom odnosu.

- Njihov odnos se promenio otkako je Aneli stupila u kontakt sa Đedovićem opet, on nije mogao da veruje da pljuje po sebi, porodici i njemu. Zamera joj jer ga blati kod Đedovića i neke stvari ne priča sa njim. Sinoć sam rekao da neke stvari koje traži od Đedovića da joj pomognu verovatno idu iz rehaba - govorio je Karić.

- Ne sećam se da je krah veze krenuo od našeg pomirenja, nego su i pre odlaska na tajni zadatak imali svađu i on je sa Sandrom razgovarao ispred diskoteke. Imali su sve vreme svađe i to nema nikakve veze sa mnom. Ja njon nikad ne govorim da ne bude sa Lukom, čak joj govorim da oni razgovaraju, a ne da razgovara sa mnom. Ona meni priča koje probleme imaju, ali zato što ne priča sa Lukom. To rade i ostali sa mnom, pa mislim da je ovo neka delom smišljena priča i opravdanje za krah da se svali na mene - dodao je Đedović.

- Ja sam rekao da mislim da je razlog ona, a ne Đedović, isto bi bilo i da ide kod Gruje. Ja sam bio sa Aneli u izolaciju kad je bio Đedović, ona je satima plakala, a on se smejao. Doživeo sam da ide kod tog istog čoveka i da me pljuje - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi otkrio da li je ljubomoran na Stefana Karića.

- Aneli je rekla Dači: ''Zar mu nije lakše da mi šapne na uvo da je ljubomoran na Karića nego da mi napiše'' - rekao je Milan.

- Ja se kunem u sve na svetu da nisam ljubomorisao na Karića - rekao je Luka.

- Okej, ona je lagala i da je to napisao, lagala je i kad je demantovala. Pa kada je lagala? - upitao je Đedović.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Jovano Tomić Matoru kako bi iznela svoje mišljenje o Luki Vujoviću i njegovom problemu da kaže svoje pravo mišljenje o Marku Đedoviću.

- Luka neće direktno da kaže Đedoviću, a jako je direktan kad priča sa drugim ljudima, sa mnom. Ti si na početku motao priču, a tek posle si rekao, a Milan te je pitao 60 puta i Stefan je ovde ustao. Smatraš da Đedović nije Aneli prijatelj i da sve radi zarad rijalitija, to si pričao nama. On misli da te boli k*rac za Aneli, da je sve rijaliti i zbog toga se osećaš ugroženo i misliš da te nameštaju. Po tvojim reakcijama mislim da ima nešto što Aneli i dalje nije iznela - govorila je Matora.

- Ja mislim da Marko nema dobro mišljenje o Aneli, a ne znam zašto je brani, možda jer ide kod njega - rekao je Luka.

- Ne znam šta je strašno da kažeš da smatraš da Marko koristi vašu situaciju zarad rijalitija? Ja više nikad neću da razgovaram sa ovim čovekom na ovu temu jer mi bude neprijatno. Ti ne misliš kao što mislimo Karić, Terza, Ivan i ja? - dodala je Tomićeva.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Zašto Đedović kada ona dođe i požali mu se na Luku, što joj on ne kaže: ''Ajde marš tamo, rešavajte zajedno probleme''. Đedović se smeje i uživa u ovome - rekao je Ivan.

- Da li je moguće da ljudi moraju da se odvajaju od vas da bi vi funkcionisali? Problem je što vi nemaš autoritet nad njom - rekao je Mateja.

- Ona je danas rekla Đedoviću da ja hoću da je uništim. Ja ne pričam s Terzom osam dana, a ti kao njen najbolji drug pričaš s njom - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o odnosu Aneli Ahmić i Luke Vujovića, a Jeleni Ilić podigao je da iznese svoje mišljenje.

- Jelena, da li je Stefan Karić najveći problem u njihovoj vezi? - pitao je Milan Milošević.

- Pričalo se da je Luka to pisao na onom papiru - rekla je ona.

- Ovo je sramota šta je Aneli meni priredila - umešao se Luka.

- To je očigledan problem, a on stalno šalta i izmišlja. On je demantovao da je to napisao za Karića, pa je naknadno izmislio da joj je napisao da se drži Miće i Karića. Karić veruje Luki da Luka to nije napisao, ali se Luka čupa iz toga - govorila je Jelena.

Aneli Ahmić jecala je na sav glas od tuge zbog raskida sa Lukom Vujovićem. Ona je uverena da je njihovoj vezi došao kraj, zbog čefa se slomila od tuge i očaja.

- On priča da više nikad neće biti sa mnom - jecala je Aneli.

- Ma to lupeta - dodala je Slađa.

