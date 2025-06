Milica Veličković ga ne ostavlja na miru: Uroš Rajačić obelodanio sve detalje njihovog novog kontakta, evo da li su se pomirili! (VIDEO)

Šok!

Uroš Rajačić bio je gost u emisiji ''Pitam za druga'' kod voditelja Joce Novinara i Stefana Kandića Kendija, te je tom prilikom progovorio o svojoj ljubavi sa Milicom Veličković i otkrio da li postoji šansa da svom odnosu daju još jednu šansu.

- Uroše, šta se dešava sa tobom i Milicom? - upitao je Joca.

- Rekao sam vam da ne želim više o tome da pričam i da se ta tema poteže, ali nažalost hoće. Milica je opet počela da se uključuje i pisala mi je šta je pisala, dovodi me u situaciju da opet moram da pričam o tome. Moje iskreno mišljenje je da ona jeste htela da se to zna i priča, ali mi se nismo dogovarali šta ću ja da pričam. Mislim da je ona htela na neki njen način to da iznese u javnost i ne dopada joj se što sam ja to uradio. Ona je pre neki dan okačila stori sa stihovima: ''Tajna veza je glavna tema'' i ja vidim njenu ponosnu facu jer njoj to imponuje. Njoj je bilo drago što se o nama pisalo - rekao je Uroš.

- U kakvom ste vi sad odnosu? - upitao je Joca.

- Nismo ni u kakvom odnosu, osim što se ona uključi kod mene u lajv i tu nešto piše. Ja sam totalno batalio priču o njoj, ali me ona svojim budalaštinama koje priča dovodi u nezgodnu situaciju. Žene pokušavaju da naprave sebe boljima od onoga što jesu. Ona dok je pričala, to je bilo baš u redu. Svi me pitaju: ''Da li ste zajedno ti i Milica'' i ja izbegavam da pričam o tome, a ona kaže: ''Jesmo'' - rekao je Uroš.

- Da li ste se čuli nakon tvog gostovanja na TV Pink? - upitao je Joca.

- Jesmo naravno, ali ništa od toga. Ništa više neće biti od toga jer ja ne dozvoljavam neke stvari u životu nijednoj ženi i to je to. Ona ušla kod moje drugarice Sare u lajv i piše joj: ''Najlepša si'', a za istu tu Saru mi ljubomorisala pošto sam ja govorio Sari da ću je voditi da se venčamo - rekao je Uroš.

- Ona i dalje tebe prati u stopu? - upitao je Joca.

- Mislim da njoj nije stalo do mene, više mislim da je ona dosta emotivno polupana, ali prosto neki način izražavanja koji je imala sa mnom i tu neku bliskost, ima i s drugim ljudima. Ona traži sigurnost po svaku cenu u svakom muškarcu - rekao je Uroš.

