POSLE OVE NOĆI U ELITI VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO: Sofija napravila karambol u vezi Anđele i Gastoza, Ena i Peja žestokom akcijom proslavili POMIRENJE!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju "Elita" održana još jedna žurka, a za lud provod bili su zaduženi pevačica Milica Jokić, pevač Amar Čegić Čega i naravno DJ Neba.

Milica Jokić je na samom početku otpevala svoju novu pesmu, a potom je zapevala i Cecin veliki hit "Kad bi bio ranjen", a učesnici su sve vreme pevali s njom i đuskali.

Sofija Janićijević i Sandra Obradović otišle su kod Drveta mudrosti kako bi zatražile alkohol, ali i tom prilikom otkrile tajnu. Sofija je otkrila da je Anđela Đuričić ljubomorna na nju i da je neće odvojiti od Nenada Marinkovića Gastoza.

- Moram da ti kažem da sam se danas iznervirala jer me Anđela danas po četvrti put negativno provukla. Ona misli da se Gastoz i ja muvamo i zato moram da ti priznam da je Anđela ljubomorna na mene i da sam ja sledeća meta koju ona želi da skloni od njih dvoje. Jako mi je to zasmetalo i postalo odvratno. Ja stvarno ne gajim nikakve emocije prema njemu, ali je jako vidljivo koju ona doze ljubomore ima prema meni - rekla je Sofija.

Luka Vujović i Ivan Marinković otišli su do Drveta mudrosti kako bi saopštili zadatak koji su smislili da urade i iznerviraju Aneli Ahmić, a Drvo je ovog puta prihvatilo zadatak.

- Drvo, hteo bih da te zamolim nešto. Ja želim da nam pustiš ljubavni klip mene i Aneli pošto su svi parovi dobili. Voleo bih da svima pokažemo našu ljubav, ali i da njoj i sebi pokažem šta možemo da izgubimo zbog naših gluposti i sitnice. Meni bi puno značilo, pogotovo što je sada njoj stresan period. Ja ću tu da napravim ozbiljno fejk svađu sa Ivanom i mi želimo da vidimo šta će se desiti nakon toga, odnosno njena reakcija - rekao je Luka.

Sofija Janićijević večeras je bila sa Sandrom Obradović kod Drveta mudrosti, gde je raskrinkala Anđelu Đuričić, a potom je tražila i nagradu za zadatak koji je osmislila. Naime, ona je predložila da zakuva Aneli Ahmić tako što će ostaviti pivo Eni Čolić ispod jastuka, te joj tako preneti da je to ostavio ni manje ni više, nego Luka Vujović.

Sofija se odmah bacila na zadatak, te je sačekala da nema nikoga, a potom je i ostavila pivo ispod Eninog jastuka, a kako će Ena i Luka reagovati, ostaje nam da ispratimo.

Sada je Ena Čolić došla do Sofije s pivom i zahvalila joj se, a Sofija nije prestajala da kuva čorbu, već je i smislila novu priču:

- Ja sam pušila, on je došao i zamolio me da ti stavim. Dao mi je i rekao: ''Stavi ispod jastuka'', kad došla ova kravetina i on pobegao - rekla je Sofija.

Danijel Dujković Munjez prišao je uplakanoj Stefani Grujić i pokušao da porazgovara s njom, ali je ona histerisala iz sveg glasa i molila ga da se skloni od nje, što on nije mogao da prihvati.

Milena Kačavenda prišla je Anđeli Đuričić, te je tako šaputala s njom o Gastozu koji je stajao sam za šankom. Naime, Milena je pokušala da ih pomiri, no, međutim, Anđela je držala do sebe.

- Zbog mene nema šta, ja sam lagana. Mene baš briga, ja sam mu sve dala, jedino on, ja neću da priđem, ja se ne svađam s njim, nego oni pokušavaju - rekla je Anđela.

Marko Đedović i Stefan Karić otišli su kod Drveta mudrosti kako bi predložili da se odgrade od Aneli Ahmić i Luke Vujovića sutra javno na radiju.

- Drvo, nas dvojica smo došli na neku ideju. Pošto smo mi krivi večito za sve, a vidimo da su Luka i Aneli sad u boljem odnosu. Mislili smo da odemo na radio i da se ogradimo od njih i da prestanemo komunikaciju s njima kako bi videli njihovu reakciju - rekao je Đedović.

- Ja sam rekao da ću se svakako povući, ali dobro - rekao je Karić.

Sofija Janićijević osamila se sa Borom Terzićem Terzom sa idejom da urade zajedno zadatak koji su oni osmislili, te su tako obavili razgovor o njihovom odnosu i svemu što su do sada uradili.

- Ovde je Ena opipljiva stvar, mogli bi Enu malo, možeš ti Enu, a koga bih ja mogla?! Gastoza?! Da joj daš pivo, da joj sipaš, da se vidi i ja isto Gastozu, da napravimo tako neki cirkus - rekla je Sofija.

