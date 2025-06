BILA JE PRIMER SNAJKE KOJU SMO HTELI DA ZADRŽIMO: Miki Dudić progovorio o Pejinoj bivšoj devojci, pa priznao da li treba oprostiti Eni! (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga" voditelji Stefan Kandić Kendi i Joca Novinar ugostili su Mikija Dudića.

Miki Dudić progovorio je o emotivnom odnosu svog brata Jovana Pejića Peje i Ene Čolić. Oni su u poslednje vreme imali jako turbulentan odnos, međutim poslednjih dana su odlučili da spuste loptu i pronađu zajednički jezik, evo šta je Miki imao da kaže:

- Ja nisam mišljenje nešto promenio. Drago mi je što su spustili loptu. Očekivao sam da će biti svađa, ali nisam očekivao da će biti fizičkih... Od ljubavi do mržnje je tanka nit. Ne mogu da oprostim to vređanje, neke greške što se ponavljaju. Neko ko pogreši treba da se pokaje i kad pogreši, a ne da bude dominantan u tom negativnom smislu. Spominjanje majke, porodice, sa reči se prešlo i na dela. Ja ne stavljam porodicu na prvo mesto i da smo važniji od drugih porodica, ali je privuklo pažnju. To je bilo izazov neki Eni Čolić. Onda se desi reakcija Pejina i kontra efekat. Mislim da se oni ne bi ni smuvali u spoljnom svetu - rekao je Miki, pa se osvrnuo na njihovu budućnosti van rijalitija:

- Ja sam uvek za to da treba praštati ako ima za šta da se prašta i ako ima neke nade, ako se neko promeni. Jovan je imao nekih greški, ali nije išlo do te mere. Nema prostora za nešto više. Ovo će mu značiti da sazri. Dosta ima i mojih emotivnih sličnosti koje sam prepoznao, a to nisam imao prilike da vidim i da upoznam da poseduje te neke emocije. Treba mozak da preovladava, emotivno je rastrzan - rekao je Miki, pa otkrio kakve su bile Pejine bivše devojke:

- Ja sam upoznao njegove dve ili tri bivše devojke, koje su bile ozbiljna veza i koje je dovodio kući. Ta njegova jedna devojka je bila primer snajke koju smo hteli da zadržimo. Kad nije suđeno onda se ne dogodi prava stvar do kraja - ispričao je Miki.

Autor: A.Anđić