LEDENA KRALJICA, A NE JADNICA: Anđela poželela Gastozu srećan put, na njihovu ljubavnu priču stavila večnu TAČKU! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Možeš li lepo da objasniš površnim komentatorima da nije problem da li se Anđela j*bala sa Pavlom nego laži koje je rekla i što sad pokušava da pravi žrtvu? - glasilo je pitanje.

- Jedina poenta je da mislim da me laže i najveći problem je laž, a ne da li je ili nije bila sa njim. Sve što je potrebno je da kaže i da lažemo ceo svet. Nije mi pojmljivo da je gledam i smatram ozbiljnom budaletinom kad ne može da zapamti detalje koji nisu da li je imala produženi ili kraći espreso. Nažalost pogubila se u lažima, lepo napisano pitanje samo bih suzio reči koje nisu na mestu - rekao je Gastoz.

- Trudim se da napravim žrtvu, jer mislim da je vreme da postanem žrtva. On je ušao sa predznanjem da sam bila u vezi sa njim, pa verujem da je samo to problem i da nije što sam se ohladio. Glavni problem je nepoverenje, kako on kaže. Verujem da je ova situacija doprinela da se ohladio, a ne pre toga. Verujem da se preko noći ohladio, ima pravo da ga razočara to što sam promenila pet priča i zato sam se povukla. Rekao je da hoće da se uveri u neke stvari, a ja nisam neko ko će da čeka. Moje greške ne može da oprosti, srećan put njemu i meni. On da je Bog i da ga volim najviše, pa ne može. Ja sam odlučila da budem sebi na prvom mestu jer ne želim da izgubim samopouzdanje i kad bih nastavila sa njim bila bih sebi najveća jadnica. Ne vidim sebe pored nekoga ko se ohladio od mene. Imam previše kvaliteta da osoba pred mene ne bi bila zagrejana. Radije ću ovako da delujem kao ledena kraljica, ali znam da će da mi ostane neko ko mi je drag i ko će da mi ostane u najlepšem sećanju - pričala je Anđela.

- Moja najveća greška je što sam Anđeli priznao kako se osećam, pa se forsira priča da nismo zajedno jer sam se ohladio - dodao je Gastoz.

- Verujem da je ljubav bitna, ali ako nema poverenja šta treba? Želim odnos satkan od poverenja. Ja sam ga poljuljala jer se nisam usaglasila i ne bih ni sad da me opet pitaš. Rekla sam da sam se promenila, ali paćenica više nikad neću biti - rekla je Anđela.

- Ona mi deluje hladno i kao da nije zainteresovana. Kako se u prethodnim odnosima borila sad su mi njene emocije diksutabilne. Ja posle priča o Pavlu ne verujem ništa, pa čak ni za odnos sa Karićem. Ja kapiram Gastoza, pa i mene da laže neko tri nedelje poverenje bi mi se uništilo i sve bi bilo diskutabilno. Mi nismo uhvatili Gastoza da laže, nego Anđelu. Ja po Gastozovoj faci vidim da mu je krivo - komentarisaoje Uroš.

