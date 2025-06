Anđeline sumnje se obestinile: Gastoz ne može da odoli Sofi, ponovo pokazao koliko mu je stalo do nje! (VIDEO)

Definitivno kraj između njega i Anđele?

Nenad Marinković Gastoz nakon žurke otišao je do svog kreveta kako bi uzeo hranu da spremi doručak, a tu je sreo i Sofi Tikačenko, kojoj nije mogao da odoli već je odmah ušao u konverzaciju s njom i dao joj do znanja da je obožava.

- Sofi, gde si? - upitao je Gastoz.

- Evo, bole me noge užasno - rekla je Sofi.

- Što? - upitao je Gastoz.

- Od cipela - rekla je Sofi.

- Kojih? - upitao je Gastoz.

- Onih roze cipela. Ima pet prstiju: Ima palac, pokazivač, srednji prst, no name prst i mali prst. Sve to ima na nogama - rekla je Sofi i smejala se.

- Obožavam te majke mi - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić