NJIHOVO ORUŽJE SU REČI: Sloba Josipović ubeđen da su Gastoz i Pavle zajedno dogovorili uništenje Anđele Đuričić, pa Miki dokrajčio Nenada! (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga" voditelji Stefan Kandić Kendi i Joca Novinar ugostili su Mikija Dudića i Slobu Josipovića.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz poslednjih dana su pod budnim okom javnosti. Nakon ljubavnog brodoloma koji su doživeli i i niza laži u koje se uplela Anđela zbog navode afere sa Pavlom Jovanovićem, Miki Dudić i Sloba Josipović izneli su svoj sud.

- Iskusno je naveo Anđelu sve od samog čina upoznavanja i njoj je sad jako teško da se izvuče iz svega. Ne treba zaboraviti da je u nekim izjavama prvo govorio Gastoz, a Anđela je bila neko ko potvrđuje. Ona je bila jako pogubljena i nije dala nikome da joj priđe, imala je jako tešku sezonu iza sebe. Od Desanke Maksimović došli smo do Desanke Šakić. On je partner za nepoželeti, nekim svojim izjavama, poniženjima i i flertovanjima više povredi Anđelu nego neko sa kim je u sukobu od prvog dana. Šta je bilo potrebno Pavlu Jovanoviću da govori o Anđeli? Jedino da nekome pomogne ili odmogne. Pomogao je Gastozu, a odmogao Anđeli, na kraju će Gastoz ostati žrstva. Setite se da je govorio da ne zna kakav je ona odnos imala u šestici, a onda vidite da je ovde analizirao i davao komentar na njene postupke. On se vrlo iskusno poigrao sa Anđelom. Ne mogu da zaboravim kakva je ona bila kad se tek pojavila. On kao da se sa njom šali - rekao je Sloba, pa se osvrnuo na njen odnos sa Pavlom:

- Mala je granica između prijateljstva i ljubavi. Mislim da nisu bili u vezi. Pre će biti da je bilo prijateljstvo sa benificijama. Jako je ružno da blatiš nekoga ko se jako fino pokazao u ovoj sezoni, znači da je cilj da blatiš nekoga. Mislim da oni idu ciljano zajedno, da su okrenuli oružje ka Anđeli. Njihovo oružje su reči. Rafalnom paljbom udaraju po Anđeli. Gastoz nije neko ko je od juče u rijalitiju. Gotovo sam siguran da je u njoj video najbolju konkurenciju za prvo mesto. On ništa ne radi slučajno. Onaj ko ponovo uđe ušao je sa ozbiljnim ciljem. Neko je ko voli pobede. Ona je svesna toga. Svesna je i činjenice ako mu ne bi dala šansu da bi je rastrgli u kući kao hijene - rekao je Sloba.

- Gastoz je agresivan u poslednje vreme. Verovatno mu je stalo do prvog mesta. Mada mislim da mu je to više zbog nekog uspeha ili ega, ide mu taj rijaliti. Bio je i na Jovana onako agresivan. Možda se sad izdešavala situacija da ga je video kao nekog od favorita. Više se postavio konkurentno pa je izašao neki bes - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić