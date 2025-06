Žestok početak!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li znaš da Anđa partnera odboluje već u odnosu? Ne plašiš se toga? - glasilo je pitanje.

- Pa da, to je pričala na početku. Šta je tu je... Mi smo juče malo pričali i to je što je, bilo je lepo. Neka naš odnos ne postane ratni i bilo bi zanimljivo da ne budemo par koji se ispljuvao najjače. Ovo je neka maska koja ona vama prikazuje, kao što sam ja hladan. Rekao sam joj da nađe posteljinu, uzimam svoj pasoš i nastavljam dalje - rekao je Gastoz.

- To je istina, ali ne u svakom odnosu. Ovo je bilo na bum i on je odlučio da raskine. Ima odnosa u kojima sam bila, imala probleme i kad odlučim da raskinem već sam odbolovala. On je doneo odluku kao grom iz vedra neba, tako da ovo, nažalost, nije ta situacija - dodala je Anđela.

- Meni je čudno, nisam znao da Anđela odboluje već u odnosu i deluje kao da si već odbolovala. Ne deluje mi da je tužna, ona je na poslednjoj žurki bila vedra, igrala, a pre toga je bila stegnuta. Izgleda da je stvarno izgubila samokontrolu - govorio je Karić.

- Sviđa mi se da ova priča ide u smeru da smo raskinuli jer sam se ja ohladio - smejao se Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- A šta ćeš kad vidiš klip gde se nabacuješ Kariću i flertuješ sa njim? - glasilo je pitanje.

- On je rekao šta smo pričali, a ja sam rekla: "Samo da ne puste", jer se ja ne sećam šta sam pričala - rekla je Aneli.

- Zašto si molila da se ne izbaci klip? Ne znaš šta si pričala, ali ga nisi muvala? - pitao je Dačo.

- Nisam doživeo kao muvanje. Ja sam mislio da se ona muva sa Dačom i da ja to treba da prenesem Luki. Oni su bili prisniji, gurala mu je glavu u grudi i pričala mu kako oseća nešto u njegovim očima i kako zna da je više voli nego Sofiju - govorio je Karić.

- Već mesec dana ćutim i branim je za stolom. To je za mene katastrofa. Sad je rekla da se ne seća, znači to će biti opravdanje i napolju kad ode u diskoteku. Ako vidim da je pogrešno postupila to znači da imam pravo da flertujem sa nekom Stefanovom drugaricom. Siguran sam da ne oseća emocije prema Stefanu, ali to nije bilo na mestu - poručio je Luka.

Autor: A. Nikolić