Nada poslednja umire: Ena Čolić ogolila dušu o osećanjima prema Peji, otkrila šta je najviše muči u njihovom odnosu! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Ena Čolić u Rajskom vrtu razgovarala je sa Drvetom o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Između Peje i mene nema ništa novo, bili smo bliski par dana i ne znam da li je gore kad nam stignu takva pitanja, pa se on povuče, a valjda to treba da ga motiviše da je sve u redu. Uvek isti stav da nikad nećemo biti zajedno, kao da nismo razjasnili i da to ne treba da se potencira. Možda treba da naglasim sad i ja da mi više nikad nećemo biti zajedno - rekla je Ena na samom početku razgovora.

- Ovo zvuči kao naučen govor. Ajde da čujem kako se osećaš ovih dana - dodalo je Drvo.

- Nekad sam baš srećna jer osetim njegove emocije i osetim da mu je stalno i da me voli. Pomislim da ima nade za nešto u nekom momentu, ne ovde, nego spolja, a onda izgubim tu nadu i od toga zavisi kako se ja osećam. Ne pričam bezveze kad kažem da je veliki terten da roditelji nisu za vezu jer ja sa tim ne bih mogla da se nosim ni sa moje, ni sa njegove strane, ali opet imam nadu. Vidim da je on rešen, više nego što sam mislila - pričala je ona.

- Misliš li da to što se dešava među vama ima veze samo sa spoljašnim uticajima i da nema veze sa tvojim ponašanjem? - pitalo je Drvo.

- Mislim da trenutno ne grešim i ne znam šta bi mi trenutno zamerio. Ako obuhvatim celokupno ponašnje možda sam mu previše pristupačna, jer ja kad se sklonim od njega i kad se nadurim jer mi ne daje pažnju, kad se sklonim on tad priđe i opet dođe da se grli. Ja ne pravim sad neke greške, ne sukobljavam se sa ljudima kao ranije i sve te stvari izbegavam, ne pravim gluposti na žurkama, ne teram inat i tako nešto što bi mu smetalo. Često nisam sigurna da li je samo meni stalo toliko, pa da možemo da prebrodimo sve i ne bi me brinulo da razmišljam o spoljnim uticajima. Različiti smo, on je dosta hladniji, a možda samo manje pokazuje i ja ne vidim - odgovorila je Ena Čolić.

- Misliš li posle svega da ima nade za vas dvoje? - pitalo je Drvo.

- Sa jedne strane neću da se nadam da se ne bih razočarala, pa sam to prihvatila. Karić mi je rekao kad budemo izašli i videli sve da nećemo ni jedno, ni drugo hteti da nastavimo. Ja sam prihvatila to kao mogućnost da je tako, pa se tešim da mi napolju neće biti toliko bolno što nismo zajedno, ali nisam totalno izgubila nadu. Čim sam tu, stalno mi je i nije samo zbog prostora nego jer imam nadu da nešto može da se desi. Mnogi su se pomirili pred kraj, posle ovoga ili u "Narod pita", pa mi stoji ta mogućnost da možda možemo da budemo zajedno - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić