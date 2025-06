Jezikom seče kao sabljom: Karić sklopio sve kockice o Anđeli i Gastozu, pa shvatio da mu je Pavle bio samo izgvoor da je ŠUTNE! (VIDEO)

Surovo iskren!

Stefan Karić stigao je u Rajski vrt, a sa Drvetom je komentarisao sva aktuelna dešavanja, a prvo je počeo od odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Njihov odnos mi je uvek interesantna tema, kome treba verovati, a kome ne, ko je folirant, a ko ne. Neka stvari koje sam pričao počinju da se dešavaju, ne mogu da kažem da mi je drago da sam bio u pravu, ali sam rekao da njihova veza neće doživeti kraj rijalitija. Njihova reakcije što se tiče raskida nisu prirodne, a možda su potvrdili da nisu imali iskrene emocije i da su bili rijaliti priča, ali hvala i na tome jer smo imali šta da komentarišemo. Neko prelaženje preko nekih stvari mi nije bilo jasno, postupci, nepoštovanje i to sam komentarisao i govorio da ne verujem u njihovu ljubav i ne pokazuju da je snažna - govorio je Stefan.

- Zbog čega nisi verovao? - pitalo je Drvo.

- Anđela je prelazila preko nekih stvari koje mi nisu jasne, posle sam čuo da je Zvezdanu prešla preko prevare, a nisam je takvu upoznao. Normalno je da te tako neke stvari povrede, isto tako taj neko ko radi takve stvari ne može da ih radi ako ima emocije. Stalno pričam da je fejk, ali da kažem da nije jako kao što predstavljaju. Možda su se svideli jedno drugome, ali da je toliko emocija i ljubav kakvu nismo videli u to ne mogu da verujem. Više mislim da je bilo hemije i strasti koja je prošla. Anđela je svesna ko je Gastoz i kakav je njegov život, kakvo je njegovo ponašanje, afteri, žurke i mislim da dečko nije sazreo. Anđela se nama predstavila kao devojka koja je čedna, a možda i ona to isto voli - pričao je on.

- Ti misliš da Pavle nije razlog ovoga što se dešava? - dodalo je Drvo.

- Ne, mislim da se samo čekalo nešto da se uhvati da može da se odvoji od nje. Ona i da jeste i da nije bila sa Pavlom bio bi sa njom i tako je rekao, ali mi nije jasno ovo ponašnje samo jer ga je lagala. Ako je već ona lagala kako se nije zapitao zašto mu nije poslao čestitku? Svestan je svega i samo je tražio razlog da se odvoji. Sad pokušava da se izvuče i kaže da smo se mi uhvatili za reči. Oni daju materijal da mi možemo da prosudimo šta jeste, a šta nije - rekao je Karić, a onda prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Ona se juče smeje jer je Asmin raskinuo sa Stanijom, Luka preko svega toga prelazi. Nikad ga nije branila i kad je krvi i kad nije, a normalno je stati uz partnera. Mislim da traži u sebi krivca za njeno ponašanje. Čemu onda veza? Verovatno imaju svoja neka opravdanja. Ja ne verujem više nikome ovde što se tiče svih situacija i mislim da niko nema stav i kataker i da ništa nisu pokazali. Ja sam skrenuo pažnju Luki, nemam pojma da li mu sve ovo prija, a on mi je čak rekao da živ ne bi prešao preko nekih stvari i da e isključivo sa njom bio dobar zbog toga što se desilo oko trudnoće, a izgleda da je sve to bio izgovor. Teško mi je da gledam da moj drug takve stvari prihvata i da ga gledam u takvim situacijama kad doživljava slomove, ali ako je to njegova sreća podržavam - dodao je Karić.

Autor: A. Nikolić