Aneli Ahmić ronila je gorka suze zbog Luke Vujovića, a Slađa Lazić je na sve moguće načine pokušavala da je uteši i smiri.

- Naravno da bih se pomirila sa njim, volim ga... Volim ga, sve što sam rekla to sam uradila sam u besu - rekla je Aneli.

- On bi se isto pomirio sa tobom - dodala je Slađa.

- Ne bi, vidim da ne bi - jecala je Ahmićeva.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi progovorio o raskidu sa Anđelom Đuričić.

- Gastoze, da li si spreman sve Anđeli da ponoviš što si rekao sinoć? - upitao je Milan.

- Da. Rekao sam da se trudim da izbalansiram kako ne bi pokvarili naš odnos, ali joj ne verujem. Kada su bile naše teme, uvek sam puštao druge da pitam šta me zanima. Jedan zatvor sam preživeo, sad već drugi i treba mi sloboda. Rekao sam da hoću da budem dobar s njom do kraja i da hoću da vidim šta je istina. Nije mi daleka druga strana i u sat vremena ću ispitati. Isto tako sam rekao da sam poljuljan i da sve može da se promeni za dva dana. Kivan sam i besan na Anđelu, osetio sam da joj nije bitan. U petak je opet bila drska i bezobrazna, zbog toga sam je pitao da li stoji iza svake svoje reči jer bi mi to pomoglo da raščistim. Ja sam morao da joj kažem neke stvari sinoć - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu oko odnosa Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić koji je na tankom ledu otkako je on priznao da joj ne veruje i promenio planove o njihovoj vezi nakon rijalitija.

- Rekao je da vrtim u krug priču, ali to su detalji oko istih događaja. Suština jeste ista jer ja da sam bila sa njim, ko je meni Gastoz u oktobru da mu ne kažem da sam bila sa Pavlom? On je sve planove promenio preko noći i ima pravo da donese takvu odluku - govorila je Anđela.

- Nije preko noći, u petak kad sam čuo kako priča rekao sam da je gotovo. Mi smo juče našli zajednički jezik, a sad to predstavlja drugačije - rekao je Gastoz.

- Tebi je trebalo da smeta dok me muvaš i svaki put kad me vidiš si trebao da pomisliš da sam bivša devojka tvog druga. Ja sam rekla da se ne uvredi, ali ovo je meni sve traženje nekog izgovora. Nisam ja bila najsjajnija i povredila sam ga, verovatno i razočarala nekim postupcima - nastavila je Đuričićeva.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi progovorio o svom raskidu sa Anđelom Đuričić.

- Sve što sam rekao na intervju, rekao sam i njoj pred svima - rekao je Gastoz.

- Sad si mi rekao da si se ohladio - rekla je Anđela.

- I sad je to rečenica koja menja sve, samo hoćeš da se uhvatiš za nešto da ga cediš. Veruj mi da ćemo mnogo brzo ovo da završimo samo ako ti okrećeš priču - rekao je Gastoz.

- Je l' si rekao da pre deset minuta da sam se ohladio? - upitala je Anđela.

- Jesam, fortaš me bre ovde kao budala. Iznerviraćeš me i oteraću te u p*čku materinu - rekao je Gastoz.

Došlo je do opšteg haosa zbog odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, nakon što je voditelj Milan Milošević otkrio šta je sve Gastoz sinoć pričao u "Šiša baru".

- Da li ne želiš da budeš sa njom jer te je lagala? - pitao je Milan Milošević.

- Ja želim da budem sa njom, ali želim da vidim da li me je lagala. Klipove ne pominjem i za to me boli k*rac. Zanima me samo da li je u sekundi mogla da me laže nešto što ćemo moći sa saznamo - govorio je Gastoz.

- On je po Pavlovim rečima, a ja tvrdim da nismo bili zajedno, skinuo devojku sa kojom je bio u vezi. Ovaj u čuo u petak da mu Pavle ništa ne zamera - pričala je Anđela.

Ivan Marinković dao je svoj sud o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Pogotovo sam na njegovoj strani ako su ovo razlozi raskida. Ukoliko poveruješ ženi bez ikakve potpore, normalno da će da te poljuljaju neke stvari. Obzirom da Gastoza znam jako dugo, ne bi me čudilo da se pomiri s njom jer on diktira ovu vezu. Čestitao bih doktoru Ivanu Marinkoviću na uspešnoj transplataciji želudca koji si morao da imaš da bi trpeo nju. Borba je između tvoje i njene zajedničke podrške i sada u ovom trenutku kod velikog dela naroda izbijaš u prvi plan sa bravo Gastoze konačno si se osvestio - rekao je Ivan.

