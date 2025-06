Tenzija na vrhuncu!

Tema današnje debate je: Da li uvek treba biti ciničan i ne očekivati ništa ili ostati razočaran. Reč je dobila Jovana Tomić Matora.

- Ja ne ulazim u vezu sa tim da ću biti razočarana. Daš svoje poverenje i to što možeš od sebe, a to da li ćeš biti izigran zavidi od te osobe. Uvek sam govorila sebi kad se to desi: "E da mi je bila ona pamet...". Nismo svi isti. Neko može da bude takav, neko vidi istinu, a veruje u laž. Tražim krivca u meni. Imala sam problem što sam sebe uvek krivila jer mi se u porodici desila tragedija i sebe sam krivila iako nisam imala veze sa tim. Vukla sam to da budem ta paćenica da molim da neko ostane - rekla je Matora.

- Da li su tvoja očekivanja realna? Da li je ralno da uđeš sa turdnom ženom u vezu i da očekuješ? - pitao je Marko.

- One uđu sa mnom i obećavaju mi. Sve jetop dok imaš interes, ali onda ide peračina i onda se tu razočaran. Sve su svesno birale, nisam nikoga terala. Njihove majke su podržavale, pa ajde da se peremo, nema veze. Meni je to normaln sled. Kako da izađeš iz nečega, prati ih loš epitet. Već to ide po šablonu. Mene to ne pogađa, više je to njihova sramota. Dragana ti si sebi dopustila da budeš sa Matorom koju prate priče, pa ti si birala. Razočarana sam u Stefani, ali ne kao emotivnog partnera, ne smatram da sam je prevarila. Da li je vredno da me prati da sam je je*ala sa bratom? Koju pravdu ona isteruje tačno. Prema Aniti sam bila jako sujetna prošle godine. Jedine tri osobe sa kojima sam ušla u vezu, vezu sa željom da supe su Sanja, Anita, Stefani i sad Dragana. Sve ostalo su bile sprdnje - ispričala je Matora, pa se osvrnula na porodice:

- Ovde nemam želju da budem takva. Šta će meni dobro da donese ako ja oblatim njenu porodicu?! Ja ništa nisam rekla za njenog brata nego sam je samo pecnula. U želji da me poraze neću reći Munji recimo da je i njemu tata bolestan. Nekako mi je premorbidno da sebi dopustim da je gazim, a da sam svesna da sam učestvovala u tome za njihovo dete. Drago mi je što sam ovakva. Rekle smo i ako ne budemo u odnosu da nikad nećemo dozvoliti... Ja sam u Stefani imala poverenje jer sam milsila da nije loš čovek. Mi imamo samo njene stavri koje su za nas. Prvi put se sad susrećem, nikad mi se nije desilo ovako nešto. Da sam ja udarila nekoga u stomak u osmom mesecu, nemoj da me zaje*avaš?! Da li misliš da je meni bitno da li će Konstantin biti Dujković ili NN, šta to meni menja stvar?! - rekla je Matora.

- Sama si pričala da si htela da idete u Holandiju. Došli smo do toga da je nije udarila pesnicom, nego je priznala da je udarila u stomak. Podržavam pranje, ali ništa nije istina od ovoga. Za života vam neću oprostiti što nisam bio sa ženom ili što bar nisam znao da ću biti otac - ubacio se Munja.

- Apsolutno sebe ne krivim više. Žao mi je samo što nije bila vredna ničega da ovo uradim sa njom. Molila me da se pomirimo, ali ne mogu da shvatim da se povređena osoba pomiri sa osobom za koju je pričala sve najgore - rekla je Matora.

- Ja znam da Draganu ovo očekuje napolju. Moje dete očekuje da ima oca i majku - rekao je Munja.

Autor: A.Anđić