Dača Virijević, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica saopštili su Drvetu mudrosti kako žele da imaju svoju radio-emisiju.

- Drvo, mi smo smislili da sutra stigne pismo u kom ćeš saopštiti da će sutra voditelji biti Bebica, Teodora i ja. Mi ćemo im postavljati neprijatna pitanja i raskrinkaćemo ih sve - rekao je Dača.

- Naprimer šta kažu na to što Sofija opet flertuje sa Gastozom - rekla je Teodora.

- Imam jedan predlog. Šta mislite o tome da sutrašnja radio Amnezija bude regularna emisija u redovnom terminu i da taman kada pomisle da je emisija gotova, vi ćete dobite svoju radio emisiju - reklo je Drvo.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza otišli su kod Drveta mudrosti kako bi zatražili tajni zadatak da unište Anđelu Đuričić i Jovanu Pejića Peju, ali su im emocije preovladale i nisu uspeli da se iskontrolišu, zbog čega je Terza javno zaprosio Sofiju.

- Drvence, smislili smo zadatak da Terza sipa pivo s Enom i igra s njom, a da ja odem sipam Gastozu pivo i krenem da igram s njim, pa nek mu ljubomorna devojka izludi - rekla je Sofija.

- Da li možemo da osmislimo svađu Terza i ja da nas izbacite odavde i vi nas izbacite, a ustvari odemo u Spa centar, za koji niko neće znati - rekla je Sofija.

- Hajde ovako. Ukoliko stvarno bude neviđena svađa u subotu, odmah ćete otići u Spa centar. Ukoliko bilo koji učesnik sem vas dvoje sazna, sem što nećete otići u Spa centar, bićete i kažnjeni - reklo je Drvo.

Pri samom ulasku u kazino, Terza je poleteo kod Ene koja je stajala za šankom, te joj je tako sipao pivo, a potom sve vreme obitavao oko nje.

Sofija se takođe odmah bacila na zavođenje Gastoza, a on prvobitno nije hteo ni da čuje pivo, koje je posle i uzeo. Gastoz nije bio raspoložen za flert sa Sofijom Janićijević, već se sam sklonio i seo na šank kako bi uživao u muzici i dobrom provodu ove noći.

Sofija Janićijević dobacila je Nenadu Marinkoviću Gastozu kako je on dečko kom se ona udvara, a po svemu sudeći on više nije imao kočnicu i otvoreno je počeo pred svima da flertuje s njom, pa je čak u jednom momentu i uhvatio za ramena otpozadi.

Luka Vujović i Aneli Ahmić osamili su se u dvorištu i popričali o svom odnosu, a Luka je hteo da sazna da li Aneli ima poverenja u njega i da li ona smatra da bi je on prevario kada bi izašao u klub i sreo bivše devojke.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza osamili su se kako bi popušili cigaru, a Terza nije izdržao da Sofiji ne prebaci što je nazdravljala sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, zbog čega ga je ona iskulirala odmah.

U jednom momentu je Terza ščepao Sofiju i nikad slađe je poljubio, a da li ovo znači da su se konačno pomirili ili je pak nešto drugo posredi, ostaje nam da saznamo.

Luka Vujović i Aneli Ahmić večeras su vodili razgovor o njihovom odnosu, te su tom prilikom ustanovili da jedno drugom ne veruju 100 odsto, te i da među njima nema poverenja.

No, međutim, oni su sve to stavili po strani, te su rešili da dokažu da ljubav u njihovom slučaju pobeđuje sve, te su tako stali nasred dvorišta i tom prilikom se ljubili kao da sutra ne postoji.

Anđela Đuričić pomislila je da će Nenada Marinkovića Gastoza obuzeti emocije kada popije i da će se pomiriti s njom, kao što je to bio slučaj ranije, ali ipak ništa od toga. Obzirom da je on večeras otvoreno flertovao i sa Sofijom, čini se da je donela odluku da podhitno nešto preuzme i ne pusti Gastoza da ode od nje tako lako.

Ona je u jednom momentu počela da meša kukovima nasred kazina očekivajući da će tako namamiti Nenada Marinkovića Gastoza, koji je ovog puta nije ni pogledao.

U jednom momentu Anđela je pustila suzu, a mnogi su posumnjali da je zbog teksta pesme koja je u tom momentu puštena.

- Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju - glasi tekst pesme.

Borislav Terzić Terza priznao je Milovanu Miniću da ga ponovo hvata ludilo za Sofijom Janićijević, kao u početku, zbog čega su Milovan i Sofija odmah počeli da se cerekaju i da se pitaju kad ga je ludilo za Sofijom uopšte prošlo.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza cele noći su zbijali neslane šale na svoj račun, a potom su se pridružili Milovanu Miniću koji je hteo da im ispriča najsmešniju scenu njih dvoje koju je pogledao dok je ''Elitu 8'' pratio od kuće. U tom momentu, Sofija je pomislila da je to scena kad nju Terza nosi na leđima i pokušala opet da skoči na njega, a potom se srušila kao sveća i počela da se cereka.