- Kako to fanovi da misle ako ona priča istinu? Valjda ja trebam da budem donja i da ona ispliva u prvi plan? - upitao je Gastoz.

- Cela ova kompletna priča dovodi u pitanje tvoje poverenje. Pavle je sve što je trebao tebi rekao- rekao je Ivan.

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do opšten haosa zbog odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, nakon što je voditelj Milan Milošević otkrio šta je sve Gastoz sinoć pričao u "Šiša baru".

- Evo ljudino moja, Mića te podržava - rekla je Anđela.

- Samo se ti nerviraš oko komentara drugih ljudi. Mene ovo ne dotiče, ja ih ni ne slušam. Šta se hvataš za njih? Uhvati se za ono što je meni bitno, ne okreće i ne pravi me budalom - dodao je Gastoz.

- Ti si rekao da si se ohladio - poručila je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz nakon rasprave za stolom sa Anđelom Đuričić otišao je na cigaretu sa Urošem Stanićem, pa mu priznao da ne želi da raskine sa njom i da se od nje nije ohladio, iako je za stolom pričao drugačije.

- Ako je sve kako ona kaže ne trebna da se nervira nego da mi kaže "važi" - rekao je Gastoz.

- Je l' ostajete u istom krevetu? - pitao je Uroš.

- Da, sve je isto - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Stefanoviću koji je brutalno zaratio sa Milovanom Minićem.

- Ja ne želim da nju niko ne ponižava, ne znam šta joj je bilo u glavi. Mora da se fokusira na neke naše stvari i cilj koji imamo - rekao je Marko.

- Sanja ti je rekla da je klasa za tvog oca - rekao je Milan.

- Moj otac je mene ponižavao, ne ja njega. Može neko da se drži za stvar da sam ja oblatio oca, ali može neko i da se uhvati za to šta je on meni radio. Sanja nikada nije ponizila mog oca ili ga nečim uvredila - rekao je Marko.

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pitao je Nenada Marinkovića Gastoza da prokomentariše haos koji se dešava oko Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Ja razumem da ti ne razumeš prave ljubavi - rekao je Marko.

- Tebe je ona zamađijala, a mene moja neće - dodao je Gastoz.

- Druže, upucaj se u glavu - poručio je Milovan.

Nenad Marinković Gastoz prišao je i seo pored Anđele Đuričić i sa njom pokušao da smiri strasti nakon haosa koji su imali tokom "Pretresa nedelje", a ona mu je najavila ozbiljan razgovor.

- Ćao, prošlo je i rekli smo sve što smo imali - rekao je Gastoz.

- Nije, tek ćemo da pričamo. Umorna sam i mnogo sam gladna - dodala je Anđela.

- To ćemo da rešimo - poručio je Gastoz.

Anđela Đuričić žestoko je zaratila sa Lepim Mićom, te je došlo do veoma teških reči.

- Mića je otac ženskog deteta koji podržava da mu neko nešto radi sa ćerkom - rekla je Anđela.

- Mrš tamo rđo ljudska - rekao je Mića.

- Stidi se i sedi jer ti je samo to ostalo ove sezone. Neće mu lažna priča proći - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić uštinila je Jordanku Denčić kako bi se sklonila od stola dok ona priča, a ona je odmah otrčala u sobu da plače jer je zabolela ruka. Nenad Marinković Gastoz je zatražio od nje da joj se izvini, ali je ona zauzvrat krenula da je još više napada, zbog čega je Gastoz poludeo.

- Što se ne skloniš od mene? - upitala je Anđela.

- Izvini joj se - rekao je Gastoz.

- Samo sam je pitala - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najneuljudnije osobe u Beloj kući.

Treće mesto zauzela je Sanja Grujić.

- Normalno, ja sam je i navela. Ona je najneuljudnije kad izvrće priče, fokusira se na nebitne tebe, ne gleda sebe - rekla je Sofija.

Drugo mesto zauzeo je Nenad Marinković Gastoz.

- Na delu dokazano upravo. Ti mala, još jednom li mi priđeš... Rekla sam da je skloniš od mene, a ne da dopustiš da mi dobacuje - urlala je Anđela.

- Sedi dole i kriva si, sram te bilo. Sa njom ću uvek da se ližem, a sa tobom ću da razmislim - dodao je Gastoz.

Anđela Đuričić plakala je nakon emisije "Pretres nedelje", a Marko Đedović je odlučio da joj saspe istinu i lice i poručio joj da Nenad Marinković Gastoz ne može više da je gleda očima i da je to svima očigledno.

- Koji je đavo ovom čoveku? Zašto ovo radi? - plakala je Anđela.

