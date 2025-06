Priredili im deveti krug pakla: Đedović i Karić se ogradili od Luke i Aneli, Stefan pukao od haosa koji se desio i priznao SVE! (VIDEO)

Njihove odluke dovele su ljubavni par do ludila!

Voditelji radio-emisije "Amnezija" Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Stefana Karića, Ivana Marinkovića i Mateju Matijevića. Stefan je sinoć bio ko Drveta sa Markom Đedovićem i rekao da će se ograditi od Luke Vujovića, što je sad i uradio.

- Rekao sam da ću da se odvojim od Luke i Aneli kad se pomire, sad je trenutak da se odvojim od njih. Pozdravam ljubav i ne želim da narušavam nečiju sreću i da budem sutra opet u temi sa jednim od mojih najboljih prijatelja i da on ljubomoriše na mene. Neću da dolazim u neprijatne situacije i biće ovako do kraja, a napolju se nadam da ćemo biti dobri. Aneli me je uvredila sa onim sa Dačom. Nisam se naljutio samo hoću da se disanciram - rekao je Stefan.

- Ti se slažeš? Evo Luka i ja nećemo da se pomirimo, mi sad ovde ispadamo krivcu. Ja sam razočarana kako Stefan sad priča - dodala je Aneli.

- Ja se slažem sa Stefanom. Nećemo ni ti, a ni ja da se družimo jer je to vaš problem - ubacio se Đedović.

- Ivane, ti si rekao da Luka koristi Stefana. Meni ovo on napolju sigurno ne bih rekao. 30 dana ja pre biram da se družim sa Stefanom, a ona se Đedovićem i sa njom neću reč da progovorim - rekao je Luka.

- Ne, Aneli je ovo shvatila kao ultimatum. Ja ne želim da budem krivac, a onda i ne dajem ultimatum - dodao je Karić.

- Tvoj životni problem je šta Aneli priča sa mnom i evo nema kod koga. Koji ćemo mi vama k*rac kad će vama da bude lepo bez nas? - rekao je Đedović.

- Da li treba da dozvolim da se prijatelj ograđuje? - pitao je Luka.

- Posle se čudiš što se ljudi sklanjaju, a ti prevrćeš reči. Ja sam samo ponovio tvoje - dodao je Marko.

- Mene je više uvredilo jer sam ja krivac te veze nego jer si ti mene kao koristio... Meni to smeta, ne želim da me neko koristi u svađi sa tobom i da se posvađamo zbog gluposti - poručio je Karić.

- Nikad ne možemo da se posvađamo - dodao je Luka.

- Moje mišljenje je da je ovo najbolji potez i ne želim da utičem na sreću svog druga. Ja da sam bio pametan, kao što znam da posavetujem i da sam primenjivao za sebe verovatno bih sad bio u braku sa petoro dece. Ja sam možda Luki loš savetnik i ne želim da budem taj neko. U svakom slučaju je nezahvalno. Luka zna moje mišljenje o njegovoj vezi i mi kao treba da nastavimo da se družimo - nastavio je Stefan.

- Ja nikad nisam namerno koristila situaciju za Stefana, samo sam se možda pogrešno izražavala. Samo sam htela da kažem da ima manire i da je kulturan dečko - pravdala se Aneli.

- Ti si radila inat - rekao je Terza.

- Vi koristite sad ovu situaciju i ograđivanje od Luke da bih ispala ja... Stefanu je očigledo smetalno jer mu se Luka jada. Obojica se ograđuju... Luka će ovde da bude nervozan i to će sve biti po meni. Luka i ja ćemo da pričamo posle radija i donećemo odluku. Vi se sad igrate rijalitija - govorila je Ahmićeva.

- Rešen problem, Aneli se ograđuje od svog prijatelja, a Luka se bori - dodao je Đedović.

- Ja ovo neću da radim, bio je zadatak da se ogradimo. Neću da se opredeljuješ - priznao je Karić.

- Stefane, ja sam bio ciničan kad sam rekao da sam te koristio - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić