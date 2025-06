AU, KAKVO PONIŽENJE ENE ČOLIĆ! Peja priznao da je preterano napadna, pa se betonskim blokovima ogradio od nje: KUPUJEM MIR! (VIDEO)

Haos u programu uživo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Jovana Pejića Peju.

- Ena te je zamolila da dođeš u izolaciju jer joj je teško da spava bez tebe, a ti si rekao da ne možeš jer ti je vređala majku, bio sa njom i posle toga, a sad kao ne možeš da dođeš do nje - glasilo je pitanje,

- Rekao je da neće da spava sa mnom, ali da će da dođe svako veče da mi priča priču. On je drugi lik van stola - rekla je Ena.

- Ako hoćeš da se poljubimo sad i da spavamo zajedno? Nisam za to da me zaj*bavaš, a hoću da budem čovek do kraja i da se ne vređamo. Ena, moraš da shvatiš da si previše napadne - dodao je Peja.

- Završili smo, nemoj da si mi se obratio u životu. Razmišljali smo gde ćemo da idemo na more, da idemo na banju i prašumu, sve on to priča sa nogama preko mene, mazi me i ljubi me. Ajde pali, liče - besnela je Ena.

- Jeste, van stola ću da je oženim. Evo, dođi da se poljubimo. Da, ja kupujem mir jer neću da imam probleme - govorio je Peja.

- Sram te bilo! Deset puta mi govori da me voli, ali da ne može da veruje kakav sam folirant. On je plakao u izolaciji u sredu i govorio: "Kako si dozvolila da ovako puknemo?". Ti si takva lažovčina - urlala je Ena.

Autor: A. Nikolić