- Ne može očima više da te gleda, to se vidi - rekao je Đedović.

- Pomiri se sa tim što ti je Marko rekao - dodala je Sandra.

Anđela Đuričić žalila se cimerima nakon sukoba sa Jordankom Denčić Džordi i sve vree ronila suze, a kad je došao Nenad Marinokvić Gastoz nastavila je da se svađa sa njim.

- Ja sam nju samo malo pomerila, a on mi je rekao da plače i da joj se izvinim, a ja sam rekla da mogu samo mrš da joj kažem jer mi se ubacuje. Mi smo se kratko svađale, on je došao, pa smo došli. Ja non stop samo govorim: "Jordanka, dosta". Da li ta žena ima bilo kakavog poštovanja? Kao da sam znala kako sam je dohvatila. Kad nešto nije fer, nije fer i nisam pogrešila... Uvek ću da budem kriva za sve, nikad nisi stao uz moju zaštitu - plakala je Anđela.

- Naravno da jesam, a ti to nisi iskoristila. Samo ponosna Anđela koja ne voli laži - rekao je Gastoz.

- Samo si tu da me kanališ - dodala je ona.

Anđela Đuričić nakon haosa koji se desio tokom emisije "Pretres nedelje" osamila se na svom krevetu i počela da plače na sav glas.

Ona nije mogla sebi da dođe od očaja i tuge, pa je bez prestanka ronila gorka suze i izgubljeno gledala samo u jednu tačku.

Marko Stefanović i Mateja Matijević porazgovarali su o Markovoj situaciji sa ocem, te ga je Mateja posavetovao da nije trebao ništa da spominje na televiziji.

- Pet meseci si stavljao tu temu da može svako da ti opljuje oca. Kako si reagovao kada si saznao za to? - upitao je Mateja.

- On je meni rekao da je u mene ulagao i da je došlo na naplatu - rekao je Marko.

- To je onda loš otac. Šta si ti njemu rekao na to? - upitao je Mateja.

Marko Đedović pokušao je da smiri Anđelu Đuričić koja je bila van sebe nakon haosa u emisiji "Pretres nedelje", a onda je došao do zaključka da ju je Nenad Marinković Gastoz samo koristio zarad rijalitija.

- Nemoj da se nerviraš - rekao je Đedović.

- Ne mogu da svarim neke stvari - dodala je ona.

- Ovo je katastrofa, ispada kao da si bila do j*ja za rijaliti i sad kući - pričao je Marko.

Nenad Marinković Gastoz spremio je večeru i sačekao da Anđela Đuričić dođe, kako bi se nakon haosa umirila, ali je ona nastavila da mu drži slovo zbog karambola koji je nastao sa Jordankom Dendčić Džordi.

- Što ne jedeš sa Jordankom vi ste drugari, a ja vam kvarim odnos i sram me bilo kakav sam čovek? Priznajem da sam ti rekla mrš, a zašto me sad čekaš? Nisam gladna, najela sam se g*vana za tebe, mene i svakoga. Ništa mi ne znači palenta, najela sam se g*vana poslednjih sat vremena. Da li si video sebe pre i šta si meni izgovarao i kako si se ponašao? Ne razumem. Šta će meni da predstavlja ovo da pojedem? Ima da mi izađe na nos. Izgleda da ti nisi svestan. Evo ja ću da sednem i da pojedem ovo, a da li će to da povuče sve što si ti rekao? Što si me zvao? Gukni, ne razumem - govorila je Anđela.

Anđela Đuričić odlučila je da priđe Nenadu Marinkoviću Gastozu i Jordanki Denčić Džordi u dvorištu Bele kuće, kako bi njoj očitala lekciju zbog haosa koji se desio tokom emisije "Pretres nedelje" jer smatra da je ona ispala kriva, što je jako iznerviralo Gastoza.

- Da li je fer ako ti kažem 10 puta? - pitala je Anđela.

- Nije, trebala sam da ućutim - rekla je Džordi.

- Da li misliš da ti govorim za tvoje loše? - pitala je Đuričićeva.

- Zašto je bilo teško da joj se izviniš? - pitao je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz legao je u krevet besan kao ris, a Anđela Đuričić je odmah počela da mu se pravda kako nije uštinula Jordanku Denčić već je u trenutku besa samo zakačila. Gastoz ovo nije mogao da sluša, te je ucenio da će izaći iz kreveta, a kako će se ova situacija dalje odvijati, ostaje nam da saznamo.

- Naravno da je nisam uštinula - rekla je Anđela.

- Stvarno? - upitao je Gastoz ironično.

- Vi pričate da sam je gurnula, pipnula je nisam - rekla je Anđela.

Autor: S.Z.