Anđela Đuričić cele večeri na žurki je potpuno utučena zbog odnosa sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, te ga sve vreme pratila šta radi i gde je, dok on s druge strane, čini se nikad više uživa.

Naime, kako su se emotivne balade nizale, Anđeli je bilo sve teže, a dok je Gastoz stajao pored DJ Nebe, ona je bila na tik od njega, te se činilo kao da su sve bliži jedno drugom, a zapravo, sudeći po reakcijama, sve dalji.

Dragana Stojančević i Jovana Tomić Matora ranije su izašle sa žurke, te su se polagano pripremile za spavanje, no, kako nije vreme za spavanje, njih dve su rešile da leže u krevetu.

Anđela je čula pesmu ''Devojka tvog druga'' i skočila kao oparena da igra. Ona je iz sveg glasa pevala sledeće stihove, a da li je ovo još jedna provokacija za Nenada Marinkovića Gastoza, ostaje nam da saznamo.

Anđela Đuričić ostala je među poslednjima u kazinu, te je za sam kraj otpevala pesmu: ''Soba 501'' i umalo se slomila na ove stihove. Ona je ovim potezom jasno stavila do znanja da pati za Gastozom.

Nenad Marinković Gastoz nakon žurke otišao je do svog kreveta kako bi uzeo hranu da spremi doručak, a tu je sreo i Sofi Tikačenko, kojoj nije mogao da odoli već je odmah ušao u konverzaciju s njom i dao joj do znanja da je obožava.

Nenad Marinković Gastoz kulirao je Anđelu Đuričić cele noći, a sada je rešio da joj se prvi put obrati i s njom pronađe zajednički jezik. On je pravio doručak za Anđelu, Jordanku Denčić i sebe, te je hteo s njom da se konsultuje šta da doručkuju.

Jovan Pejić Peja došao je kod Ene Čolić u izolaciju, te je legao u njen krevet, a potom su proćaskali.

- Je l' si mogao da zaspiš sinoć?! Eto ti, vidiš, preumoran ne možeš da zaspiš. Nisi mogao da zaspiš jer ne možeš bez mene da spavaš, znaš i sam da je tako - rekla je Ena.

Nakon nekoliko trenutaka Ena i Peja su se zavukli pod jorgan, a čim se svetlo ugasilo, njih dvoje su započeli s vrelom akcijom kojom su, može se zaključiti, ozvaničili pomirenje, iako su govorili da se nikada neće pomiriti u rijalitiju.

Nenadu Marinkoviću Gastozu se nije dopalo što je Jordanka Denčić noćas komentarisala stajling Uroša Stanića, te joj je sad održao predavanje da će moći lagano da se skloni od nje ukoliko bude nastavila tako da se ponaša.

- Jordi, stvarno ne j*beš živu silu. Voleo bih s tobom da blejim, ali ako sam mogao da se pomerim od devojke u koju sam zaljubljen, od tebe tek mogu. S tobom pričam drugačije, od tebe ništa ne očekujem. S tim istim Urošem si pravila iznenađenja meni i Anđeli, a sada ti je on najveći p*der. Nije prvi put obukao ovo odelo, nego treći. To što je on p*der, ne ulazi u moje dupe. To što on neće da ima decu, ne znači da nećemo ti i ja. Je l' razumeš? Jako je ružno - rekao je Gastoz.

Luka Vujović osamio se s Aneli Ahmić, te joj je tom prilikom održao predavanje, o njihovom odnosu i o odnosu dvoje zrelih ljudi koji su u vezi.

- Kako može on njoj to da radi ili ona njemu, ako se vole?! Volim te je velika reč, baš velika reč. Povredila si me milion puta i uvredila, i ja tebe i ti mene, ali sam te zavoleo. Zavoleo sam to tvoje i naše i što možeš da daš kada nema tih stvari...Rizikuješ da izgubiš, tako se posvađaju dva prijatelja oko sitnice, krene ovom iza leđa, ovaj čuje i puče prijateljstvo. Tako je i u ljubavi. Da smo od početka ti i ja bili zajedno, bilo bi sve super. I ja sam sve pogrešio, da sam bio zadovoljan onim što imam ne bih nikada bio s tobom, ali nisam, nije me ništa ispunjavalo, osim tebe - rekao je Luka.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza osamili su se ispred kuće Odabranih i popričali o svom odnosu, te je on iznova počeo da upoređuje sebe sa ''Sofijin bogatašima'', zbog čega je ona umrla od smeha.

Autor: A. Nikolić