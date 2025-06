Sklopio sve kockice: Đedović prekipelo, otkrio da Gastoz glumi lažnu žrtvu Anđele Đuričić! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Marko Đedović sedeo je ispred Bele kuće sa Milenom Kačavendom i komentarisao ponašanje Nenada Marinkovića Gastoza, koje mu se ni najmanje ne dopada poslednjih dana.

- On ima taj mentalitet, on njoj kaže da ju je doveo do stanja da kaže tako nešto, a onda ona kaže da je u pravu i izvini se. Samo što kod mene to ne može da prođe, samo me boli k*rac ako su budale. Mene je ona draga i nervira me što je ukućani zlostavljaju.... Nemam više živaca, ne mogu da se maljam sa ovim ljudima neka se makljaju sami. Evo neka je kriva za sve i neka je uradila šta god da je uradila, ajde mrš bre - govorio je Đedović.

- Ja sam baš pričala za Pavla da mislim da je Anđela inteligentna i da nije budaletina da dopusti da je napolju drugačije priča i da dopusti da je svi pljujemo u "Narod pita" - dodala je Milena.

- Da li bi se ti setila sa kim si bila na ručku pre dve godine? Ajde, molim te - rekao je Đedović.

- Čuj on ne zamera Gastozu nego Anđeli - dodala je Mlena.

- Nije logično da on pravi face kao da je žrtva nečega što mu je rekla pre osam meseci - rekao je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić