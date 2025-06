Mnogo manje on može da vidi od mene: Ana Spasojević razvezala jezik o Anđeli i Gastozu, pa otkrila ko je od njih dvoje jedva čekao RASKID!

Bez dlake na jeziku dala svoj sud!

Poslednjih dana svi bruje o odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, koji su u ponedeljak doneli odluku da stave tačku na svoju vezu. Mi smo pozvali bivšu učesnicu Anu Spasojević koja je dala sud o svemu što se dešava.

- Što se njih dvoje tiče oboje su imali emocije, imaju ih još. Gastoz nije imao poverenje i od samog početka nije verovao u to što Anđela priča. Pokušao je da prekrije i bude uz nju, ali je na kraju pukao. Ja njega znam 10 godina i znala sam da će da pukne i reći da joj ne veruje. Ona unutra priča jedno i tvrdi da nije uradila, a dolaze informacije da su bili zajedno. Njemu je sad čudno ko god da laže da tako laže i priče su različite. Ja više verujem Anđeli da nije bila sa Pavlom, ali sitnice i zaboravljanje mi nije normalno jer Anđela godinama priča da pamti svaku sitnicu, prvi poljubac sa Matejom, momente sa Zvezdanom, ona se seća i ko je šta kome rekao u petici, a onda se ne seća nekih krupnih stvari kako se kuma vratila, da li su ostali jedan dan. Ne možeš da se ne sećaš da li si ostala jedan dan duže na odmoru. Verujem da je to samo njen strah da ona njega ne izgubi i da je zato pokušala da prećuti neke stvari i okrene u svoju korist. Trebala je da bude iskrena i kaže kako jeste jer kod njega to ništa ne bi promenilo i on bi i dalje bio sa njom, a ovako je sad poljuljan i očekivalo se da će da kaže da joj ne veruje. On želi da joj veruje, ali nema poverenja jer je bilo mnogo kontradiktornosti i mnogo manje on može da vidi od mene koja gledam spolja - govorila je Ana, a onda prokomentarisala da li joj deluje kao da je neko od njih dvoje jedva čekao da se desi raskid:

- Ne mislim da je bilo kod jedva čekao raskid, ali ovo sad što se Anđela ograđuje od njega i neće sa njim da se pomiri, neće da je takne, da priča sa njim opet je i to kontradiktornost jer od tolike ljubavi preko noći nećeš da pričaš sa njim. Slagala si ga i dovela si ga u ovu situaciju i ne možeš sad da teraš u svoju koristi i pričaš da nećeš sa njim. Ti moraš njemu da objasniš, a ne on tebi. To me malo nervira me to što okreće sve u svoju korist, a ona je ta koja je kriva. Ne mislim da je bila sa Pavlom, ali ima kontradiktornosti i laži sa njene strane. Mislim da će sve biti okej i da će se pomiriti. Ja iskreno najvijam za njihovu ljubav jer je ima sa obe strane - rekla je Ana za naš portal.

Autor: A. Nikolić