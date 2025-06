BILO MI JE OGAVNO: Kačavenda razotkrila Gastoza, zbog ovih postupaka prema Anđeli počela je da sumnja u njegovu iskrenost! (VIDEO)

Milena dala sud o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući!

Milena Kačavenda razgovarala je sa Drvetom u Rajskom vrtu o gorućim dešavanjima iz Bele kuće.

- Svašta se dešava u Eliti, ali ajde da čujem koja tema tebe najviše intrigira ovih dana? - pitalo je Drvo.

- To je odnos Anđele i Gastoza i tu mi ništa nije jasno. Vidim da Gastozu nije bilo prijatno što sam sinoć komentarisala jer sam njega štedela. Verovala sam u njihov odnos i nisam imala sumnju sve dok Anđela nije bila u izolaciji, pa sam prvi put reagovala drugačije. Gledala sam i sinoć kako smo komentarisali, on kaže da smo se uhvatili za njegovu reč, a nije prvi put u rijalitiju i zna kakvu težinu imaju reči. Pokušao je sinoć da se opravda i jako mi je bilo čudno, jer ajde da je rekao u afektu i besu. Imam razumevanje za njega jer se Anđela zapetljala u sitnim lažima, opet ne mislim da to ima sve veliku težinu. Ja ne mislim da je Anđela glupa i smatram da sebi ne bi dozvolila mesec dana pred kraj tako da lažinja, a onda da vidimo drugačiju istinu. Jedno bi bilo da sam ja rekla da mislim da se on hladi, a drugo je kad on sam kaže i potvrdi to na novo pitanje. On kaže da je to bila ishistrena reakcija, kaže da nije dobro, ali mi je fascinantno. Ogavno mi je bilo što je rekao da će da je isporuči tati, pa ja bih ga zadavila da je moj dečko, a ona je dobro iskulirala. Verujem da će možda da se ispegla. Provodila sam vreme sa njima i nikad nisam sumnjala u njihovu ljubav. Za Anđelu sam sigurna da je zaljubljena, verujem da njega irita ova priča, ali valjda se na muci poznaju junaci - govorila je Kačavenda, a onda se dotakla odnosa Luke i Aneli:

- Luku i Aneli promatram, oni su mi bljutavi. Za njega mislim da je prevarant, za nju da je folirant. Vidim da uporno pokušava da nas navuče da je vređamo, pa da može da glumata. Možda sam ja pala sa banane, ali ne znam gde su te fatalne ljubavi da bi odmah sa nekim pravio decu, udavao se i živeo sa njim? Ovde je neki teški poremećaj vrednosti kad su emotivni odnosi u pitanju - rekla je Milena.

- Šta kažeš za Sanju i Marka i šta misliš o njihovom odnosu? - upitalo je Drvo.

- Odnos im je odvratan. Ono bešenje, kačenje nije normalno jer to ljudi rade u fazi zaljubljenosti. Mislila sam da ona negativno utiče na njega, a sad smatram da je on isti g*vnar. Ja za čitam život nisam videla ovaku zloću od žene. Provaljena je u kući, onaj zagrljaj i poljubac kad se kao podržavaju za stolom... Pa ja sam sad sigurna i nikako im ne verujem ako je moja bivša drugarica dobila 100.000 evra onda su i oni dobili 30.000. Ona dobacuje, provocira van stola, kad sam bila u sukobu sa Munjom sve vreme me je vređala. Ona je pokazala ovde Markovo pravo lice i da se nikad nisu promenili od šestice. Verujem Mimi sve i da je on napolju nasilan - govorila je Kačavenda.

- Kako u budućnosti vidiš odnos između Ene i Peje? - pitalo je Drvo.

- Jao, Peja dečko uopšte nije dobro. Njegove teorije zavere, da mu svi rade o glavi... On je sad u okej odnosima sa Enom, bolje se ponaša, ali da bi on tako radio ona je ponizna i unižena. Ne sviđa mi se kao i Gastoz kad je govorio da će do kraja da se drže zajedno. Eni fali neka fosna u glavi, ne ide mi taj način života uz bajke i princeze. Mislim da Ena često fejkira, vratila sam se na početak na odnos sa Lukom i koliko ju je brani, a šta je na kraju isplivao. Ona gleda sebe i svoj interes - pričala je Milena.

Autor: A. Nikolić