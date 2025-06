Sofija zakuvava s osmehom na licu i ne staje: Eni Čolić totalno pomutila razum, ona ne zna šta je snašlo! (VIDEO)

Ena ne krije sreću!

Sofija Janićijević i Sandra Obradović poželele su da urade tajni zadatak i da smeste Luki Vujoviću, Eni Čolić i Aneli Ahmić. Naime, Sofija je ostavila Eni Čolić pivo ispod jastuka, kako bi ona pomislila da je od Luke Vujovića, što je i uzela kasnije.

Sada je Ena Čolić došla do Sofije s pivom i zahvalila joj se, a Sofija nije prestajala da kuva čorbu, već je i smislila novu priču:

- Ja sam pušila, on je došao i zamolio me da ti stavim. Dao mi je i rekao: ''Stavi ispod jastuka'', kad došla ova kravetina i on pobegao - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić